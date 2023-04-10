Женщины, которых никогда НЕ любили

Для женщин, лишённых родительской любви, необыкновенно важно быть любимыми и не оказаться брошенными. Они легко становятся заложницами привычного чувства вины и начинают думать, что сами спровоцировали мужчину на подобное поведение (мама на меня злится, ругает; мама с папой ругаются – это я виновата, потому что недостаточно хорошая). Любой же знак внимания со стороны партнёра становится для них сверхзначимым и свидетельствующим о его глубокой любви, потому что в детстве они были лишены внимания родителей.

«У меня нормальная внешность, я умная, хозяйственная, с чувством юмора, у меня хорошая работа. Почему меня не любят? У других мужья, поклонники. А у меня абсолютно не складываются отношения с мужчинами. Но ведь так хочется чувствовать себя любимой и любить самой!

Я ходила на разные женские тренинги, но там твердят одно: «Вас не любят, потому что вы не любите себя! Вы должны полюбить себя, почувствовать себя королевой, и тогда мужчины будут у ваших ног». Я понимаю, что это, наверное, правильно, но я абсолютно не могу полюбить себя. Пробовала разные упражнения для поднятия самооценки: аутотренинг у зеркала, выписывала все свои достоинства и по многу раз в день перечитывала этот список, пробовала терапию шопингом и удовольствием и много всего прочего. Никакого эффекта! Иногда мне кажется, что в меня просто что-то не вложили».

Почему не складываются отношения с мужчиной

Какая частая история… И всё равно каждый раз сердце замирает от сострадания, когда на вопрос: «Как складывались Ваши отношения с родителями в детстве? Хватало ли Вам любви, тепла и поддержки от них?» лицо женщины каменеет, и она безразличным голосом отвечает: «Нормальные были отношения. При чём тут вообще мои родители?». А потом, когда удаётся обойти защиту, прорывается плотина боли и слёз, боли человека, который всю жизнь живёт с родительской нелюбовью в себе.

Это тяжелейший груз, и большинство людей выстраивает вокруг него толстенный защитный саркофаг, потому что иначе не выжить. Но радиация давно проникла в каждую клетку, и период её полураспада длиннее человеческой жизни – дети этого нелюбимого ребёнка, скорее всего, тоже будут испытывать дефицит маминой любви.

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А для маленького человечка нет ничего страшнее родительской холодности и отвержения. Такой ребёнок начинает отвергать сам себя. Откуда же взяться любви к себе и к другим, если тебя не любили? Если эту любовь не заложили, не пропитали ей каждую клеточку?

А ещё всех нас – тех, кого любили в детстве, и тех, кому не хватало любви и тепла, всегда тянет к привычному. Поэтому женщины с тревожным (невротическим) типом привязанности, эмоциональные потребности которых в детстве не были удовлетворены, будут раз за разом воспроизводить эти привычные для них обстоятельства в отношениях с мужчинами.

Чаще всего такие женщины будут влюбляться в мужчин, которые относятся к ним с безразличием, и будут пытаться добиться от них взаимности. Ведь когда-то цель маленькой девочки была – любым способом добиться любви родителей.

Поскольку женщина просто не знает, как выглядит и ощущается настоящая любовь, ей кажется, что любовь можно каким-то образом заслужить, и она начинает прилагать множество бесплодных усилий, чтобы вызвать любовь у отвергающего её мужчины. А ведь чем больше инвестиции, тем больнее не добиться никакого успеха.

Тревожные женщины, которые и сами эмоционально нестабильны, часто путают нестабильность отношений с сильной страстью. Постоянные перепады эмоций одновременно завораживают и истощают. Поэтому таких женщин часто притягивают мужчины с нарциссическими чертами.

Женщины, которых в детстве игнорировали и постоянно критиковали, практически перестают реагировать на определённые виды манипуляций и плохого обращения. Из-за этого они не понимают, что оскорбления, пренебрежение или мелочный контроль со стороны партнёра разрушают близость.

Для женщин, лишённых родительской любви, необыкновенно важно быть любимыми и не оказаться брошенными. Они легко становятся заложницами привычного чувства вины и начинают думать, что сами спровоцировали мужчину на подобное поведение (мама на меня злится, ругает; мама с папой ругаются – это я виновата, потому что недостаточно хорошая). Любой же знак внимания со стороны партнёра становится для них сверхзначимым и свидетельствующим о его глубокой любви, потому что в детстве они были лишены внимания родителей.

Поскольку женщина не знает, как построены полноценные здоровые отношения, скорее всего, она будет готова смириться с гораздо меньшим, чем то, чего она достойна, и что сделало бы её счастливой.

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К сожалению, невозможно взять и вдруг полюбить себя, просто изменив свои представления о себе. Необходимо восполнять внутренние ресурсы любви, которые в должной мере не были заложены в детстве, и из которых потом можно будет черпать любовь к себе.

Для того, чтобы жить в гармонии с самой собой, научиться любить, понимать и принимать себя, построить здоровые счастливые отношения с партнёром, важно осознать и исцелить в терапии детские травмы, вызванные недостатком родительской любви.опубликовано econet

Автор Мария Горшкова

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