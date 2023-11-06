Женщины, которые сами мешают своему счастью

Как не превратиться в женщину, с которой невозможны длительные отношения, - вы узнаете из этой познавательной статьи психолога.

Существуют женщины, которые не могут долго жить либо встречаться с мужчиной, по причине того, что своим страстным желанием привязать его к себе, они попросту отпугивают сильный пол. Создание здоровых и крепких отношений с такими женщинами становится проблематичным по ряду причин: ограничение свободы выбора мужчины, жесткое планирование развития отношений (например, завести ребенка к определенному возрасту и т.п.).

Женщина, которая вредит себе

Распознать такой тип женщины помогут следующие подсказки:

1. Она постоянно с кем-то встречается, но ее ухажеры все время – разные

История личной жизни женщины может о многом рассказать. Если это – череда постоянных встреч и расставаний, между которыми нет перерывов, то можно сделать вывод, что женщина ненавидит одиночество, так как попросту не умеет справляться с этим. Если ухажеры разительно отличаются друг от друга, то женщина не знает, каких качеств она ищет в мужчине, чего хочет от отношений.

Если женщина не выносит одиночества и не знает, каким должен быть ее избранник, то она как раз попадает в категорию женщин, с которыми проблематично построить долгие и крепкие отношения.

2. Она – мегапланировщик

В ее жизни все распланировано: эти выходные, следующие выходные, цвет ее свадебного платья, имена будущих детей и т.п. вещи. Она с головокружительной скоростью вносит и вас в свое «расписание». Спустя две недели она может признаться вам в любви, после трех свиданий может предложить познакомиться с ее родителями. Она действует так, как будто вы знакомы давно, и время подгоняет ее куда-то.

Получается, что она попросту бежит впереди паровоза, лишая мужчину права голоса и права выбора.

3. У нее слишком много домашних животных

Наличие у женщины двух и более животных говорит о том, что она чувствует недостаток любви и тепла в этой жизни и страстно желает их заполучить.

Причем, самое главное, нужно обратить внимание на то, какие слова она использует, обращаясь к своим животным. Если женщина называет своих питомцев «мальчиком», «девочкой», «детками», это как раз та самая представительница прекрасного пола, которая своей одержимостью разрушает отношения, которые сама же пытается построить.

4. «Женщина без личности»

Вначале вам может показаться, что вы нашли идеальную женщину. Она во всем с вами соглашается, разделяет с вами все ваши интересы. Таким способом женщина пытается укрепить ваши отношения. На деле же, через какое-то время мужчине надоедает женщина, у которой нет своих интересов, своего мнения и, как следствие, – изюминки.

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Как расстаться с женщиной подобного типа

1. Возьмите вину на себя

Просто возьмите и прервите отношения, не пытаясь придумать благовидного предлога, скажите, что не готовы к серьезным отношениям. Не бойтесь, если она будет плакать, кричать, что вы – негодяй. Такая жесткая мера подходит не для всех женщин, а только для данного типа, так как благовидный предлог может оказаться для такой дамы недостаточным аргументом, и она может еще долго преследовать вас своим вниманием.

2. Устранение ущерба

После того, как вы расстались, займитесь обработкой вашего общего круга общения, так как через него женщина может попытаться вернуть вас. Постарайтесь первым оповестить знакомых о разрыве и дать свою версию, желательно правдивую. От этого будет зависеть то, насколько долго вы будете ощущать последствия разрыва (вас могут приглашать на совместные встречи, забыв предупредить, что там будет и она тоже и т.п.), либо не будете ощущать их вовсе.

3. Прервите отношения с ней целиком и полностью

Это не тот тип женщины, с которым после разрыва можно поддерживать дружеские отношения. Она, наверняка, будет пытаться звонить вам или писать. А вы не пытайтесь быть вежливым, не отвечайте на ее звонки. Если женщина предпримет попытку с вами встретиться и поговорить, не идите у неё на поводу: сразу уходите.

Дамы подобного типа получают удовольствие от унижения и готовы цепляться за соломинку. Не давайте им этой соломинки.

Что касается женщин, которые, прочитав данную статью, узнали в ней себя, я бы посоветовал меняться. И срочно. Во-первых, нужно научиться любить себя и научиться жить в гармонии с собой. Никакой мужчина не принесет мир и гармонию в вашу душу, если их там нет изначально. Изменившись сами, вы увидите, каким чудесным образом изменился мир вокруг вас и отношение к вам окружающих людей.опубликовано econet

Автор Ирина Вопнярская

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