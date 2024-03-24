Женщина, которую страшно потерять

Самое интересное, что совершенно неважно становится, какие у мужчины достижения, какой бизнес, машина, мускулы, интеллект и успехи в спорте. Мужчина начинает ощущать себя маленьким, невзрачным, ущербным, нелепым, отчаянно нуждающимся в одобрении.

В работе с несколькими клиентами мужчинами всплыла одна любопытная тема – желание мужчины получать одобрение, принятие и восхищение от значимой для него женщины. Акцент делается именно на значимости, важности женщины для мужчины. Если конкретная женщина не ценна, не вызывает влюбленности, трепета и желания долгосрочных отношений с ней, то и потребности быть ею понятым, принятым не возникает. Мужчина рядом с незначимой особой чувствует себя свободно, раскованно, уверенно, даже немного скучает.

Почему мужчине важно быть принятым женщиной

Совсем другое дело, когда в жизни мужчины появляется женщина, в которую он влюбляется. Женщина, которая им определяется как желанная, достойная его внимания и интереса, которую страшно потерять и очень хочется присвоить себе.

В контакте с такой дамой многие мужчины обнаруживают в себе довольно таки стыдные, по их мнению, качества – робость, стеснение, смущение, неуверенность в себе, боязнь совершить ошибку, страх отвержения. Самое интересное, что совершенно неважно становится, какие у мужчины достижения, какой бизнес, машина, мускулы, интеллект и успехи в спорте. Мужчина начинает ощущать себя маленьким, невзрачным, ущербным, нелепым, отчаянно нуждающимся в одобрении.

В такие моменты я всегда искренне удивляюсь, как интересный, успешный и в целом привлекательный мужик может так себя паршиво чувствовать? Например, еще на прошлой неделе на сеансе он мне рассказывал, что не знает между кем ему выбрать – Дашей или Машей (обе в него в разной степени влюблены), либо остаться с Катей, с которой встречается 2 года и уже подустал от нее, но она удобная, поэтому бросить жалко. И при этом выглядел мой клиент (назовем его Васей) вполне себе уверенным таким, спокойным. А тут в его жизни появилась Она и уверенность Васи в себе как рукой сняло.

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Я задаю клиенту вопрос – чего ты боишься больше всего в контакте с этой девушкой? Василий мне рассказывает про страх показаться слабым, бедным, не настоящим мужчиной. Для него самое страшное, если та, на которую он так запал, высмеет его и жестоко отвергнет, узнав, какой он есть на самом деле. Василий уязвим в своих чувствах, и отчаянно нуждается во взаимности с Ней. Ему очень хочется, чтобы дама его сердца искренне очаровалась им, приняла, и, увидев все его несовершенства, любила трепетно. Тогда, по мнению Васи, он успокоится и будет счастлив.

Дальше, когда я работаю с клиентом, выясняется, что ему очень сложно принять себя несовершенным, с ограничениями, недостатками, слабостями и странностями. Ему бы хотелось выглядеть «настоящим мужчиной», брутальным, позитивным, ресурсным. Надо сказать, что таким он и выглядит при первом знакомстве.

Вот только в глубине души Вася себя таким не считает - он знает, что часто неуверен в себе, не всегда доволен своим телом, заработками, успехами. Но свои слабости не хочет принимать в себе - он их стесняется, осуждает. Парадоксально, но Вася хочет, чтобы женщина мечты одобряла его полностью, с этими самыми слабостями и недостатками. То есть, сам в себе он их принимать отказывается, но если любимая женщина это сделает вместо него – то будет здорово.

Я спрашиваю у Василия, а что случится, если он признает в себе свои несовершенства, слабость, уязвимость? И здесь мы выходим на его страх остаться в одиночестве. У клиента есть четкое ощущение, что если он позволит себе быть таким, какой есть, то он точно будет не нужен любимой женщине. В эго рассуждениях есть логика – если мужчина сам себе такой не нужен, то в его представлениях своей возлюбленной он не нужен будет тем более.

Пока мужчина бежит от встречи с теми чертами, которые он видеть в себе не хочет, у него будет уходить масса энергии на то, чтобы поддерживать тот образ идеального мужчины, который, на его взгляд, от него ожидает значимое окружение, женщина и социум. Он не будет в этом счастлив, и в его ощущениях всегда будет присутствовать некий разрыв, противоречивая двойственность – то, как он себя позиционирует, и то, как он себя чувствует внутри.

Играть не свою роль Василий будет для того, чтобы сохранить отношения с Ней, чтобы не ударить в грязь лицом, не встретиться с переживаниями стыда и уязвимости. Он будет думать, что таким образом ему удастся удержать Ее в отношениях, но самое грустное, что в таких отношениях не будет присутствовать истинная близость. Василий так и останется с ощущением одиночества в душе, а его страх проявлять разные стороны своего характера и личности, а не только удобные, усилиться и прорастет корнями.

Пока Василий не войдет в контакт со всей своей природой, какая она есть, он будет наделять образ возлюбленной большой властью. Если любимая примет его несовершенства – мужчина будет счастлив, если нет – замкнется. В этом случае он не хозяин самому себе. Ответственностью принимать свои слабые места он наделяет женщину и становится зависимым от ее настроения.

Совсем другое дело, когда мужчина возвращает себе право быть таким, какой он есть и понимать, что таким он может не нравиться партнерше. К нему возвращается спонтанность, но вместе с ней усиливается риск остаться без той женщины, на которую сильно запал.

Иногда встает серьезный вопрос – отказаться от женщины или отказаться от себя? К сожалению, часто второе оказывается проще, так как страх одиночества бывает сильнее желания свободно проявлять себя. И тем не менее, я не встречала в своей практике ни одного клиента мужчины, который не пожалел бы о том, что в угоду отношениям очень часто предавал себя, а также мужчины, который, выбирая себя, свои истинные чувства, желания и намерения, сожалел бы об этом.опубликовано econet

Автор Алевтина Грицышина

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