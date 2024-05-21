Женщина-абьюзер

Когда говорят про абьюзеров, то почти всегда имеют в виду мужчин. Их действительно большинство. Тем не менее, и женщин-абьюзеров не так уж и мало, как может показаться. Со статистикой все не просто, но, опираясь на некоторые косвенные данные, можно предположить, что до 10-20% мужчин могут подвергаться регулярному психологическому насилию, которое становится действительно опасным для их психического состояния.

Тема психологического насилия над мужчинами со стороны женщин не слишком популярна в обществе. Пожалуй, можно сказать, что она табуирована. Наше общество, чаще старается культивировать «настоящих» мужчин, главнейшим атрибутом мужского поведения считая силу, как антипод слабости. К «слабости» во всех смыслах часто относят и женщину. Так что мужчина, страдающий от «слабой» женщины, в глазах других мужчин выглядит полным неудачником и, скорее всего, будет осмеян. Поэтому он, совершенно очевидно, не будет спешить признать факт насилия над собой.

Мужчины тоже плачут

Женщины-абьюзеры, со своей стороны, тоже не спешат афишировать свое поведение. Они предпочитают либо скрывать его, либо подают его как вынужденное и естественное, что создает иллюзию благополучия в ее семье.

И, конечно, общество предпочитает не замечать «женских» мужских проблем – ведь мужчины должны проблемы решать, а не создавать, то есть – «сами справятся».

Почему женщина действует, как абьюзер?

Как правило, источник подобного поведения кроется в той базовой системе представлений о жизни, о людях, об отношениях, которые обычно закладываются в родительской семье. Сюда можно отнести представления о семейных идеалах, о роли мужчины – мужа, представления о том, что из себя представляют мужчины, роль женщины в семейных отношениях.

Например, женщина может иметь стойкое убеждение в том, что она просто-таки обязана иметь семью, в которой мужчина должен ее содержать/много зарабатывать, а она будет домохозяйкой. Понятно, что мужчин больше, чем хорошо зарабатывающих мужчин. Так что, полностью проект идеальной семьи может и не реализоваться. У женщины наступает разочарование, поскольку она не смогла выполнить все программы полностью. Но принять на себя эту ответственность, означает признать свою вину и получить изрядную дозу стыда за то, что она, которая верила, что у нее все получится – оказалась «никакой». И, если она не хочет отвечать за это, значит ответит тот, кто не смог реализовать ее идеальные мечты.

Ситуация очень часто усугубляется представлением о мужчинах, как о существах второго сорта, которых надо направлять и которые без женщины – ничто. Как правило, тут реализуется семейная модель, которую девочка наблюдала на примере собственных родителей или ближайших родственников. То есть, в рамках этой модели может работать представление о том, что именно женщина осуществляет реальную власть в семье, как правило, скрытую, но при определенных условиях – вполне явную. Это дает женщине далеко идущее представление о своем праве осуществлять контроль и задавать вектор мужчине во всех проявлениях его жизни. И, достаточно жестко, если тот вдруг не понимает своего счастья и начинает сопротивляться.

Важное значение имеет отношения к семье и к мужу, в частности, как к своим угодьям, в которых муж – ее собственность. Это дает возможность реализовывать позицию контроля всех сторон семейной жизни, и в первую очередь своего партнера.

Как правило, мужчина самостоятельный, самодостаточный, с нормальной самооценкой не вступит в отношения со слишком контролирующей женщиной. Скорее всего, отношения продлятся до момента, когда он почувствует нарастающее давление.

При этом, найдутся мужчины, которые даже не без некоторого удовольствия отдают контроль над собой женщине, но таких не слишком много. В таких отношениях можно даже найти некую странную гармонию.

Основные проблемы возникают, когда мужчина не сразу понимает, какая женщина ему встретилась, когда он принимает зачатки тирании за милые инициативы, когда он готов делиться своими «мужскими» полномочиями с женщиной, но не ожидает, что она не будет уважать его границ. Возможно, рядом с поддерживающей, понимающей женщиной он мог бы «расцвести», но ему не хватает сил, чтобы противостоять сильному давлению. Иначе говоря, большинство людей слишком поздно реагирует на абьюз, не понимая смысла происходящего и того, что они постепенно превращаются в жертв.

Смысл и принципы абьюза

Важный смысл абьюза – это власть и управление партнером.

Для этого у абьюзера есть арсенал убеждений и ценностей, оправдывающих его действия и снимающий с него ответственность за его превышение нормального поведения в спорных ситуациях, общении, а также за его собственные провалы и несовершенства. Поэтому абьюзер, даже если и ощущает моральные переживания, то достаточно успешно защищается от них необходимостью и «плохим» партнером.

Абьюзер склонен считать партнера собственностью. Это означает, что он уверен, что имеет на него права. Если партнер вдруг начинает проявлять неповиновение или вообще пытается разорвать отношения, то абьюзер полагает, что он покушается на его собственность. Очевидно, для оправдания владения партнером, просто необходимо считать его если не вещью, то явно лишить его части человеческих качеств. Для этого абьюзер должен «сломать» своего партнера, по сути, лишить его части личности, «овеществить», например, поставив под сомнение его нормальность.

Для этого он использует самый разнообразный арсенал, провоцирующее не совсем обычное, не совсем нормальное поведение, что, в свою очередь порождает замкнутый круг, когда абьюзер может оправдать свои действие неадекватными реакциями партнера, которые, в общем-то, сам и создал. Возможно, у партнера были задатки, чтобы попасть в сети к абьюзеру. Но, почти у всех людей есть и другая сторона – в партнерстве с более адекватным человеком они могли бы построить другие, более здоровые отношения, и добиться значительных жизненных успехов, получая удовольствие друг от друга.

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Как именно женщина-абьюзер реализует свое воздействие?

Поведение женщины-абьюзера не слишком сильно отличается от приемов, использующихся мужчинами. В общем-то, это вполне естественно, ведь основы поведения мужчин и женщин схожие. Тем не менее, разница при использовании методов воздействия проявляется через половые различия и стереотипы представления семьи.

Итак, типичные приемы женщины абьюзера:

Унизительные слова

Женщина, может укорять мужчину в низких заработках (да уж, кормилец из тебя…), сравнивать его с более успешными знакомыми и соседями. Подчеркивает все его недостатки, делая из незначительных мелочей огромные проблемы. Для большей убедительности она может обращаться к ценностям традиционной семьи, когда мужчина должен обеспечивать женщину, которая становится домохозяйкой, и когда мужчина должен уметь вбить гвоздь и вспахать ниву и проделать еще какие-нибудь обычные мужские дела.

Регулирование доступа к телу

Секс часто становится поощрением за послушание, а его отсутствие – наказанием. В качестве усиливающего действия используется отсылка своего партнера на диван. И, это, кстати, довольно распространенная практика, даже в отношениях, которые не считаются абьюзивными. Интересно, что мужчины с легкостью соглашаются на «диван», как будто это нормальное проявление женского недовольства.

Физическое насилие

Среди женщин, по сравнению с мужчинами, чаще можно встретить именно моральное насилие, хотя нередки случаи и избиения партнера или других форм физического насилия. В общем-то, если порыться в хронике, то систематические избиения и, даже убийства мужчин своими женщинами вовсе не редкость.

Контроль финансов

Контроль финансов – универсальное средство контроля партнеров, активно используется обоими полами. Женщина обычно требует всю зарплату и контролирует расходы. Мужчина в такой схеме, воровато оглядываясь, пытается «приныкать» немного денег, чтобы не выглядеть откровенным посмешищем перед своими коллегами, когда они всей толпой идут вечером в бар, отдохнуть после работы, а он стыдливо спешит домой.

Личный досмотр партнера

Женщина-абьюзер не погнушается проводить регулярные личные досмотры своего партнера на предмет наличия у него запрещенных предметов, перечень которых знает только она. Она может искать несуществующие звонки, сообщения, деньги, свидетельства измены и просто что-нибудь на всякий случай. Некоторым мужчинам в начале отношений, поиск оснований для ревности может даже слегка польстить, но со временем это, как правило, перерастает в унизительную процедуру.

Поведение абьюзера еще и непрогнозируемое. То есть, четкие правила игры отсутствуют. «Мы, волки, сами хозяева своего слова». Впрочем, правила все-таки возможны, при условии безропотного подчинения мужчины легкому движению глаз, указывающих ему место. Абьюзеру важно все время поддерживать жертву в «подвешенном» состоянии. Таким образом достигается состояние стресса и постоянно довлеющей угрозы. Партнер начинает выбирать слова, «ходить на цыпочках», чтобы не спровоцировать, замыкается в себе, становится нервным, дерганным «психованным», в общем, его нервная система испытывает серьезный стресс.

Отчет о местонахождении

Женщина-абьюзер чаксто звонит сама и заставляет партнера регулярно отзваниваться по нескольку раз в день. Иногда, практически каждый час. Это выглядит более-менее нормальным в начале отношений, когда влюбленные постоянно звонят друг другу, чтобы сообщить о своей бесконечной любви, но, позже частота созвонов переходит в режим «если что-то нужно». Если женщина требует, чтобы мужчина регулярно отзванивался, то это создает сильное давление на партнера.

Планирование времени

Женщина принимает на себя планирование досуга мужчины, определяет, чем и как ему заниматься в свободное время. В некоторых случаях она определяет и то, где он будет работать.

Изоляция

Женщина-абьюзер старается изолировать своего партнера от возможных источников помощи, объективной информации, эмоциональной связи с другими людьми, зациклив его восприятие мира на себя. Для этого она использует очерняющую других информацию, прямые требования прекратить общение, сама выбирает круг «подходящих» людей.

Чьи родственники важнее?

Поскольку женщина-абьюзер устанавливает распорядок жизни, она же определяет общение с родственниками. Как правило, она перераспределяет время в пользу своих родственников, делая их посещение обязательными, а родственников своего мужа – по остаточному принципу.

Публичные унижения и наоборот

Очень часто абьюзер использует унизительные и уничижительные высказывания в отношении своего партнера публично. Причем, в качестве аудитории могут выступать как совершенно незнакомые люди, так и друзья или коллеги. Вероятно, многие слышали, как люди говорят на улице друг другу очень неприятные вещи. Иногда они орут друг на друга и, можно предположить, что они просто ругаются. Бывает, что гадости говорятся одним из партнеров с полным контролем ситуации и интонации, при этом второй партнер молчит или вяло оправдывается. Вот это уже похоже на системный абьюз.

Аудитория бывает нужна абьюзеру по нескольким причинам: во-первых, чтобы продемонстрировать окружающим, с каким «ничтожеством» ей приходится иметь дело и оправдать свои действия сейчас и в будущем. Это относится в первую очередь к знакомым зрителям.

Во-вторых, публичное унижение, если партнер не требует сатисфакции, а «проглатывает» его, воздействует на него многократно сильнее.

И, в-третьих, надо понимать предысторию отношений. Своими бесконечными претензиями, требованиями, давлением, абьюзер нередко доводит партнера до состояния, когда тот уже не способен спокойно на него реагировать. Поэтому, когда абьюзер публично оскорбляет партнера, тот с легкостью взрывается. А, поскольку, никто из аудитории не имеет представления, что же послужило причиной, ведь абьюзер не визжит, как сумасшедшая, то реакция жертвы видится чрезмерной и неадекватной. И люди убеждаются, что такое отношение к жертве вполне оправдано.

Вместе с тем, возможно и обратное поведение, когда абьюзер на людях демонстрирует идеальные взаимоотношения, а наедине все меняется. Это создают у окружающих впечатление, что все в порядке и, если жертва начинает рассказывать о своих проблемах, то их часто считают преувеличенными и не верят.

Ты все не так понимаешь и преувеличиваешь

Абьюзер частенько запутывает своего партнера в отношении происходящего. Например, она может утверждать, что действует в его интересах, что он реагирует на ее высказывания слишком сильно, что все нормальные люди в аналогичной ситуации ведут себя иначе. Это элементы газлайтинга и они могут здорово выбить жертву из колеи, вплоть до того, что она начинает думать, что сходит с ума. Надо понимать, что газлайтинг это очень серьезно. При самом неблагоприятном исходе случаются самоубийства, а доведение до самоубийства, очевидно, доказать очень сложно.

Дети и развод

Шантаж детьми используется женщинами-абьюзерами очень часто. Хорошо известно, что у нас при разводе дети почти всегда остаются с матерью. И, дальнейшее общение отцов с детьми регулируется слабо, по сути, определяясь женщиной.

Поэтому женщина-абьюзер очень часто угрожает мужчине разводом и почти традиционной фразой «Ты никогда не увидишь детей».

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Манипулирование

Многое из приемов женщины-абьюзера являются манипулятивными и направлены на разные слабые стороны партнера. Наблюдательный человек достаточно быстро сможет такие найти. Например, утверждение о том, что женщина не может купить себе очередное платье может вызывать чувство вины у мужчины (конечно, если он считает, что должен это делать). Или, например, если мужчина остро реагирует на отвержение, она может использовать разные формы игнорирования, например, молчание. Нередко встречается манипуляция, присущая женщинам нарциссического склада – это выглядит примерно как «Все делаю для тебя, а взамен…». Очевидно, эта манипуляция тоже направлена на чувство вины. Почему чувство вины так востребовано? Да потому что у некоторых людей его можно раздуть безмерно, после чего с человеком можно творить практически все, что угодно.

Ревность

Ревность – отличный способ психологического насилия и контроля. Ведь ревность легко маскирует абьюз заботой, вниманием, беспокойством, лестью. Например, в начале отношений контроль поведения через ревность может мужчине льстить. Позже, когда он пытается вырваться из-под опеки ревностью, то женщина она может устраивать сцены со слезами на тему, как он ее не любит, вызывая и вину и желание утешить, а также гордость от того, насколько он для нее важен.

Требование рассказывать обо всем

Женщина-абьюзер требует от мужчины не иметь тайн, вроде «Мы же семья и я хочу знать о тебе все». «У нас не должно быть тайн друг от друга». При этом, сама она редко делится всей информацией. Такое требование ослабляет личность жертвы, заставляя чувствовать себя ребенком, который не должен лгать родителю и способствует формированию чувства вины в случае нарушения этого соглашения (ведь формально, мужчина согласился с ним).

Культивация страха мыслить самостоятельно

Чтобы вырваться из-под нездорового влияния абьюзера, жертве потребуется смелость, ясный взгляд, уверенность. Принимая решения за всех, абьюзер снимает это бремя (право) со своей жертвы, которая привыкает зависеть в этом вопросе от абьюзера, просто-напросто теряя навык принятия решений.

Отказ от диалога

Важный элемент арсенала абьюзера это отказ от диалога. Жертва, в какой-то момент, конечно же понимает, что что-то идет не так, и пытается прояснить ситуацию. Для этого надо поговорить спокойно, откровенно и обстоятельно. Именно этого абьюзер старательно избегает. Вместо диалога он может отделываться фразами вроде «Да все нормально», «Ты просто слишком остро реагируешь», «А ты сам, что?». Жертва, не получающая обратной связи остается в подвешенном состоянии, не имея возможности оформить свои позиции и обрести почву под ногами.

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В общем, арсенал женщины-абьюзера практически неисчерпаем и очень часто она не ограничивается несколькими приемами, а использует широкий спектр «поражения», превращая жизнь партнера в сущий ад. Потребуется изрядное мужество, чтобы вырваться из этого замкнутого круга и начать жизнь по новой, ведь абьюзер делает все, чтобы у жертвы не возникало даже мысли об этом. Более того, вполне правомочно говорить даже о таких явлениях, как стокгольмский синдром, ведь по сути партнер оказывается в заложниках у абьюзера и его состояние имеет немало схожих черт.

Важно! В любых отношениях можно увидеть элементы абьюза. Это еще не означает, что отношения нездоровые и подавляющие личность. В этом нужно разбираться более предметно и тщательно, не говоря уже о том, что у абьюзера может быть расстройство личности, требующее лечения. В общем, не делайте скоропалительных выводов, консультируйтесь со специалистами и удачных вам отношений!опубликовано econet

Автор Андрей Петраков

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