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Жадность – сигнал опасности

Источник: facebook.com 18 марта 2023 6922
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✅От тех, кто ей мил, женщина ждёт расходов. Не из жадности, отнюдь. А для того, чтобы понять - не опасно ли вверять свою жизнь такому человеку? 

Жадность – сигнал опасности

Женщин упрекают в алчности и меркантильности; они ждут, что за них в кафе заплатит мужчина, подарков ждут и цветов. Да пусть на свои покупают! Или довольствуются полевыми ромашками и гамбургером, если уж так поесть хотят за чужой счёт. Не надо рассчитывать на чужой кошелёк. Мужчина не обязан платить за все женские прихоти. 

Женщина всегда ждет подарков от мужчины, с которым хочет отношений

Дело вот в чем. Если женщина серьёзно относится к мужчине и рассматривает его как возможного партнёра, она будет ждать затрат и подарков. И очень огорчится, если этого не будет, именно потому, что мужчина ей нравится. Это потому, что раньше у женщины не было своих денег, как правило. Даже её собственные средства поступали в полное распоряжение мужа. И оказаться в браке с жадным человеком - это было ужасно и опасно. Жадный муж морил жену голодом, ходила она в лохмотьях, ей приходилось унизительно выпрашивать медный грош на лекарства… И поэтому женщина инстинктивно проверяет: жадный мужчина или нет. 

Это программа из сравнительно недавнего прошлого. Представляете, вам предстоит всю жизнь прожить без собственных средств и даже без паспорта? Без работы. Без пособий и зарплаты. В полной материальной зависимости от другого человека, рожая ему детей; без надежды на пенсию. Вот то-то и оно. Поэтому жадность отпугивала и расстраивала. Поэтому по сей день женщины так эмоционально реагируют на мужскую жадность. 

В кафе женщина запросто заплатит за неинтересного ей мужчину - за бедного племянника из деревни или за старенького посетителя, которому денег не хватило. Но будет внимательна к тому, как рассчитывается понравившийся мужчина. Как он платит.

Вот теперь все понятно. Подарки, букеты, рестораны и поездки иногда не более чем психологический тест. Который почти утратил свою актуальность; сейчас у женщин есть возможность зарабатывать. А если муж отберёт у неё деньги и паспорт, так можно и в полицию обратиться. Что за дикость! Но тревога осталась. И понимание того, что жадный человек опасен - тоже осталось. Хотя не всегда это осознается. 

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Жадность – сигнал опасности

Это только у Аверченко смешно написано, как муж предложил жене смастерить платье из газеты, а вместо туфель носить консервные баночки от сардин. Продолговатые такие, будут вроде галошек. На самом деле совсем не смешно, если представить, что у этой жены нет работы, личных денег и даже документов. И она в положении, а двое ребятишек в платьицах из газет просят есть. Мрачная картина, не так ли?

Поэтому не надо обвинять девушек в корысти, когда они ждут, что их сводят в клуб или в ресторан. И купят им красивые цветы. Девушки и дамы ждут такого только от тех мужчин, с которыми хотели бы быть вместе. 

Поэтому сходить в кафе с коллегой или приятелем и заплатить каждому за себя - это нормально. Но поступать так с любимой женщиной - это рискованно. Сразу посылается сигнал: «платье из газет!». И даже очень сильные чувства окажутся под угрозой. 

От тех, кто ей мил, женщина ждёт расходов. Не из жадности, отнюдь. А для того, чтобы понять - не опасно ли вверять свою жизнь такому человеку? 

Хотя сейчас женщины вполне могут отлично зарабатывать. Мир изменился. А страх жадности - остался. Жадность предвещает предательство. Вот это правило не изменилось…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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