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Здоровая самооценка важна для ребенка

Источник: b17.ru 31 августа 2022 6054
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Если ребенок окружен вниманием и заботой со стороны родителей, но при этом его капризам не потакают, у него формируется адекватная самооценка. Важным первичным компонентом самооценки является умение распознавать и принимать свои чувства и эмоции.

Здоровая самооценка важна для ребенка

Как часто нам приходится встречаться с людьми, достаточно умными и интересными, но не реализованными в жизни. Вот вроде и поговорить с человеком есть о чем, и сотрудник он хороший, при желании добиться может многого, но чего то ему не хватает, уверенности что ли?

Зачем ребенку здоровая самооценка

А бывает и так: девушка умница, красавица, спортсменка-комсомолка, но чересчур скромная и одна.

Или молодой человек, который познакомится с девушкой и общаться более-менее непринужденно может только после определенного количества алкоголя.

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Объединяет их она - самооценка, а точнее ее уровень. И сформировалась она под действием многих факторов, но фундамент ее, основу заложили в детстве родители.

Что такое самооценка? Самооценка и уверенность в себе это одно и то же? В последнее время принято различать эти понятия. Самооценка - это то, как человек сам себя оценивает, кто он есть на самом деле. Уверенность в себе - это то, что человек может. 

Прежде, чем ребенок научится адекватно оценивать сам себя, это делают его родители. И первое, что необходимо ребенку - это безусловная любовь. Не всегда она возникает у матери сразу, хоть и принято считать, что материнский инстинкт возьмет свое. Иногда на это уходит какое-то время. Но первый и базовый элемент - это любовь.

Здоровая самооценка важна для ребенка

Второе - это осознанное родительство. Даже в любящих семьях вырастают дети, чья самооценка каким-то образом нарушена. Осознанное родительство - это ежедневный труд, где мама и папа учатся слушать и слышать своего ребенка, понимать у удовлетворять его потребности, а так же слушать себя, свои чувства по отношению к ребенку. Это не означает потакать капризам.

Приведу пример: ребенок плачет, когда мама забирает из садика, мама рассержена и резким движением одергивает сына, одевает и тянет домой. Малыш все еще плачет, но гораздо тише и обреченнее. Важно в такой момент не показать свое недовольство и власть, а попытаться понять причину, обнять, приласкать и разобраться, почему у ребенка такое настроение и что случилось, возможно вместе с воспитателем.

Далее, важно научить ребенка проявлять и проживать свои эмоции. Мы все не идеальны, а наши дети - это лучшее зеркало нас самих. И да, они тоже могут не только радоваться и смеяться, но и злится, кричать, грустить, расстраиваться - не стоит им запрещать проявлять свои эмоции и чувства. Если ребенок не научится в детстве слышать самого себя - труднее этому будет учится во взрослой жизни.

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Принятие. Когда ребенок научился распознавать свои чувства и эмоции, важно родителям его с ними вместе научится принимать. Это значит любить  не только хорошего, послушного, но и бунтующего и недовольного. Принимать и разделять его поступки  и его самого. Тогда у ребенка сформируется такое представление о себе самом, в котором он стабилен и любим, не смотря на проявление своих эмоций. Ошибкой родителей считается часто применяемая фраза: "Я сейчас уйду и тебя оставлю здесь, если ты не прекратишь капризничать". Под действием этих слов у ребенка складывается впечатление, что его готовы бросить, если он будет проявлять себя не так, как хотелось бы родителям.

И еще один важный момент. Не стоит перекладывать ответственность на ребенка, например: "Маша такая капризная, мы уже измучались с ней, не знаем что делать". Ответственность за спокойствие переложили на дочь. А между прочим, иногда капризы и упрямство свидетельствуют о повышенном давлении именно со стороны родителей. И в этом тоже надо разбираться, что можно сделать, чтобы ребенок стал себя чувствовать в семье лучше и стал спокойнее.опубликовано econet.ru

Автор Башева Ольга 

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Источник: https://econet.by/

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родительство Башева Ольга ребенок самооценка принятие эмоции мама ответственность

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