Завести нового мужа или старого оставить?

Умение говорить и слушать это искусство! Если бы в семье люди хотя бы час разговаривали друг с другом откровенно, честно, доброжелательно, то они бы могли очень многое узнать друг о друге. Понять, принять и научиться взаимодействовать так, чтобы любимый человек почувствовал всю силу любви.

Вот так бывает. Перед женщиной встает вопрос - подавать на развод или нет? Кризис в семье и неудовлетворенность отношениями достигает апогея. Потому что отношения с мужем вызывают больше негативных эмоций.

Отношения: разводиться или нет?

И приходит мысль номер один: «Так жить невозможно». Затем следует череда аргументов, иллюстрирующих данный факт.

Затем приходит мысль номер два: «Надо что-то делать».

Что? Например развестись. Такая мысль, думаю, захаживала в голову каждой рассерженной жене.

И вот она третья мысль: «И что я буду делать после развода?»

Обычно ответ - одна не останусь, найду себе кого-то другого. Того кто будет лучше, умнее, богаче, добрее и краше.

Вполне такая разумная мечта. И она может случится. А может и нет. Что же делать? Как принимать решение?

В этой статье, я хочу показать расход времени и энергии которые вы потратите на любой из возможных вариантов выхода из проблемной ситуации.

Т. е. когда жить так дальше нельзя и, как следствие, либо разводиться и менять старого мужа на нового, либо поработать над старыми отношениями с целью улучшения ситуации в семье.

На что тратится время, и энергия если вы решили развестись и создать семью с другим мужчиной:

на процесс развода и раздел имущества;

на восстановление себя после развода, извлечения уроков и залечивания ран;

на поиск нового мужчины, подходящего для отношений;

на создание с ним прочных отношений и гармоничной семьи;

При этом всегда остается вероятность, что когда придет семейный кризис (а он обязательно придет) то, не обладая навыками справляться с кризисом, то выбор опять будет за развод.

На что тратится время и энергия, когда вы решаете нормализовать и сохранить отношения?

на понимания себя, своих целей, того, что вы хотите получать от супруга, что можете дать супругу, свои потребности и возможности;

на умение слушать и понимать супруга, уважать его интересы; понимать свои интересы и уметь об это спокойно говорить

на освоения навыка разговаривать-не обвиняя, не осуждая, не подкалывая, а принимая, одобряя и ценя открытость, допуская возможность, что каждый из вас прав;

на поиск решений, которое устраивает каждого из членов семьи;

Если в двух словах, то вся работа будет направлена на то, чтобы понять, что же есть у вас схожего, и чем вы друг от друга отличаетесь и поиск решений, как сделать так, чтобы эти отличия приносили не дискомфорт и конфликты, а радость и пользу каждому члену семьи и укрепляли ее.

Подвожу итог. На восстановление себя после развода (по шкале стресса 70 баллов), на поиск нового мужчины, на создание новых отношений, вы потратите много физических и эмоциональных сил и времени на изменения во вне.

Восстановление отношений потребует глубинной внутренней работы над собой. Что требует так же много сил, и желания, и времени. И возможно, помощь специалиста.

Итак, вы сделали свой выбор. Развод - тогда можно заканчивать читать статью и перейти на сайт, где можно скачать бланк заявление о разводе. Заполняйте и счастливой вам новой жизни!

Если вы решили, что стоит попытаться сохранить семью, то с чего начать.

С вопроса мужу: Хочет ли он этого или нет?

«Милый, я считаю, что наши отношения переживают кризис. Все чаще в наших спорах звучит слово «развод». И тогда мы разбежимся и каждый начнет с чистого листа. Пути разойдутся. На новый путь каждый потратит много сил. Но мы можем использовать эти силы на то, чтобы попробовать изменить наши отношения. Готов ли ты к этому? Или сразу в ЗАГС разводиться?»

Мужчины очень неохотно идут в ЗАГС. И когда надо жениться и когда разводиться. Поэтому вопрос сохранения семьи для него, скорее всего, важен. Не требуйте ответа сразу. Дайте ему время на обдумывание.

Хотя если он за развод - то не удерживайте.

Если он согласен, что стоит побороться за семью - начинайте вместе думать, что и как нужно менять в семье, чтобы каждому было комфортно. И для начала научитесь разговаривать друг с другом У каждого накопились претензии. Начинать с претензий не стоит. Начните с благодарности. Начните со слов, почему вы полюбили друг друга. Доброта, любовь, благодарность, принятие — это то, что поможет понять другого, вспомнить те моменты, когда вы были очень близки и что-то изменить в отношениях. Меняться придется каждому. Но вначале просто говорить

Умение говорить и слушать это искусство! Если бы в семье люди хотя бы час разговаривали друг с другом откровенно, честно, доброжелательно, то они бы могли очень многое узнать друг о друге. Понять, принять и научиться взаимодействовать так, чтобы любимый человек почувствовал всю силу любви.

Я бы на законодательном уровне запретила использование телефонов и компьютеров по вечерам, кода вся семья в сборе. Может тогда и кризисов бы не было никаких. Общение это не только перебрасывание словами. Попробуйте несколько вечеров просто поговорить с супругом. Думаю, вы очень многое узнаете друг о друге.

В каких случаях не стоит пытаться что-то менять, а сразу бежать разводиться:

когда супруг не готов меняться т. к. его все устраивает.

когда супруг говорит: «Конечно, буду меняться.» Но при этом не предпринимает никаких действий

в случаях если ваш супруг алкоголик, наркоман, бабник, игроман (и так же не считает это проблемой для семьи и не планирует что-то менять)

когда супруг абьюзер. Вас бьют, унижают, оскорбляют. Тут руки в ноги, детей подмышку и бежать, бежать, бежать. Тут не стоит даже предлагать ему выбор. Абьюзер может пообещать что угодно, но делать не будет. А вы, по наивности, опять попадете в болото его лживых манипуляций и только зря потеряете время.

В остальных случаях, за семью побороться стоит.

Если у вас есть в сердце любовь и близость духовная, если вы просто зашли в тупик и отношения обострились настолько, что забытый под диваном носок, подгоревшие котлеты, некупленный хлеб вызывают скандал, то просто поймите, что настал кризис. И нужно что-то менять и меняться самой. Менять нужно либо в этих отношениях (и делать это должны оба супруга). Либо мужа. Но и для новых отношений вам придётся что-то изменить в себе, иначе вы пойдете новой дорогой, но усыпанной старыми граблями.опубликовано econet

Автор Лариса Соловьева

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