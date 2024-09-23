Заступиться за себя: Техника для избавления от гнева и обиды

Не можете отпустить воспоминание о травме (физической или психологической), не можете простить обидчиков? Психолог Елена Шипочёва расскажет какая техника поможет это сделать.

Большинство жертв насилия не отпускают воспоминания о травме, чувство Обиды или Вины, потому что не смогли или не постояли за себя. И пока человек носит этот «камушек за пазухой», для его удержания теряется колоссальное количество психической энергии. И вот измученный и обессилевший обладатель этого «камушка» и хотел бы уже избавиться, но столько сил было потрачено, столько времени «убито»…

Техника, которая поможет избавиться от обиды

И его бессознательное кричит: «Мне нужен баланс! Верните мне в том же объеме, что я потратило на удержание этой травмы, в виде ресурса!»

Хотя в жизни у вас может никогда не возникнуть случая поквитаться с людьми, которые нанесли Вам травму (физическую или психологическую), с помощью своего воображения вы можете переключить свое внимание.

1. Вспомните какого-нибудь человека, который по-вашему представлению причинил Вам ущерб или нанёс травму.

2. Подробно опишите ситуацию (желательно и рекомендуемо в дневнике или в тетради). При каких обстоятельствах (погодные условия, присутствие других людей, какой был повод этого события и т.д.)

3. Что ощущали в теле – описание ощущений, провести ассоциации (н/п ощущение было как будто меня облили чем-то липким и вонючим и теперь мне не отмыться).

4. Что думали, делали – описание мыслей, действий.

Теперь некоторое время размышляйте о соответствующем для него наказании. Решив, как наказать обидчика, представьте себе, что наблюдаете, как действует наказание. Убедитесь, что видите картину ясно, включая выражение лица этого человека в момент, когда он замечает, что именно вы пришли отомстить ему. Продолжайте свою фантазию, пока не почувствуете, что с этим покончено (обычно для этого достаточно 3-4 раз).

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Как бы в идеале переиграли это событие, чтобы не пришлось бы его наказывать – описание какие действия хотелось бы совершить в этом событии до обиды, какие слова или фразы высказать. То есть провести мысленную профилактику травмы («подстелить соломки»).

И конечно в идеале зарисовать Вашу «месть» - ведь в процессе рисования освобождается и отпускается из Вас во вне большое количество гнева и обиды, которое разъедает изнутри (хотя это может отрицаться).

По мере того, как ваше осознание меняется, меняется ваше поведение, и Вы обращаетесь с окружающими людьми по-другому (не ожидая от них причинения боли), они в свою очередь тоже начинают относиться к Вам иначе. Изменив свое поведение и прочувствовав это, вы сможете решить, хотите ли вы оставить это новое поведение или изменить его еще раз.опубликовано econet

Автор Елена Шипочёва

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