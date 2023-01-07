Заслужить любовь

Мужчина решает внезапно оставить женщину. На это может быть много самых разнообразных причин.

Вас оставил любимый человек, и весь мир рухнул вам на голову. "Как такое могло случиться, и почему именно со мной?" - без конца прокручиваете Вы в голове риторический вопрос. И не находите ответа. Ведь вроде только вчера все было хорошо: вы гуляли, смеялись. Потом обменялись сообщениями с нежными смайликами. И вот его нет. То есть он где-то есть, и вполне успешно, и спокойно продолжает свой жизненный путь. Но Вам нет больше места в его мире.

Почему мужчина внезапно оставляет женщину

Мужчина решает внезапно оставить женщину. На это может быть много самых разнообразных причин. Одна из них, если не самая распространенная - ненормированная активность женщины в отношениях.

Урок расставания ей усваивать не хочется. Женщина продолжает, с удвоенными усилиями, цепляться за объект страсти. Она прямо и косвенно старается показать, как она нужна. Продолжает заслуживает любовь.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Но позиция "покупки" хорошего отношения к себе, изначально и являлась причиной того, что общение не сложилось.

Вторая причина расставания - обязательная нацеленность партнерши на конечный результат. Она не только не дала бедному другу вздохнуть и что-то для себя решить, обдумать. Но дама изначально, чуть ли не с первого взгляда на мужчину, уже распланировала всю их совместную жизнь.

А жизнь очень круто ломает планы, и потом становится обидно и больно. И обижаться надо прежде всего на себя. Ну нельзя подогнать, "заточить" все события в отношениях под свой шаблон. Обязательно "выскочит" какая-нибудь неожиданность.

Совет в этом случае - отдаться потоку жизни. Вы можете продолжать любить человека, ведь искусственно себя сразу не сломаешь. Но обязательно нужно дистанцироваться от него, хотя бы на время. Попробовать прожить это время интересно наедине с собой. "Выключить" всякие напоминания о нем.

Не строить свои действия по принципу - "как бы на это посмотрел он, как бы это понравилось ему". Не бойтесь опять стать самой собой. Веселой, целеустремленной, интересной женщиной, какой Вы были до встречи с ним. А что, может быть, увидев Вас такую, он снова захочет "встретиться".опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet