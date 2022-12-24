Когда ребенок маленький, всё ясно и понятно: о нем нужно заботиться, ухаживать, учить всему. Но дети вырастают, и тогда родительская роль меняется. Мать (отец) уже не активный участник процесса, а, скорее, зритель. И со стороны родителя может проявиться бессознательный запрет взрослеть.

Будь самостоятельным, но ты не справишься. Такие подкожные инъекции получают «дети», чьи родители убежали от страха в расщепление. У любых родителей два основных страха. Страх смерти ребенка и страх его взросления. Если с первым все понятно, то вот со вторым не особо.

Послание «не взрослей и даже не пытайся»

Когда ребенок вырастает, родитель перестает быть родителем. Его функции перестраиваются. Он становится чаще зрителем, чем активным участником. Это переживается как вполне себе утрата и если он только и умеет что заботиться о малышах, то ему капут. То есть это будет уже не утрата какой-то одной роли, а прям огромного куска идентичности, несущей конструкции.

Поэтому может произойти одна из самых страшных в отношении личности вещей — запрет взрослеть. Он бессознательный, разумеется. В такой штуке я не знаю кто признается, даже самому себе. На фасаде там картина часто противоположная: «ну когда ты уже будешь делать это сам?» «Что ты все время обо всем меня спрашиваешь?» «Тебе надо учиться быть самостоятельным!»

В норме к таким словам должна прилагаться поддержка в виде чего-то такого: «Вот! Молодец. Можешь же! В следующий раз еще лучше получится», «Супер! Я всегда в тебя верила!», «Ты с этим справишься», «Отличный выбор, сынок» и т. п.

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А в случае, который я описываю, звучит следующее: «Ну и что это такое?! Что за картошку ты купил? Она же вся мягкая! Вот ничего доверить нельзя!», «Вот поглядите на него! Двадцать годиков парню и до сих пор не научился ботинки себе выбирать! Надо же все как следует сравнить, померить, понюхать, пощупать, поджечь. А это что? Подошва тонкая, виду никакого. Мда. Ничего без мамы не можешь», «Так я и знала! Отойди. Уж проще самой сделать, чем тебе доверить».

Чувствуете? Вот это оно. Послание «не взрослей и даже не пытайся». Если в первом примере мы видим поощрение самостоятельности (даже если картоха там тоже так себе), то во втором — удар в стыд. Поскольку стыд — это то, чего не хочется испытывать вообще никогда, то лучше отползти от этой самостоятельности шагов на пятнадцать и получать иногда стыдинки за то, что ты не хочешь взрослеть. Но это, по сравнению с тем стыдищем, семечки.

Вот ты и попался, дружок.

Твоя самостоятельность не идет тебе. Ты в этих попытках жалок и неуклюж. Это какая-то хитрая наука и ты чему-то вовремя не научился. Кто знает как, но виноват ты. И вот обременяешь бедную маму. Но что делать, если ты - рукожоп и никуда не годишься?

Некоторые вырываются сами, несмотря ни на что. Кто-то находит поддержку у друзей или других родственников. Но кто-то перестает барахтаться и тихо повисает на этой паутине. Это самое страшное. Потому что развитие в этот момент останавливается и идет по побочной компенсационной ветке. То есть вместо того, чтобы жить свою жизнь, доверяя себе, ты защищаешься от стыда. А чем дальше в лес...

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Поворотным моментом в этом случае, как и в случае с абьюзом, например, является осознание. План плюс-минус такой. Включить свет. Высветить это противоречие в родительском послании (будь взрослым, но не будь). Разозлиться. Заревновать свою жизнь. Освободить энергию, свернутую в тугой жгут. Начать принимать решения во всем, что тебя касается.

В идеале это все происходит во время разрешения подросткового кризиса. Но, бывает, затягивается. И, бывает, надолго. Состояние искусственно продленного детства приводит к «личностной инвалидности». К личности с ограниченными возможностями личности. С последующим усугублением. Потому что выносить стыд за невзрослость тем сложнее, чем ты старше.

Вывод такой. Если вы уже совершеннолетний, а «аттестат зрелости» родители выдавать не планируют, то можно смело выписать его себе самому.опубликовано econet

Автор Анастасия Звонарева

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