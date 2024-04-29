Законы Вселенной, которые работают: ТОП-3

Если говорить о принципах работы Вселенной, можно упомянуть закон свободы воли, закон притяжения, закон эволюции, закон причины и следствия. Все основополагающие законы взаимно пересекаются. Грамотное применение этих правил позволит выйти на новый уровень жизни, ведь Вселенная сама помогает человеку развиваться.

Эти фундаментальные принципы работают со времени возникновения человечества. Они объективны и имеют силу для всех, везде и постоянно. Понимая эти законы и применяя их, можно направить свою жизнь в нужное русло. Попробуйте прямо сейчас.

3 ключевых правила Вселенной

Что излучаем - то получаем! Вселенная – это зеркало

Мы транслируем в мир свои переживания, мысли, энергию. Все это отраженно возвращается к нам. Мир представляет собой энергию. И люди имеют энергетический потенциал, они излучают вибрации.

Если транслировать страх, будет происходить то, чего вы боитесь, если вы обманываете, лгать будут и вам. Чтобы вас уважали и любили, научитесь испытывать эти чувства по отношению к другим.

Помните про закон бумеранга. Мысли и излучение человека в квантовом пространстве создают реальность.

Энергия не исчезает! Закон обмена энергии

Об этом известно уже не одно столетие. Энергия не уходит бесследно - если в каком-то месте убыло, значит где-то прибавилось.

Если бесконечно ныть, быть недовольными жизнью, то негатив непременно вернется в форме нежелательных событий, которые станут подтверждением ваших мыслей и слов.

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Полезно вспомнить о практике благодарности. Она включает простое упражнение: в течение 21 дня ежедневно нужно записывать на бумаге то, за что вы благодарны. Это могут быть любые мелочи. Упражнение буквально творит чудеса: вы заметите позитивные перемены и почувствуете прилив свежей энергии.

Следствием данного закона является принцип: чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Но здесь важно соблюсти баланс. Отдавать полезно столько, чтоб самим не быть в убытке.

Следующий принцип: важно научитесь давать и принимать в одинаковой мере. Ведь во всем должна быть гармония, равновесие.

Вселенная изобильна для всех! Закон изобилия

Множество людей испытывают нехватку денег даже для удовлетворения элементарных потребностей. Они недовольны своим материальным положением, жалуются, ищут виновных. Всеобщая ошибка в том, что акцент сделан на том, чего нет, а не на том, чего мы хотим.

На самом деле Вселенная дарит изобилие всем, а не выбирает для этого самых достойных. Но очень мало людей смело заявляет о своих правах на обладание энергией. Что это значит? Для ясности вспомним проблему наследства. По закону, если наследник не заявит о своих правах в течение полугода, он теряет права на то, что ему было завещано. То же самое с энергией.

Есть полезное упражнение: в течение 7 дней осознанно фокусировать внимание на изобилие в чем бы то ни было. В окружающем мире полно изобилия. Это множество автомобилей на трассе, множество деревьев в лесу. Полезно фиксировать внимание на любом проявлении изобилия, и вы заметите благоприятные перемены в вашей жизни.опубликовано econet

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