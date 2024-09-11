Зачем нужны отношения, в которых приходится кого-то удерживать?

То, что одними людьми не принимается и высмеиваются - других восхищает и завораживает. Они готовы быть рядом даже ради каких-то надуманных недостатков, которые на самом деле просто особенности личности и ее характерное отличие от других. И единственная задача для нас заключается лишь в том, чтобы рядом с ними быть собой.

С одной стороны эта тема заезжена до того, что воспринимается сознанием слабо. И кажется, что все, что можно было написать - уже написано. А то, что можно было сказать - уже сказано на разные лады и с разными аргументами.

Нужно ли удерживать в отношениях?

Но с другой стороны - отношений, в которых по каким-то причинам удерживают, не так уж и мало. И они ощутимо болезненны для обеих сторон. Как для стороны удерживающей и боящейся потерять, так и для стороны, которой сложившиеся отношения в тягость, и их хочется либо изменить, либо чаще всего - завершить, потому что они перестали удовлетворять либо представлениям о “хорошо” и “плохо”, либо каким-то другим критериям, и человек отчаялся что-то в них изменить.

И с третьей стороны - повторение, это мать учения. Поэтому, повторять какие-то моменты нужно обязательно.

Сейчас много в интернете информации на тему того, как и кого удержать. У меня в этой связи закономерный вопрос. А зачем удерживать того, кому не до нас, и в чью жизнь мы не вписываемся?

Неужели кроме конкретного экземпляра никого другого не найдется, кто захочет быть рядом всегда? Просто потому, что ему это хочется и без всяких условий.

Я не так давно работала с молодой женщиной, которая после родов поправилась, что абсолютно естественно. Как естественно кормить ребенка грудью. В этот период женщине нужно достаточно сил и энергии и на себя, и на малыша. И все структурные и гормональные изменения тела - это нормально на период от года до двух. Затем, после возвращения в активную жизнь, все встанет на место - и вес, и объемы. Однако ее мужа не устроило то, что она изменилась внешне, и перестала быть грациозной, такой, как когда-то ему понравилась.

То есть - понравился не весь человек со всем его внутренним содержанием, а внешняя оболочка, которая со временем изнашивается, и перестает быть такой же презентабельной как в молодости. Время не щадит никого, и старение - такой же естественный и неизбежный физиологический процесс, как и все остальные.

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К сожалению, есть категория людей, которые этого не понимают, и требуют от других невозможного. Так же, как и муж этой женщины потребовал от нее почти немедленно исправить недостатки и избавиться от лишнего веса, сопроводив свои требования словами о ее нынешней непривлекательности в сравнении с другими, на которых “смотришь - и жить хочется”, а при виде ее, растолстевшей, “все настроение падает”, и домой вообще не тянет. Там на самом деле совсем другие слова были, но не стоит все дословно повторять.

Женщина недавно родившая нуждается в особой эмоциональной поддержке и заботе. А вместо этого ей объявляют, что она перестала представлять какой-либо интерес и открыто сравнивают с другими, унижают, угрожают тем, что если не изменится - найдут себе другую.

Мне интересно, что должно быть в сознании человека, которого она выбрала в мужья?

Разумеется, его реакция стала для нее шоковой. На нервной почве пропало молоко. Она почти перестала спать и нормально питаться, из-за чего сил вообще почти не стало. Под глазами - темные круги. Голос тихий и еле слышный. И сама все время плачет, спрашивая о том, как удержать мужа в семье, потому что “ребенку нужен отец”.

Что даст отец, который унижает мать, и его не заботит ни эмоциональное, ни физическое ее состояние?

Чему он научит?

Зачем его удерживать вообще?

Зачем что-то доказывать?

Зачем жертвовать собой ради того, кто этого никогда не оценит?

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Почему трудно сразу понять, что при первом же ультиматуме относительно веса, внешности, умственных способностей, или каких-то других характеристик, которые требуется исправить, потому что другому так хочется, нужно помочь этому “другому” собрать вещи и пожелать счастья с теми, кто возможно встретится на его жизненном пути, и возможно даже вполне устроит.

И спокойно перевернуть эту страницу своей жизни, открыв новую, и осознав, что мы достойны лучшего к себе отношения и тех, кто безоговорочно примет. Все просто и банально - не нравимся - значит не наш человек. И доказывать ему что-то меняя себя - безсмысленно. Если мы имеем для человека какое-то значение - то внешность на это никак не повлияет. Таких примеров безоговорочного принятия и искренней любви довольно много вокруг.опубликовано econet

Автор Элеонора Федосеева

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