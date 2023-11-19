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Зачем нужны люди, причиняющие боль

Источник: b17.ru 19 ноября 2023 6402
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Какого человека мы впускаем в свою жизнь? Зачем мы его впустили? Чаще всего это происходит неосознанно. Любой человек, которого мы привлекли, очень верно и безошибочно показывает то, над чем придётся поработать, чтобы улучшить качество своей жизни.

Зачем нужны люди, причиняющие боль

Каждый человек на нашем жизненном пути встречается не просто так, а зачем-то. Эта теория не всегда и далеко не всеми принимается. Посмотрим на неё с этой точки зрения. Пришёл в вашу жизнь человек, «разворотил душу» и исчез, как и не было его. Зачем? Что ему нужно было? Почему он так поступил? Чаще всего подобные вопросы возникают к людям противоположного пола, но не только. Зачем нужны люди, причиняющие боль?

Люди, которые причиняют боль

Любой человек, независимо от пола и возраста, может прийти в нашу жизнь, порой неожиданно, и остаться в ней на короткое время или навсегда. Причём последнее не означает его физическое присутствие рядом, он может продолжать жить с вами и в памяти. Память может хранить как положительные воспоминания, так и негативные.

Например, встретились два человека, между ними возникла симпатия, возможно, влюбленность, а далее жизнь развела людей в разные стороны и один человек продолжает свой путь, а второй застрял в прошлом, связанным с этим человеком. Воспоминания о нем причиняют ему множество страданий.

Зачем нужны люди, причиняющие боль

"Люди буквально влюбляются в свою боль, они просто не в состоянии её бросить".

Чак Паланик

В голове бесконечно крутятся множество вопросов. Среди них главный вопрос:  «Почему со мной это произошло?» На человека накладывается ответственность и за страдания, и за несбывшиеся мечты, и за несчастную свою жизнь. Заметьте, за свою жизнь! Получается, что не я хозяин своей жизни, а тот «залетный молодец», или «девушка мечта», или «неверный друг»? В общем, любой человек, которого мы наделяем особыми полномочиями, ответственен за все, что с нами происходит, особенно в области чувств.

Так кто же в «доме» хозяин? Почему другой человек имеет такую власть над эмоциональной частью вашей жизни? Ведь жизнь принадлежит вам? Ответить на эти вопросы и просто и сложно одновременно. О том, что жизнь принадлежит нам, знают, вроде бы все, а вот смысл этой фразы понятен не каждому. Не учат нас этому в родительских семьях, чаще, напротив, всячески стараются сделать так, чтобы уже маленький ребёнок чувствовал себя обязанным всем и вся. Вырастая, обязанности, так называемые «должности», мы утверждаем, укрепляем и с такой поклажей в заплечном мешке отправляемся в путь. Вот на пути и встречаем всех тех, кому мы должны, кто должен нам, подчас совсем не неся ответственности за то, что выбор делаем все же мы.

Зачем нужны люди, причиняющие боль

Какого человека мы впускаем в свою жизнь? Зачем мы его впустили? Чаще всего это происходит неосознанно. Любой человек, которого мы привлекли в свою жизнь, а это происходит именно так, очень верно и безошибочно показывает то, над чем придётся поработать, чтобы, как говориться, улучшить качество своей жизни. Если отказаться от желания обвинить, порой неповинного человека, в своих страданиях, переживаниях, душевных муках, то можно увидеть свою собственную проблему, которая и создала все условия для того, от чего так хочется избавиться.

 «То, что причиняет боль, учит».

 Бенджамин Франклин

«Бросивший, не соответствующий нашим представлениям, предавший» человек, может быть оправдан в одночасье, если появится возможность посмотреть на все с другой точки зрения. Это я хотела или хотел, чтобы ответственность за мои эмоции, страхи, неуверенность в себе взял кто-то другой, по сути, я возложила или возложил на кого-то то, за что отвечать должна (должен) только сам.

Итак, что же получается? А получается то, что люди, которых, как уже было сказано, мы сами притягиваем в свою жизнь, сами того не ведая, приходят к нам с помощью, а вовсе не для того, чтобы причинить нам вред. Проверить это легко, если с появлением в жизни нового человека появились страдания, то, скорее всего, он как лакмусовая бумажка только проявил проблему, которая была и до него. Его появление в вашей жизни должно лишь ускорить решение этой проблемы, но, зачастую, вместо этого, страдания не только проявляются, но и усиливаются и даже с уходом этого человека из вашей жизни остаются с вами на долгие годы. Это значит, что сигнал не был понят, услышан, но не распознан, а в этом случае решать проблему лучше с специалистом.

Зачем нужны люди, причиняющие боль? Может у Вас есть свой ответ на этот вопрос?опубликовано econet

Автор: Галина Журавлева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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