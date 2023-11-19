Какого человека мы впускаем в свою жизнь? Зачем мы его впустили? Чаще всего это происходит неосознанно. Любой человек, которого мы привлекли, очень верно и безошибочно показывает то, над чем придётся поработать, чтобы улучшить качество своей жизни.

Каждый человек на нашем жизненном пути встречается не просто так, а зачем-то. Эта теория не всегда и далеко не всеми принимается. Посмотрим на неё с этой точки зрения. Пришёл в вашу жизнь человек, «разворотил душу» и исчез, как и не было его. Зачем? Что ему нужно было? Почему он так поступил? Чаще всего подобные вопросы возникают к людям противоположного пола, но не только. Зачем нужны люди, причиняющие боль?

Люди, которые причиняют боль

Любой человек, независимо от пола и возраста, может прийти в нашу жизнь, порой неожиданно, и остаться в ней на короткое время или навсегда. Причём последнее не означает его физическое присутствие рядом, он может продолжать жить с вами и в памяти. Память может хранить как положительные воспоминания, так и негативные.

Например, встретились два человека, между ними возникла симпатия, возможно, влюбленность, а далее жизнь развела людей в разные стороны и один человек продолжает свой путь, а второй застрял в прошлом, связанным с этим человеком. Воспоминания о нем причиняют ему множество страданий.

"Люди буквально влюбляются в свою боль, они просто не в состоянии её бросить". Чак Паланик

В голове бесконечно крутятся множество вопросов. Среди них главный вопрос: «Почему со мной это произошло?» На человека накладывается ответственность и за страдания, и за несбывшиеся мечты, и за несчастную свою жизнь. Заметьте, за свою жизнь! Получается, что не я хозяин своей жизни, а тот «залетный молодец», или «девушка мечта», или «неверный друг»? В общем, любой человек, которого мы наделяем особыми полномочиями, ответственен за все, что с нами происходит, особенно в области чувств.

Так кто же в «доме» хозяин? Почему другой человек имеет такую власть над эмоциональной частью вашей жизни? Ведь жизнь принадлежит вам? Ответить на эти вопросы и просто и сложно одновременно. О том, что жизнь принадлежит нам, знают, вроде бы все, а вот смысл этой фразы понятен не каждому. Не учат нас этому в родительских семьях, чаще, напротив, всячески стараются сделать так, чтобы уже маленький ребёнок чувствовал себя обязанным всем и вся. Вырастая, обязанности, так называемые «должности», мы утверждаем, укрепляем и с такой поклажей в заплечном мешке отправляемся в путь. Вот на пути и встречаем всех тех, кому мы должны, кто должен нам, подчас совсем не неся ответственности за то, что выбор делаем все же мы.

Какого человека мы впускаем в свою жизнь? Зачем мы его впустили? Чаще всего это происходит неосознанно. Любой человек, которого мы привлекли в свою жизнь, а это происходит именно так, очень верно и безошибочно показывает то, над чем придётся поработать, чтобы, как говориться, улучшить качество своей жизни. Если отказаться от желания обвинить, порой неповинного человека, в своих страданиях, переживаниях, душевных муках, то можно увидеть свою собственную проблему, которая и создала все условия для того, от чего так хочется избавиться.

«То, что причиняет боль, учит». Бенджамин Франклин

«Бросивший, не соответствующий нашим представлениям, предавший» человек, может быть оправдан в одночасье, если появится возможность посмотреть на все с другой точки зрения. Это я хотела или хотел, чтобы ответственность за мои эмоции, страхи, неуверенность в себе взял кто-то другой, по сути, я возложила или возложил на кого-то то, за что отвечать должна (должен) только сам.

Итак, что же получается? А получается то, что люди, которых, как уже было сказано, мы сами притягиваем в свою жизнь, сами того не ведая, приходят к нам с помощью, а вовсе не для того, чтобы причинить нам вред. Проверить это легко, если с появлением в жизни нового человека появились страдания, то, скорее всего, он как лакмусовая бумажка только проявил проблему, которая была и до него. Его появление в вашей жизни должно лишь ускорить решение этой проблемы, но, зачастую, вместо этого, страдания не только проявляются, но и усиливаются и даже с уходом этого человека из вашей жизни остаются с вами на долгие годы. Это значит, что сигнал не был понят, услышан, но не распознан, а в этом случае решать проблему лучше с специалистом.

Зачем нужны люди, причиняющие боль? Может у Вас есть свой ответ на этот вопрос?опубликовано econet

Автор: Галина Журавлева

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