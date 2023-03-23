Зачем человек разводит грязь

Разбросанные носки, немытая кружка, книжки на полу в туалете - все это такие пустяки! Но эта игра до добра не доводит. Это разновидность "вампиризма", тревожный знак в отношениях. И за грязной чашкой всегда стоит что-то другое, не менее грязное и тайное...

Человек в целом хороший, но разводит грязь - в полном смысле слова. Постоянно все разбрасывает, пачкает, не убирает за собой, не моет, а в ответ на замечания хмыкает или вроде бы соглашается нехотя. Даже демонстративно споласкивает кружку; мол, видишь? Успокойся! Или, кряхтя, поднимает носок и несёт его в корзину для белья. Тоже нехотя, но поднимает. Но потом снова делает то же самое: разводит грязь. Это пассивная агрессия.

Бытовая тайная агрессия

Разбросанные носки, немытая кружка, книжки на полу в туалете - все это такие пустяки! Полностью согласна. Пустяки. Еще вот бывает тарелка, возьмешь ее, а она жирная и грязная с обратной стороны. То есть, внутри ее помыли, а снаружи не помыли. Или чашка с недопитым чаем стоит на узком подлокотнике кресла. Из нее торчит ложка и хвостик чайного пакетика. А во время обеда кости от рыбы или от курицы кладутся на стол. Вот это все - пустяки. Главное - любовь и понимание. К чему скандалы, конфликты, вопли и слезы?

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А к тому, что все это повторяется изо дня в день. Несмотря на просьбы, мольбы, угрозы, замечания и серьезные разговоры. И со стороны все смешно выглядит - подумаешь, ерунда какая. Стоит ли ссориться? Главное - понимание! А вот понимание есть.

Отлично человек понимает, что так делать не следует. И совсем нетрудно не ставить чашку на подлокотник. А тарелку помыть с обеих сторон. Кости положить в отдельное блюдечко или на салфетку. Все понимает человек и не раз его просили так не делать, даже умоляли; но он все равно поступает именно так. Пока не выведет вас из терпения, не спровоцирует ссору.

Это - бытовая тайная агрессия. Спокойное издевательство.

Ничего плохого человек не делает вроде, но упорно повторяет свои трюки, пока не выведет из себя близких. Потом происходит скандал и драма, и истеричкой выглядит тот, кто завелся из-за мелочи. Накричал на коллегу за то, что тот насвинячил на столе опять. Грязную чашку поставил. Или на мужа - за то, что на столе кости и объедки. И лужицы от чая. Или на жену - за сальную тарелку.

Проклятые мещане, не так ли, те, кто кричит и ругается? А это их довели долгим и умышленным образом до скандала. А теперь делают обиженное лицо, и уверяют, что к ним придираются. И снова делают то же самое, раз за разом.

Крики потом пройдут. Скандалов больше не будет. А тот, над кем издевались, или в больницу попадет с сердечным приступом, или выйдет из отношений. Уйдет. Даже разведется. Ничего не объясняя - толку-то объяснять, миллион раз уже все объяснили и рассказали.

Скрытая агрессия - дело такое, обоюдоострое. Эта игра до добра не доводит. Это разновидность "вампиризма", тревожный знак в отношениях. И за грязной чашкой всегда стоит что-то другое, не менее грязное и тайное...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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