Забота или контроль, как их различать?

Забота - солнечная сторона контроля. Вдумайтесь в эти слова… Как они Вам откликаются? Порой то, что мы называем спасением, помощью, добротой – является способом управлять другими людьми.

Нередко, мы интересуемся у своего партнера «Как дела?», «Как прошел твой день?», при этом зачастую нами движет не искреннее желание побыть с ним в этот момент, а желание знать что/где и как, происходит в его жизни близкого мне человека, в курсе ли я всех его событий.

Контроль. Что это?

Неизвестность зачастую вызывает тревогу. Созависимый человек знает верный способ как ее снять, проконтролировать другого. Это помогает, но не надолго, ведь основную проблему, проблему с собственной тревожностью человек не решает.

Созависимый человек не умеет просить прямо. Мы играем в игру, «я тебе, а ты мне». Злимся и обижаемся, когда не получаем в ответ то, что, как нам казалось, были просто обязаны дать. Свой бонус, приз за «хорошесть», «милость», супервежливость, уступчивость. Мы начинаем помогать, тогда, когда не просят, и снова требовать в ответ благодарности. Ведь предлагать свою помощь-это способ получить что-то (заботу в ответ, благодарность, ощущение, что я «хороший человек»).

Или возмущаемся «за глаза», обсуждаем, как мы несправедливо обижены миром. «Я для вас все, а вы мне ничего!», возможно, Вы слышали такую фразу, или сами не раз использовали ее в отношении своих близких. За желанием спасти весь мир, и сделать его лучше своей помощью мы забываем, что контроль (даже если он проявляется в виде заботы) это в любом случае давление.

За контролем стоит наше, часто неосознанное грандиозное желание управлять другими. Потому что, созависимому человеку кажется, что он более опытный, и лучше знает, как жить другим людям. Созависимых часто называют «начальниками кукольного театра», где весь окружающий мир- это марионетки, которых просто нужно поставить на нужные и правильные места, правильные по нашему мнению.

За этими шорами мы забываем, что контроль – как любое давление вызывает протест. И нежелание с нами общаться. Это в свою очередь вызывает обиду, с помощью которой также можно очень здорово контролировать других людей. Ведь человек на которого мы обижены, просто обязан чувствовать себя виноватым.

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Контроль всегда зло?

Наверняка, пока Вы читаете эти строки, Вам захотелось возразить о том, что есть ситуации, когда забота, управление, и контроль необходимы. И это правда так, есть маленькие дети, люди находящиеся в неадекватном, к примеру (бредовом), угрожающем своей жизни и безопасности окружающих или питомцы которые без нас не справятся. Не смогут выжить без нашей помощи. Этот пример и является тем сигналом, который разделяет естественный/здоровый контроль и навязчивое желание управлять другими с помощью заботы.

Просьба о помощи – это первый критерий, того, что наша помощь уместна. Чаще созависимый человек навязывает ее, не дает возможности другому попросить, опережает события, торопится «подстелить соломку», тем самым, не дает возможности другому (своему партнеру, мужу, ребенку) нести ответственность за свою жизнь и свои ошибки.

Мы обманываем себя, когда считаем, что другие нуждаются в нашей поддержке. Мы утрачиваем связь с реальностью, нам кажется, что практически все вокруг маленькие и беспомощные. Без наставлений и советов они «наломают дров», не выживут, будут страдать . Созависимый становится Богом, который лучше знает, как нужно поступать/действовать/говорить. В этот момент созависимым человеком движет желание чувствовать себя могущественным.

Контролируя жизнь других мы теряем контроль над своей.

Важно понять, что острая потребность держать все и всех вокруг под контролем является механизмом, который зародился очень давно. Созависимые люди происходят из дисфункциональных семей. Из семей, где что-то нарушило привычный ход развития ребенка. Возможно, кто-то из близких болел (зависимость, психические заболевания), или физические наказания были нормой, либо кто-то из родителей был эмоционально холоден. Возможно, в семье существовали очень жесткие меры воспитания.

В любом случае этот механизм, стал адаптивным и обеспечил в какой-то момент человеку возможность выживать, а затем стал сценарием, единственным способом жить и взаимодействовать с собой и другими.

Естественно, что возможности человека ограничены, невозможно одновременно проживать несколько жизней, поэтому, занимаясь другими людьми, мы теряем управление над собственной жизнью.

Созависимый человек, поддерживаемый собственным перфекционизмом , игнорирует свою усталость, и от этого болеет. В первую очередь нарушается сон, это является сигналом о том, что человек находится в тяжелом стрессовом положении. Его собственная личная жизнь страдает, он теряет возможности своего продвижения по карьерной лестнице, потому что занимается проблемами других людей, а не своими. За всем этим стоит необходимость в том, чтобы не чувствовать ничего.

Поскольку мы привыкли, что наши привычные переживания касаются негативного спектра переживаний (боль, одиночество, грусть, отчаяние). Вместо того, чтобы делать что-то со своей болью в душе, созависимый человек «кидается» спасать другого. В этот момент у него есть иллюзия, что внешние, окружающие его события исправят его, и без того тяжелое душевное состояние. Нужно лишь чуть больше, чем обычно напрячься и в этот раз я получу удовлетворение от того, как хорошо я помог другому. При этом я сам – забытый, одинокий, самому себе не нужный человек. Был, есть и остаюсь таким. Пока мы не можем или не хотим организовывать свою жизнь, мы будем заниматься жизнью других.

Способы контроля в семье с помощью чувств.

«Если ты не сделаешь так, как я говорю, я обижусь!», «Не говори бабушке, она расстроится», «Ты плохо себя ведешь, ты плохой мальчик», «Тебе должно быть стыдно за свое поведение, ты плохо поступаешь». Знакомые фразы?

Если да, то, возможно, Вам знакомо такое состояние, когда чувствовать не хочется. Потому, что эти чувства, острой болью вонзаются в сердце, их невозможно пережить, в них невыносимо находиться. Очень часто родители используют вину и стыд, как инструмент в воспитательном процессе.

Досадно, когда родитель имеет только этот способ для того, чтобы влиять на ребенка. Тогда эти чувства выходят из разряда обычных, необходимых любому человеку, переживаний. Становятся кнутом, способом управлять маленьким человеком, единственным способом воздействия. «Мама обидится на тебя, если ты не уберешь игрушки»,- такая фраза становится обыденным инструментом манипуляции маленьким человечком.

Если коротко, то основной посыл мамы звучит так: «Я перестану любить тебя, если ты не будешь делать так, как я скажу». И конечно, ребенку страшно получить отвержение мамы, он не готов быть настолько отвергнутым человеком, от которого в данный момент зависит его жизнь.

Любой ребенок учится взаимодействовать с миром, через первый контакт, контакт со своими близкими (значимым окружением, как правило, это его родители). Чему учится ребенок в этой ситуации? Тому, что его чувства и желания неважны, есть страх, который заставляет его действовать. Действовать так, как ждут от него окружающие.

Очень часто в своей практике я сталкиваюсь, с ситуацией, когда уже повзрослевший человек «погряз в самоконтроле», под контролем его мысли, чувства и телесные проявления. Думать «плохо», чувствовать «неловко», плакать «стыдно». При этом, все это живое и настоящее, все естественные проявления рвутся наружу, и сталкиваются с социальными стереотипами «мужчинам нельзя плакать», ожиданиями близких «он/она сильный человек, и со всем справится».

Вероятность того, что ребенок, который вырос в ситуации, когда им управляли с помощью обиды, будет пытаться управлять своим партнером, таким же образом (через обиду) очень велика. Будет контролировать себя, подавлять свою естественность, чтобы ни в коем случае не вызвать на себя гнев и обиду других важных для него людей.

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Многоликий контроль

Можно много говорить о проявлениях контроля. При этом, примеров проявления его в различных ситуациях может быть множество. Для простоты понимания можно разделить формы контролирующего поведения на две категории. Контроль сверху и контроль снизу.

Контроль «сверху»

1. Обвинение («ты никогда», «ты всегда»).

2. Спасение, помощь, гиперзабота , наставления, советы.

3. Требования, вопрос «Почему бы тебе не?» – это ставит человека в оборонительную позицию.

4. Уход (из комнаты или дома).

5. Использование денег/подкуп.

6. Лесть, дарить подарки с подтекстом, намекая на что-то.

Контроль «снизу»

1. Говорить «Я не знаю», не отвечать на вопросы, за этим стоит нежелание нести ответственность за свою жизнь.

2. Ждать чрезмерно подробных инструкций от других людей.

3. Контроль с помощью обиды.

4. Находиться в позиции «Жертвы».

5. Тяжело вздыхать и не говорить/ не просить прямо.

6. Быть слабой(ым)/детской (им)/зависимой (ым).

Совершенно очевидно, что и тот и другой способ дают возможность сохранить власть над ситуацией. Плата за власть может быть самой разной. Мы можем очень сильно уставать, быть недовольными потому, что другие люди не хотят делать так, как мы «про себя» решили, что они должны поступать. Возмущение, злость, бессилие -вечные спутники тех, кто пытается контролировать не свою, а чужую жизнь.

Способы справиться с контролем

Такие способы предлагают в своей книге «Освобождение из ловушки созависимости»Дж. И Б. Уанхольд.

Способы справиться с тягой к контролю.

1. Прежде чем приступать к помощи убедитесь в том, что она действительно нужна.

Уместным будет вопрос «Что ты хочешь от меня?», обращенный к вашему партнеру.

2. Оставьте привычку думать о том, что другие беспомощны и не справятся без Вас.

Несите свою ответственность, и не мешайте нести ее другому. «Я знаю, что ты можешь решить эту трудность. Ты хочешь обсудить это подробно?»

3. Предлагайте поддержку, людям, которые чувствуют себя беспомощными, раскрывая их собственный потенциал.

«Подумай над возможными способами решения проблемы, а потом мы с тобой обсудим».

4. Не выполняйте более половины работы над проблемой или заданием. Заключите с Вашим партнером соглашение о том, что он будет выполнять по меньшей мере, половину работы.

«Я могу сделать вот это, а что готов сделать ты?»

5. Будьте внимательны к своим чувствам, не делайте того, чего вы действительно не хотите.

Будьте честны по отношению к самому себе: «Я не хочу этого делать».

6. Избегайте поведения, которое ставит Вас в положение превосходства (не давайте советов без просьбы о них, не прерывайте говорящего).

7. Откажитесь от роли жертвы (в 100% случаев просить то, что хочется, не умалчивать).опубликовано econet

Автор Юлия Смелянец

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