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За переживания и потраченное на мужчину время тебе никто не заплатит

Источник: b17.ru 28 ноября 2023 6834
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Как, впрочем, и за многое другое. Такое вроде бы простое и понятное дело - проходит жизнь, и ты так бездарно тратишь ее на человека, которому безразлична. Но уяснить это - титанический труд, и очень яркий инсайт. А вроде бы все так очевидно.

За переживания и потраченное на мужчину время тебе никто не заплатит

Конечно, можно ласкать себя мыслями, что это сама жизнь, что опыт, даже отрицательный учит. Но зачем тебе это негативное обучение, когда вокруг столько интересных и радостных событий, встреч, увлечений? Спрашивается - зачем зацикливаться на человеке, которому ты совсем не нужна, и он даже не скрывает этого. А главное - тратить на него свое драгоценное время, дни, которые потом не вернёшь.

Не стоит переживать из-за мужчины...

Постепенно накапливается плохая энергетика, которая может прорваться неожиданным образом в других, слабых местах. Например, ты начинаешь замечать, что от тебя стали отдаляются друзья. Да и на работе все чаще возникают проблемы, казалось бы, на пустом месте.

В этой ситуации важно признаться себе в происходящем, легализовать свои чувства, назвать вещи своими именами. Мужчина решил оборвать связь с тобой, он не видит смысла в вашем общении. И что бы он ни делал для тебя раньше, какие бы классные поступки не совершал - все это сейчас не идет в счет. В данный момент ты одна, тебя обесценил и бросил без объяснения причин любимый человек. Следовательно, а такой ли он любимый?

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За переживания и потраченное на мужчину время тебе никто не заплатит

Стоит подумать прежде всего о себе. И начать совершать действия в свою пользу. Представь себе, что ты наняла адвоката чувств, который начнет действовать только в твоих интересах в личном пространстве. Таким человеком может стать психолог, который поможет разобраться в себе, стать на путь выздоровления.

Важно сделать первые шаги с мыслями только о собственной "выгоде". Это очень целительно. Хватит жалеть сбежавшего мужчину и бесконечно входить в его положение. Начни зарядку чувств - от прекрасной окружающей природы, ресурсных занятий, общения с новыми людьми. Да и обычную зарядку сделать не помешает - здоровье теперь твой приоритет. Береги себя, цени свое время, стабилизируй душевное состояние. Ведь за переживания и потраченное на мужчину время тебе точно никто не заплатит.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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Источник: https://econet.by/

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Анжелика Богданова психология отношения

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