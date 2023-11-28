За переживания и потраченное на мужчину время тебе никто не заплатит

Как, впрочем, и за многое другое. Такое вроде бы простое и понятное дело - проходит жизнь, и ты так бездарно тратишь ее на человека, которому безразлична. Но уяснить это - титанический труд, и очень яркий инсайт. А вроде бы все так очевидно.

Конечно, можно ласкать себя мыслями, что это сама жизнь, что опыт, даже отрицательный учит. Но зачем тебе это негативное обучение, когда вокруг столько интересных и радостных событий, встреч, увлечений? Спрашивается - зачем зацикливаться на человеке, которому ты совсем не нужна, и он даже не скрывает этого. А главное - тратить на него свое драгоценное время, дни, которые потом не вернёшь.

Не стоит переживать из-за мужчины...

Постепенно накапливается плохая энергетика, которая может прорваться неожиданным образом в других, слабых местах. Например, ты начинаешь замечать, что от тебя стали отдаляются друзья. Да и на работе все чаще возникают проблемы, казалось бы, на пустом месте.

В этой ситуации важно признаться себе в происходящем, легализовать свои чувства, назвать вещи своими именами. Мужчина решил оборвать связь с тобой, он не видит смысла в вашем общении. И что бы он ни делал для тебя раньше, какие бы классные поступки не совершал - все это сейчас не идет в счет. В данный момент ты одна, тебя обесценил и бросил без объяснения причин любимый человек. Следовательно, а такой ли он любимый?

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Стоит подумать прежде всего о себе. И начать совершать действия в свою пользу. Представь себе, что ты наняла адвоката чувств, который начнет действовать только в твоих интересах в личном пространстве. Таким человеком может стать психолог, который поможет разобраться в себе, стать на путь выздоровления.

Важно сделать первые шаги с мыслями только о собственной "выгоде". Это очень целительно. Хватит жалеть сбежавшего мужчину и бесконечно входить в его положение. Начни зарядку чувств - от прекрасной окружающей природы, ресурсных занятий, общения с новыми людьми. Да и обычную зарядку сделать не помешает - здоровье теперь твой приоритет. Береги себя, цени свое время, стабилизируй душевное состояние. Ведь за переживания и потраченное на мужчину время тебе точно никто не заплатит.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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