"Я выращу из тебя Человека!"

Каждый родитель выбирает сам, кого он больше хочет вырастить: законопослушного гражданина удобного во всех отношениях; суперэффективного и целеустремлённого лидера, готового к любым трудностям; скромного , трудолюбивого семьянина или... близкого человека, собеседника, друга.

Стало уже общим местом мнение о том, что восприятие мира, установка к миру, уровень доверия к миру определяется ранним детским опытом. То есть, мы, как родители, создаём не только привычки, воспитание, культурный уровень будущего взрослого, но и определяем, будет ли наше чадо переносить трудности жизни стойко и без саморазрушения, хватит ли ему внутренней опоры , не будет ли он страдать от невроза, неудовлетворенности, пустоты, депрессии в будущем. И это конечно абсолютно непререкаемая взаимосвязь.

Как правильно воспитывать ребенка?

Верно и то, что родители формируют морально-нравственную сферу ребёнка, транслируют ему верования, принципы, учат поведению по отношению к общественным нормам. В самом широком смысле они закладывают уровень его адаптации к обществу.

Однако есть и более частная закономерность, о которой мамы и папы могут забывать в угоду честности, пунктуальности, принципиальности и прочих "профессионально-важных" качествах будущего взрослого. Эта закономерность касается собственно отношений между ребёнком и родителем. Аксиома здесь следующая: КАК СКЛАДЫВАЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕБЁНКОМ И РОДИТЕЛЕМ В ДЕТСТВЕ, ТАК БУДУТ ОНИ СКЛАДЫВАТЬСЯ И В ЗРЕЛОСТИ.

Хотите ли вы контролировать ребенка до старости? Тотально контролируйте его прямо сейчас!

Хотите ли вы быть обмануты вашим ребёнком? Уже сегодня создавайте иезуитскую сеть запретов и слежки!

Хотите ли вы получить неслышащего вас, чёрствого и своенравного по отношению к вам сына или дочку? Будьте всегда требовательны к нему, точно знайте, как будет лучше для него, никогда не идите у него на поводу! Ведь дети должны быть хорошо воспитаны!

Хотите, чтобы в старости ваше мнение не уважали? Не уважайте своего ребёнка, искореняйте инакомыслие, устраивайте показательные домашние суды!

Жертвуете всем ради "кровинушки" и постоянно напоминаете ему об этом? Готовьтесь к тому, что ребёнок тоже пожертвует вами ради своего благополучия.

Хотите ничего не знать о настоящей жизни вашего ребёнка? Хватайтесь за валерьянку всякий раз, когда дитя поверяет вам тайну своего сердца, рассказывает о своих трудностях, делится с вами сомнениями нравственного свойства. После таких разговоров всегда повторяйте в своей голове следующую мантру: "Что же с ним будет дальше?!" - вместо того, чтобы верить в него.

Каждый родитель выбирает сам, кого он больше хочет вырастить: законопослушного гражданина удобного во всех отношениях; суперэффективного и целеустремлённого лидера, готового к любым трудностям; скромного , трудолюбивого семьянина или... близкого человека, собеседника, друга. С точки зрения повзрослевшего ребёнка, выходца из семьи с психологическим насилием - можно тактично общаться со своим родителем, можно собираться на семейных праздниках, можно созваниваться каждые пять минут и обсуждать здоровье, погоду и покупки, можно иногда даже уважать своего вчерашнего тирана, но дружить с ним - немыслимо.

Исходя из моего клинического опыта, подавляющее большинство пациентов с диагнозом Зависимость и/или Психоз имеют тяжёлую, драматическую, а зачастую и трагическую семейную историю. Самое печальное, что роли злодеев в этой трагедии достаются самым близким. Как правило, мучители имеют изощрённую систему рационализации своего деструктивного поведения. При этом часто звучит такой мотив: "Я просто хотел вырастить из тебя Человека!". Жизнь была немилосердна к нашим пациентам, но, к сожалению, родители не отставали от жестокой жизни в этом отношении.

В моменты, когда мы выбираем форму воспитательного воздействия на своих детей, мы должны помнить о тех ошибках, которые допускали родители сегодняшних "алкоголиков" и "шизофреников". Их опыт учит, что мы скорее должны опасаться излишней строгости к своим детям, а особенно - эмоционального холода, чем бояться избаловать их чересчур тёплым отношением. И первым должен быть не вопрос "Как поступить по отношению к ребёнку, чтобы он вырос хорошим человеком?", а размышление следующего содержания - "Как мой поступок повлияет на наши отношения?".

"Давайте жить во всём друг другу потакая, тем более, что жизнь - короткая такая". Булат Окуджава. опубликовано econet

Автор Олег Владимирцев

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