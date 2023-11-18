Я умру без тебя! Человек-Лиана

Если вы не можете жить без своего психотерапевта, мамы, мужа, подруги, если вплетаете эту Главную фигуру во все мысли, вы «лиана». Но не пугайтесь, выход есть, и я его попробую описать в этом посте, в силу своих возможностей.

У таких людей нет особой дифференциации человечества, все остальные для них одновременно одинаково важные и чужие. Кроме одного Главного, по отношению к которому они ощущают патологическую привязанность, он для них Бог, кумир и гарант возможности дышать. Главный занимает все помыслы. Это не какой-то конкретный человек, это скорее статус, которым может быть наделен как один человек, так и группа или даже выбранная национальность. И в зависимости от обстоятельств - этот статус дрейфует.

Страх отвержения

На этого Главного человек и равняется, определяя идентичность, потому что своей пока, к сожалению, нет. Человек отождествляет себя с принципами и параметрами, по которым, Главный, не отвергнет его.

Без идентичности жить невозможно, потому что при её отсутствии, ты пустое место, ты никто и тебя нет. Свято место пусто быть не может и если не заполнено изнутри, как ямка во влажной земле водой, то будет налито в него снаружи чужое.

Давайте представим лиану, которая лежит на земле, но ей жизненно необходимо солнце. Лиана ищет дерево в ближайшем окружении, и, обвивая его, начинает расти вверх. Ей подойдет даже умершее дерево. Ей важнее опора, внутренний стержень, формирующий форму её конфигурации. У людей похоже.

Если понимание собственного смысла жизни не сформировалось, и импульсация потребностей заблокирована в самом начале жизни, то должен быть тот, кто расскажет, как жить. Люди так на консультациях и спрашивают: «Скажите, что делать?». Это значит, что они уже назначили меня Главной, стволом, вокруг которого они начнут вить свой смысл.

Если вы не можете жить без своего психотерапевта, мамы, мужа, подруги, если вплетаете эту Главную фигуру во все мысли, вы «лиана». Но не пугайтесь, выход есть, и я его попробую описать в этом посте, в силу своих возможностей.

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Я перестала быть «лианой» не так давно и поэтому могу писать, опираясь на личный опыт. Не все соглашаются жить в стае, потому что любая стая будет требовать выполнения условий. Внутри стаи легче, но любые условия, это ограничения индивидуальности. Одному страшно. Страшно быть отдельным от всех.

Главный, это тот, который уйдя из твоей жизни, разрушит тебя до основания. Почему так велика его власть? Потому что все твои сигнальные системы кричат тебе: «Ты умрешь без него».

Ты тонешь в этом страхе и:

1. Или жертвуешь собой и со всех сил стараешься удержать Главного при себе. В этом случае возможны два варианта событий:

1.1. Главный будет с тобой, потому что ты будешь давать ему значимость своей патологической зависимостью. Или бросит тебя, устав от твоего повисания на нём.

1.2. Ты устанешь жертвовать собой и накопишь достаточно ярости, чтобы уйти от Главного №1, НО, обязательно, только к другому Главному №2. Потому что ты «лиана».

2. Или замыкаешься в себе и не идешь в отношения, потому что боишься боли, с которой знаком. «Расставанье маленькая смерть», - и ты настолько слаб, что понимаешь, что не выдержишь это, и:

2.1. Ты находишь далекого «возлюбленного» по переписке, женатого/замужнюю, с которым «понарошку», «по чуть-чуть», разрешаешь себе почувствовать привязанность, потому что ты выберешь именно того, кто с тобой никогда не будет.

2.2. Ты выстраиваешь логичную рационализацию, в которой убеждаешь себя в том, что тебе никто не нужен, и ты будешь один. Страдать, конечно, ты будешь от одиночества, но даже себя попытаешь обмануть и придумаешь причину, в которой есть «внешний враг». Он и будет оправдывать твою злость, защищая тебя от собственной плохости.

2.3. Ты уйдёшь в трудоголизм, буддизм, алкоголизм, игроманию, виртуальные миры. Так же можно создать смыл в спасение смертельно больных людей, собак, сирот, стариков. Завести животных, чтобы был рядом кто-то, безусловно тебя принимающий, и главное преданно небросающий.

Давайте рассмотрим фигуру Главного, чтобы понять, что за «мистика» происходит. «Умирающие» взрослые люди, которые при вполне нормальных жизненных обстоятельствах вдруг начинают сворачиваться и жухнуть как бумага в горящем камине.

Главный действительно жизненно необходим, потому что ты без него действительно погибнешь, но, когда тебе до трех лет от роду. Тогда откуда во взрослом человеке восприятие и ощущения малого ребенка?

И человек попадающий в такое состояние, действительно становится беспомощным как ребенок, когда взрослый покидает его. Он молча лежит, не в состоянии брать руками, ходить ногами, есть самостоятельно, он не говорит и может только горько плакать. Как будто зовёт кого-то, и этот немой крик заполняет всё пространство внутри. У этой мольбы как будто нет адресата, и Главный лишь случайно оказался причиной.

Этот плач, пожалуй, присущ даже не ребенку, одинокому младенцу, который зовёт.

Вокруг взрослого сотни тысяч людей, из которых есть тысячи, с которыми ты мог быть счастлив, но ему, почему-то жизненно необходим этот единственный и неповторимый.

Единственный объективно незаменимый человек для грудного ребенка – это мама, потому что она вынашивала, а он привык к её ритму сердца, она для него родина, лоно, альма-матер, которую пришлось покинуть. Только у мамы есть молоко, которое пахнет родным, только она может принять тебя безусловно и кричащего, и обкаканного, только у неё безграничное терпение и любовь к этому мяукающему комочку, который смысл и суть для неё. Я сейчас про достаточно чуткую мать говорю, не про среднестатистическую.

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Получает, что люди -«лианы» до сих пор ищут маму? И выстраивают отношения с другими людьми как с мамой? И когда человек боится быть не принятым аудиторией, она тоже «мама»? И партнер, и психотерапевт, и друг, и сообщество, без которого он не может тоже «мама»?

То есть, во взрослом человеке этот подпольный «грудничок», который в определенное время управляет всей его жизнью на самом деле? Формирует цели, вектор развития и в случае отклонения от курса поднимает такой ор-шторм внутри, что легче дать ему то, что он хочет, чем спорить. А если дать нечего, то он утащит в омут неиссякаемых слез и боли. Почему такая власть у «грудничка»? Как он способен смести интеллект, жизненный опыт на счет раз?

Психика ничего не делает зря, всё, что происходит в ней жизненно необходимо, во всем есть очень глубокий смысл, о котором мы порой даже не догадываемся.

Зачем психике сохранять «грудничка» и искать «маму»?

Я сейчас озвучиваю свою гипотезу.

Развитие Я должно проходить естественные этапы своего развития. И на этапе, сразу после рождения, должно произойти безусловное принятие матерью ребенка. Если мать сможет принять новорожденного, тогда и он сможет принять свою несостоятельность и, несмотря на свою беспомощность, не считать себя никчемным, не потерять свою самооценку и значимость. Потому что ребенок при несоблюдении этих условий, отвергнет себя всего и целиком. И Истинное Я, которое хранит Self, отвергается тоже. Вместо развития Self, начинается развитие подстройки под «Главного человека в моей жизни», стартует строительство Ложного Я, и это ветвь эволюции тупиковая для потенциала личности, она для других, не для себя.

Может быть, это так и задумано Творцом, чтобы Self сохраняется как игла в яйце, которое в утке, а утка в зайце, а заяц в сундуке, и пока сознание индивидуума не достигнет зрелости, чтобы самостоятельно обеспечить себе все необходимые условия для индивидуации и инициации? Может быть никто, даже мать, не может этого дать и надо самим вспомнить в назначенный день и час о самом главном?

Не о Главном, а о главном сокровище, Душе, которое ждет своего часа и плачущий младенец лишь тот, кто не дает забыть?

Если мое последнее предположение близко к истине, то включение этого механизма происходит в 33 года. Именно в этом возрасте те люди, у которых осталась хоть какая-то связь с Self, начинают искать смысл жизни. И так как такого опыта у них точно нет, то им нужно понять в первую очередь кто они? Каковы их потребности? Зачем им эта жизнь?

Они чаще всего ищут того, кто уже прошел индивидуацию, чтобы подсмотреть там и понять, как это должно быть у меня. Но вот кого они находят на самом деле? Опираясь на свой опыт и опыт своих клиентов скажу, что чаще всего Главного.

Поиск не Главного, а главного в себе, категорически не могут и не хотят делать все структуры психики. Потому что психика, в момент травмы точно запомнила, где она остановилась и она будет тянуть вас в омут зависимости от Главного, как русалки тонущего, которые тихо шепчут на ушко: «Он даст тебе всё, что тебе надо, ты будешь счастлив, ты будешь удовлетворен, подчинись, смирись, откажись от себя». И человек в этом беспамятстве ищет этого единственного и незаменимого, забыв напрочь «так что же он там должен дать».

А что еще остается делать человеку, если вся его жизнь, все его навыки созданы для обслуживания своей травмы? Он другой жизни и не знает, строить отношения по-другому не умеет. И он тревожно бежит, ему даже кажется, что он куда то движется, хотя на самом деле он плывет на льдине мамонтенком: «Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети».

С «грудничком» особо не поспоришь, кто пробовал, тот знает. Он топит страхом небытия, выкручивает руки отверженностью, парализует ноги несостоятельностью, запечатывает рот безмолвием. И ты с удивлением обнаруживаешь себя вместо реализации, в очередной раз в идеализацию, где ты опять жертвовал собой ради объекта, предавал и продавал себя за неотвержение.

- Мама, я опять летал во сне?

- Ну я вообще-то не мама, и ты не летал, а живешь там всё время.

Поэтому найденные Главные кажутся нам незаменяемыми, и без них точно «мы умрем», во всяком случае на эмоциональном уровне. "Лиана" падает и погибает, потому что она не дерево.

Весь этот спектакль усугубляется тем, что Главные оказываются такими же «лианами-грудничками», для которых мы тоже Главные. Может быть, это и есть адское колесо Сансары, где эту эстафету инициации толком и передать некому?

Главные тоже ищут значимость, потому что без неё они тоже падают в травму отверженности и поэтому чем больше зависимость ваша от них, тем они более ценны для себя, и зависимость эту стремятся усугубить. А вы чувствуя свою ценность для них, приобретаете смысл жизни и кажетесь себе значимыми, поэтому не отверженными и «груднички» обнимают груд друга во сне и тихонько наконец-то вместе спят.

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Сейчас про выход.

Я нарисую весьма упрощенную и обобщенную модель внутреннего содержимого психики. Для изменения личности придется научиться узнавать того, кто сейчас Главный в вас:

Представьте пять силуэтов, которые намертво срослись.

Нулевой герой: Коллективное бессознательное, которое контактирует с личностью через Душу. Может быть проявлено во снах и даже наяву, если у сознания есть контакт с Душой.

Первый герой: Душа. Она же Self, она же Истинное Я. Генератор энергии и хранительница потенциала.Проводник коллективного бессознательного.

Второй герой: Грудничок. Носитель Души, хранитель контакта с телом, чувствами, эмоциями, яркими желаниями. Грудничок может быть не одним ребенком в личности.

Третий герой: Душегуб. Сдерживатель Грудничка, чутко следящий за соответствием Ложного Я выбранным параметрам.

Четвертый герой: Ложного Я. Идеальный образ, созданный для обслуживания Главного, который должен гипотетически накормить Грудничка, когда-нибудь и может быть.

Пятый герой: Сознание, которое контактирует с Душой, если Грудничок, Душегуб и Ложное Я разрешат.

Участие всех персонажей разное по интенсивности. Все эти слои протуберанцами взмывают и, в зависимости от удельного веса присутствия, руководят всей личностью.

Кого выбираем, дамы и господа в руководители проекта?

Считаться придется со всеми участниками. Убить Грудничка нельзя, в нем ваша Душа (хотя многие мои клиенты меня просили это сделать в них). Со всеми придется договориться и игнорировать никого не получится.

Чтобы решить эту задачу, надо:

1. Замедляться

2. Концентрироваться

3. Осознавать

4. Быть искренним с самим собой

Нам надо удерживать в сознании пятифакторную модель, чтобы найти выход. Сможете?

Главное не перепутайте Грудничка с Душой, иначе годовать будете не того.опубликовано econet

Автор Ольга Демчук

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