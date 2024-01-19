Я не могу быть одна

Нужда в отношениях тем сильнее, чем инфантильнее внутри сам человек. Иногда мы до паспортной старости зависаем в сладких грезах об Эдеме, райском саде, в котором возможно безусловное слияние с партнером.

Я знаю многих людей, особенно женщин, остро нуждающихся в отношениях. "Если я без мужчины, то я не существую". Это дословные слова одной из моих подруг. Мои клиентки иногда честно признаются мне: "Я хочу стать лучше не для себя, а для мужчины". По их мнению, изменение себя это практически гарантийный талон на хорошего мужчину и вечные отношения с ним. В психотерапии, работе над собой и тренингах такие женщины ищут, скорее, не гармонии в себе. Ими движет страх никогда не найти или потерять партнера.

Отношения: Почему так пугает одиночество?

Сразу оговорюсь, что среди зависимых от отношений людей есть и мужчины. Но женщин все-таки больше. Поэтому буду писать в основном про них. Я заметила, что такие люди благодатная почва для околопсихологических советов и популярно-психологических внушений.

Они готовы изменять себя, годами ходить на тренинги, слушать вебинары гуру и меняться, меняться, меняться. И конечно, спрос рождает предложение. Вслед за нашей вечной потребностью в партнере и на волне страха одиночества возникают пикап-тренинги. Расцветают манипуляционные техники привлечения и удержания мужчины. По-моему, кроме неврозов, обострения страхов и стыда они ничего не дают. Потому что на запрос "Как не быть одинокой?" есть парадоксальный ответ: "Надо научиться быть одной".

Это пугает. Представьте, что страдающему от страха высоты прописали бы каждый день ходить по краю крыши небоскреба. Одна мысль уже внушает ужас, не правда ли? Но в случае с одиночеством у этого рецепта есть глубинный смысл: чтобы быть в устойчивых отношениях с кем-то, надо создать себя. Стадии возможного "Мы" должна предшествовать стадия сформированного "Я". То есть необходимо научиться быть одной не ради самого одиночества! Так мы освобождаем место и время, чтобы предаться процессу поиска самой себя.

Если эти этапы меняются местами, то мы раз за разом воспроизводим единственный сценарий отношений с Другим: "Я нуждаюсь в ком-то, кто будет обо мне заботиться. Точно так же я нуждаюсь в ком-то, о ком я буду заботиться. Ведь так было в моем детстве, и я точно знала, что в этом заключается любовь".

Мы понимаем, что нужда в отношениях тем сильнее, чем инфантильнее внутри сам человек. Иногда мы до паспортной старости зависаем в сладких грезах об Эдеме, райском саде, в котором возможно безусловное слияние с партнером.

Юнгианский аналитик Джеймс Холлис так описывает эту фантазию-зависимость: "В ее основе лежит убеждение, что существует человек, который создан именно для нас: он сделает нашу жизнь осмысленной и интересной и исправит изъяны, которые существуют в ней. Он будет жить только для нас, читать наши мысли и удовлетворять наши потребности. Он будет добрым родителем, который защитит нас от страданий и избавит нас, если нам повезет, от очень опасного путешествия индивидуации". Проблема в том, продолжает Холлис, что вся наша культура пронизана этим вирусом симбиотического поиска: "Когда вы едете в автомобиле, включите радио и прослушайте подряд первые десять песен. Девять из них будут посвящены поискам Доброго Волшебника".

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Действительно, в сознании многих есть сладкая иллюзия о второй половинке, которая бродит где-то по свету и предназначена специально для меня одного. Только Она или Он способен любить меня так, как никто другой. И тогда моя жизнь приобретает смысл: искать, привлекать, сохранять, меняться под Него, чтобы он никогда меня не бросил. "Какое разочарование и как неромантично если Другой существует на этой земле совсем не ради меня, не ради заботы обо мне и не для того, чтобы защитить меня от моей жизни!" пишет Джеймс Холлис. Как много таких "предательств" со стороны наших партнеров мы испытали в жизни, не правда ли? Мы так на них надеялись! А они все время норовят сбросить с себя эту ответственность…

Некоторые исследователи сравнивают глубинный страх одиночества с наследием нашего разрыва с уютным раем материнского живота. А может быть, первобытные люди действительно жили среди райских кущ. Там было безопасно, а Адам и Ева были двумя половинками одного целого. И теперь мы лишь стремимся соединиться с архетипическим опытом наших безгрешных предков. Достоверно не известно почему, но важно признать, что мы до сих пор нуждаемся в слиянии, пока не пройдем свой собственный путь до разъединения с этой фантазией.

Но трудность как раз и состоит в этом противоречии! Наша душа мечется между двух полярных полюсов: детской страстью слиться с Другим и взрослой необходимостью обрести самостоятельность. Наша сущность предназначена для индивидуации, то есть для максимального проявления нашего я в мире. Мы рождаемся с внутренней программой максимально реализовать заложенные в нас особенности, способности и задатки.

Задача взросления признать и обрести свою целостность, которая не нуждается ни в отражении в Другом, ни в дополнении за счет Другого, ни в получении ресурсов от Другого. А жизнь верно отвечает этим запросам нашей души: подкидывает обстоятельства, чтобы мы закалились и стали способны переносить страхи, боль и разочарования, связанные с отношениями.

Но мы с ужасом избегаем всех этих неприятных спутников взросления, предпочитая перекладывать обязанность повзрослеть на партнера. Вы замечали, сколько женщин жалуется на инфантильных мужчин? Так вот, этот крик женской души не о слабости мужчин! Это коллективный женский плач по потерянным иллюзиям обрести в лице мужчины заботливого, нежного и безусловно принимающего родителя. Требование женщины "соберись и стань наконец взрослым и ответственным мужчиной!" говорит о ее собственном страхе перед взрослой жизнью. Она не хочет отправляться в свое собственное путешествие за взрослым я. Иначе отношения с партнером были бы другими.

Уже упомянутый Джеймс Холлис говорит по этому поводу: "Наша психика знает, что является для нас благом и что нужно для нашего личностного развития. Если мы используем Другого, чтобы не решать задачу самостоятельно, то на какое-то время можем себя одурачить, но психика не позволит издеваться над собой. Она выражает протест… Душа стремится к полному своему выражению; она существует, как метко выразился Руми, "чтобы радоваться самой". Кстати, в периоды 30 и 40 лет душа начинает кричать об этом довольно громко! Именно поэтому в нашу жизнь приходят кризисы. В них психика пытается получить новую программу развития. Правда, не всегда мы это слышим и понимаем.

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"Оптовые" психологические советы почти всегда дело неблагодарное. Но я все же попытаюсь сделать некоторое обобщение. Итак, если мы узнали себя в вышеописанных картинках, то можем использовать такой алгоритм:

1. Для начала моё любимое терапевтическое выражение: "С нами все в порядке!". Мы не больны, не одурманены, не поражены вирусом. В общем, не безнадежны. И это главное! Та точка, в которой мы сейчас находимся, нормальная стадия развития. В ней есть как ресурсы для дальнейшего движения, так и то, из чего пора вырасти.

2. Меняем фокус! Судорожный поиск и удержание партнера, изменение отношений и воспитание идеального партнера должны уйти в прошлое.

Все это тот же миф о детско-родительских отношениях, в которых все всем безусловно обязаны по праву рождения. Отношения со взрослым партнером требуют личного взросления. Поэтому наша цель отныне пусть робко, но безвозвратно вступить на путь индивидуации, то есть личной ответственности за то, как будет складываться наша жизнь. Мы помним, что мы обязаны нашей душе проявить все свои таланты и способности на благо этого мира. Ради этого она, как проводник, ведет нас опасными тропами, позволяющими обрести силу и характер.

3. Заботимся о себе! Путь индивидуации требует много мужества и сил. Ребенок внутри нас боится многого: неизвестности, возможной боли, непредсказуемости и всего прочего. Зачастую спутником нашего взросления становится фоновая тревога. Внутри как будто сидит кто-то, кто постоянно шепчет о потенциальной опасности и о необходимости быть наготове. Это очень тяжело выносить.

Когда-то я была "злым" коучем. И моё кредо в то время можно было выразить жесткой цитатой из профессора Преображенского: "Резать к чертовой матери!" Меня не интересовали внутренние причины и подводные течения. Пришел к коучу бери на себя обязательства, будь взрослым, достигай и продвигайся к своей мечте. Если бы тогда ко мне пришла клиентка с подобной тягой к зависимости внутри и с запросом выйти замуж снаружи, то я бы пошла по схеме коучинга: мотивы, цели, шаги.

Но сейчас я понимаю, что у каждого из нас свой предел страха, тревоги. И самое главное, у нас у всех свой запас базовых ресурсов, чтобы выносить движение вперед неизвестно к чему. Если безжалостно пинать себя к взрослению, то можно вообще никуда не дойти. То, что мы хотим стать сильнее и выносливее, не значит, что мы должны по пути отказаться от себя! Прислушивайтесь к себе, следите за тревогой и страхами, ощущайте, как отзываются в вас перемены. Допустите, что сейчас, возможно, еще не время бежать изо всех сил. Сесть, задуматься, подвести итоги – это тоже движение к себе. Иногда даже более эффективное. Не требуйте от себя "эволюционных скачков". То, на что должны были уйти годы, невозможно наверстать за два месяца. Быть в большем контакте с собой, чтобы слышать, в чем я нуждаюсь, и заботиться о себе на пути индивидуации возможно, самый главный навык зрелости.

4. Ни с кем себя не сравниваем! Чужие рецепты необязательно сработают у вас. Чужая психика живет по другим законам. Внутри другого человека другая реальность. Поэтому, оберегая свою психическую экологию от чувства вины или стыда, мы должны признавать и отслеживать только свои изменения, достижения и поражения. Изменения судьбы даже на полградуса уже невероятное достижение в рамках одной человеческой жизни! В каждый конкретный момент мы делали лучшее из того, что могли. Если принять этот закон за аксиому, то внутри станет гораздо спокойнее.

5. И наконец, практический совет в сторону разрыва от зависимости от отношений, который я могу дать без страха: мы должны ввести в свой обиход осознанность. Важно в каждый момент жизни научиться наблюдать себя: в какой позиции я сейчас выступаю? Что я на самом деле хочу от своего партнера? Зачем он мне нужен? Что я пытаюсь за счет него удовлетворить? Почему я не могу сделать это для себя сам(а)? Какие манипуляции и способы воздействия я применяю, чтобы поддерживать незрелые отношения? И так далее. Опыт самонаблюдения сам по себе не изменит жизнь за короткое время, но поднимет скрытые конфликты на сознательный уровень. И тогда с ними уже можно будет что-то делать, применяя взрослые стратегии.

Целостность и наполненность приходят через признание и узнавание себя. Разрозненные кусочки мозаики складываются персональным узором, неповторимым в рамках Вселенной. Потрудившись над этим, уже невозможно не признать ценность того, что получилось. А человек, полный ценности, это тот, кто не нуждается в отношениях. Он идет в них ради Любви, а не ради страха!опубликовано econet

Автор Юлия Пирумова

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