Я боюсь остаться одна...

Некоторые люди до сих пор считают, что реализоваться в жизни женщина может только через замужество. И печально, когда такими людьми оказываются родители девочки. Они с детства внушают ей, что основная ее цель - выйти замуж, "служить" мужу и детям. Будет ли такая женщина в будущем счастлива?

В дет­стве мно­гим де­воч­кам ча­сто го­во­рят, что не бу­дешь уби­рать, го­то­вить - ни­кто те­бя за­муж не возь­мет. С та­ким ха­рак­те­ром, "ро­жей" (име­ет­ся в ви­ду ух­мыл­ки, недо­воль­ство и так да­лее) - не бу­дешь ни­ко­му нуж­на! И это вдалб­ли­ва­ет­ся сно­ва и сно­ва с са­мо­го ран­не­го дет­ства: важ­но быть ко­му-то нуж­ной, что ес­ли хо­чешь быть ре­а­ли­зо­ван­ной - на­до обя­за­тель­но быть за­му­жем.

"Ес­ли хо­чешь быть ре­а­ли­зо­ван­ной - на­до обя­за­тель­но быть за­му­жем"

И вот де­воч­ка вы­рас­та­ет и ста­но­вит­ся де­вуш­кой - на­чи­на­ет по­лу­чать от пар­ней зна­ки вни­ма­ния, а ес­ли де­воч­ка кра­си­вая, при­ят­ная, а ро­ди­те­ли в дет­стве бы­ли бес­це­ре­мон­ные - то есть у нее про­бле­ма с от­ста­и­ва­ни­ем гра­ниц, то и при­ста­ва­ния, а мо­жет быть да­же на­си­лие со сто­ро­ны муж­чин.

И она ча­сто по­ни­ма­ет, что муж­чи­ны ее пу­га­ют, что ей ча­сто непри­ят­но быть в их об­ще­стве: о ка­ком-то же­ла­нии сек­са во­об­ще тут ре­чи быть не мо­жет, ведь мно­гие муж­чи­ны для нее как жи­вот­ные: гряз­ные, неумы­тые, неопрят­ные и пло­хо пах­ну­щие.

Но страх остать­ся од­ной - ни­ку­да не де­ва­ет­ся, он ви­сит как да­мо­клов меч. Ведь, с дет­ства ей го­во­ри­ли - что на­до быть за­му­жем, ина­че ты... - как ми­ни­мум неудач­ни­ца, а ино­гда и "по­зор се­мьи".

И вот де­вуш­ка на­чи­на­ет ис­кать муж­чи­ну, ко­то­рый с од­ной сто­ро­ны взял бы ее за­муж, с дру­гой - не так пу­гал бы и не был так про­ти­вен как осталь­ные.

И ко­гда она на­хо­дит та­ко­го муж­чи­ну - она вы­хо­дит за него за­муж: и все вре­мя под него под­стра­и­ва­ет­ся: ис­пол­ня­ет су­пру­же­ский долг, вы­пол­ня­ет его хо­тел­ки, же­ла­ния - не ду­мая о сво­их: лишь бы остать­ся за­му­жем.

А по­том по­яв­ля­ют­ся де­ти - и она на­чи­на­ет уже их об­слу­жи­вать: о них за­бо­тить­ся.

Но де­ло в том, что ес­ли ря­дом на­хо­дит­ся без­ро­пот­ное су­ще­ство, то мно­гие на­чи­на­ют "ха­меть", то есть тре­бо­вать все боль­ше и боль­ше, и ес­ли это не сде­ла­ет муж, то это обя­за­тель­но бу­дут де­лать кол­ле­ги по ра­бо­те и де­ти: бу­дут са­дить­ся на шею и ко­ман­до­вать, а жен­щи­на бу­дет все де­лать и вы­пол­нять.

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И мно­гие жен­щи­ны так и про­жи­ва­ют свою жизнь: жи­вут с муж­чи­ной, ко­то­ро­го про­сто мень­ше бо­ят­ся, неже­ли дру­гих, за­бо­тят­ся о де­тях, ко­то­рые их не це­нят.

По­ка не про­ис­хо­дит "са­мое страш­ное" - муж ухо­дит или на­чи­на­ет жить "на две се­мьи" - и то­гда по­яв­ля­ет­ся шанс "проснуть­ся" этой жен­щине и уви­деть - "я это­го не хо­чу!", "ме­ня та­кой брак, та­кая жизнь - не устра­и­ва­ют!"

И то­гда она мо­жет на­чать за­ду­мать­ся - а что устра­и­ва­ет, а че­го хо­чет­ся - и ес­ли у нее бу­дет воз­мож­ность об­ра­тить­ся к пси­хо­ло­гу в этот мо­мент, ко­то­рый ее об этом спро­сит: а че­го вы хо­ти­те? - она пой­мет, что не зна­ет и начнет ис­кать.

Ес­ли она пой­дет в храм, на­при­мер, а мно­гие в си­ту­а­ции в си­ту­а­ции из­ме­ны му­жа ту­да и идут - там пред­ло­жат мо­лить­ся о том чтобы муж об­ра­зу­мил­ся и вер­нул­ся в се­мью.

И то­гда она опять бу­дет ду­мать о му­же, о се­мье, о де­тях, но не о се­бе - а ведь это та­кой шанс - на­ко­нец-то за­ду­мать­ся: а че­го я хо­чу, а ка­кую жизнь я хо­чу? Дей­стви­тель­но ли я хо­чу быть за­му­жем? Дей­стви­тель­но ли я го­то­ва под­стра­и­вать­ся под же­ла­ния му­жа, лишь бы быть за­му­жем? Дей­стви­тель­но я хо­чу та­ко­го сек­са, ко­то­рый у ме­ня с му­жем? А хо­чу ли я сек­са? А ес­ли хо­чу - то ка­ко­го и с кем?

И все эти во­про­сы нач­нут рож­дать­ся, ес­ли жен­щи­на пой­мет, что за­му­же­ство - это не са­мая глав­ная цен­ность в ее жиз­ни, что не по­лез­но и да­же вред­но ра­ди это­го ста­ту­са да­вать дру­гим хо­дить по се­бе.

И ес­ли она ска­жет: НЕТ! Я ЭТОГО НЕ ХОЧУ - это бу­дет на­ча­лом ее ис­це­ле­ния! И это бу­дет на­ча­лом, по­сле ко­то­ро­го она на­ко­нец-то за­ду­ма­ет­ся: а че­го я еще не хо­чу?

Хо­чу ли я го­то­вить, хо­чу ли я сти­рать/уби­рать или сто­ит на­нять дом­ра­бот­ни­цу за 1000 руб­лей за убор­ку?

И мно­го-мно­го дру­гих хо­чу и не хо­чу - и это бу­дет пре­крас­но, по­то­му что жен­щи­на в этот мо­мент начнет рас­цве­тать, ста­но­вить­ся бо­лее рас­слаб­лен­ной, есте­ствен­ной и при­вле­ка­тель­ной!опубликовано econet

Автор Корчмарек Евгений

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