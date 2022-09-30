ВЫПРАШИВАЯ ЛЮБОВЬ

Не стоит выпрашивать любовь. Это чувство невозможно создать искусственно. Оно либо есть – либо нет. И, если в стремлении заполнить пустоту, вы приносите в жертву себя и своего партнера – это не любовь.

Нет ничего более естественного, чем желание быть любимым. Когда рядом с женщиной появляется любящий мужчина, она расцветает. И не важно, насколько она была умна, самодостаточна, успешна и независима до этого. Стоит ей влюбиться, как мир обретает новые краски. Воздух кажется чище, а небо выше. И это ощущение хочется удержать как можно дольше. Любой ценой.

Иллюзия отношений

Давайте я сейчас не буду говорить про химическую составляющую этого чувства, методично объясняя все выработкой гормонов. Все вы знаете про тестостерон, эндорфины и окситоцин. А вот что вы знаете о любви?

Все мы в разные стадии своей жизни ищем одобрения у родителей, друзей, начальников и партнеров, надеясь, что это сделает наше существование более значимым. И все мы рано или поздно осознаем, что ни одобрение, ни даже восхищение не равно «любовь». Без нее меркнут все материальные блага мира. Ни карьера, ни успех, ни известность не заменят того чувства, которое мы испытываем, уткнувшись носом в родное плечо.

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И вот, наконец, мы встречаем его (ее). Кто-то настороженно ходит кругами, не в силах поверить в свою удачу, а кто-то с головой бросается в омут отношений. Химические реакции у всех одинаковые, а вот последствия разные. Кому-то удается построить долгосрочные надежные отношения, а чья-то любовная лодка регулярно терпит крушение, так и не доплыв до большой воды. В чем причина?

Как всегда, в психологии отношений нет ничего однозначного – поэтому причин может быть много. Одна из наиболее частых состоит в том, что мы придумываем себе отношения.

Понимая, что в нашей жизни не хватает любви, мы стремимся любой ценой заполнить эту пустоту. Мы хватаем первого же мало-мальски подходящего кандидата и «назначаем» его ответственным за наше счастье. Мы закрываем глаза и отрицаем очевидное в стремлении пережить то чувство, по которому так скучаем. Мы украшаем нашего избранника вовсе не присущими ему качествами в надежде подогнать под «идеал». Мы всевозможными способами убеждаем себя в том, что это, наконец, «оно, то самое». И у большинства из нас отлично получается – на первых порах.

Помните мультик про ворону, которая уговорила домашнего кота поменяться с ней местами? Ворона сделала это ради возможности пожить в роскоши, тепле и довольстве. А кот, уставший от чрезмерной заботы хозяйки, хотел свободы и погулять всласть. В результате оба персонажа поняли, что хотели оно вовсе не того, за что боролись, и вернулись в свои собственные жизни.

Вот только наша с вами жизнь не похожа на мультик. И когда мы понимаем, что отношения оказались фальшивкой, нам очень сложно расстаться с собственными иллюзиями. Ведь столько сил было вложено, чтобы перекрасить отношения в цвет идеала. Столько слез было пролито в попытках убедить себя в правильности выбора партнера. Столько жертв было принесено в надежде заполнить пустоту. Что же теперь, все бросить? И вот мы уже выпрашиваем любовь как милостыню, стоя с протянутой рукой на обломках собственной мечты.

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А что же наш партнер? Вы заметили, что я практически нигде его не упоминаю? Да потому, что он нам в этих отношениях не важен. Мы даже не успели его как следует разглядеть. Ведь нам надо было срочно заполнить пустоту. В погоне за иллюзией отношений мы даже не пытались разобраться в том, кто он такой на самом деле. Мы все решили за него в тот момент, когда «выбрали» его в качестве «того самого».

Если наш партнер сильный и разумный человек, он рано или поздно предпримет попытку прервать эту иллюзию отношений.

Если же он, как и мы, пытается любой ценой «построить» собственную версию любви, агония может длиться долго.

Возможно, вы уже заметили, что в нашей жизни всегда появляется то, о чем мы просим и чего хотим. Вот только появляется оно не всегда в узнаваемом виде. «Рано или поздно, так или иначе, любой ценой» – это опасные формулировки. Мы действительно получаем то, что хотели - только приходит оно или слишком рано, или слишком поздно. Все складывается не так, а иначе. И цена часто оказывается слишком высока. Это не мистика – это закон жизни, который не все хотят признавать, но который не перестает от этого быть действующим.

«Никогда ни у кого ничего не проси, гордая женщина»(с),- сказано в лучшем романе о любви. Не стоит выпрашивать любовь. Это чувство невозможно создать искусственно. Оно либо есть – либо нет. И, если в стремлении заполнить пустоту, вы приносите в жертву себя и своего партнера – это не любовь. Жизнь – хрупкая штука. Не стоит превращать ее в иллюзию.опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Кейлин

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