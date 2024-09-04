Вычеркнуть человека из жизни

Попробуй зачеркнуть в блокноте какие-либо не очень важные строчки. Жалко, не сразу выберешь такие. Все-такт текст отражает движения души, живет уже сам по себе. А человек? Да просто невозможно себя заставить расстаться с любимыми иллюзиями, скажем так - без жесткого принуждения извне.

Иногда приходится. Даже возникает такая необходимость. Потому что уже не можешь угнаться за полетом его фантазии. Вечно поддакивать невозможно, даже когда это делать не трудно. Но уже не хочется, просто тошнит от собственного угодничества.

Проживайте свою жизнь...

Начать осознанно проживать свою собственную жизнь. Опять, как раньше - какое великое свободное чувство! Вернулось ощущение себя в детстве, когда острее ощущались запахи, громче слышались звуки, когда ты была собой.

Вычеркивать, как выясняется, совсем не сложно. Легко теперь побеждать в мыслях, когда проиграла по всем фронтам в реале. Подняться на ноги получается как бы само собой, автоматически. Главное сейчас - не позволить себе повернуть назад. Как же заманчиво - а вдруг получится все вернуть, свершиться чудо, и с неба спустится сияющий индийский бог. Который и есть твой бывший партнер. Который, впрочем, еще не знает о своем новом статусе в качесве бывшего.

Попробуй зачеркнуть в блокноте какие-либо не очень важные строчки. Жалко, не сразу выберешь такие. Все-такт текст отражает движения души, живет уже сам по себе. А человек? Да просто невозможно себя заставить расстаться с любимыми иллюзиями, скажем так - без жесткого принуждения извне.

А что если оставить все как есть, никого не удалять из друзей, из души, из жизни? Просто попробовать вглядеться в его глаза, вслушаться в смысл произносимых слов. Попытаться отследить, без жесткой привязки к чувствам, свои ассоциации. На быть в капкане, а находиться рядом, и отдавать себе отчет в происходящем.

Отношения как водоворот, особенно, если сама создаешь видимость ненужного бурления. Торопишь чувства, форсируешь события. Взять, и поменяться привычными ролями с партнером. Найти в себе присутствие духа, для того, чтобы не расставаться, но и не растворяться в нем без остатка. Невольно вспоминается метафора про сахар и чай.

А что, они хорошо взаимно дополняют друг друга. Это как посмотреть, с какой позиции оценить свою роль практически в любом общении. И в том, которое хочется сохранить, и в том, которое пора вычеркнуть.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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