Вы уязвимы! Как выжить, если вы чувствительный человек

Вы чувствительный человек? Восприимчивый? У вас развита эмпатия - способность к сопереживанию и сочувствию, вы буквально чувствуете чужую боль и настроение? Тогда вам нелегко живётся, по себе знаю, пишет Анна Кирьянова. И надо соблюдать некоторые правила, чтобы сохранить себя и сберечь свою жизненную энергию.

Певец Вертинский как-то рассказал о том, что после концерта пьёт коньяк. Вереница лиц, голоса, нервное напряжение, ведь он всю душу вкладывал в песни, шум, свет, внимание и взгляды многих глаз… Напряжение после концерта не проходило, спасала рюмка… Действительно, алкоголь расслабляет. Но именно так погибли многие великие артисты; они снимали напряжение химическим способом. "Я почувствовал обманчивый прилив энергии", - так выразил своё состояние после выпивки известный писатель. Именно обманчивый, потому что чувствительные люди теряют энергию, когда пьют. А временное расслабление оборачивается страшным напряжением нервов, такой вот замкнутый круг.

Эмпатия: как с ней жить и выживать

Чувствительный человек работает при помощи своей чувствительности и творит. Убрать чувствительность можно разными способами. Но одновременно пропадёт и ваш талант, ваши способности, ваши преимущества. Это все равно что лишить чувствительности высокоточный прибор - он станет ненужным, никчёмным, утратит свою сущность…

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По опыту знаю, какое гнетущее впечатление иногда создаёт токсичный контакт, даже неумышленный. Скажем, вы общались с человеком в состоянии горя или тревоги. Вам пришлось испытать это состояние на себе! А предчувствия, которые бывают у чувствительных людей? А то, с какой лёгкостью они отдают энергию страждущим и жаждущим? А сколько сопереживание отнимает сил и как надолго лишает душевного равновесия?.. Не все люди это понимают. И не все щадят чувствительного человека, наоборот, именно от него ждут внимания и сочувствия.

Надо соблюдать некоторые правила для сохранения энергии, чтобы высокая чувствительность не погубила вас.

Старайтесь избегать негативных впечатлений. Да, на работе и в личном общении этого не избежать. Но вот читать ужасные новости, слушать обсуждение трагедий, смакование деталей, смотреть душераздирающие передачи не стоит. Надо тщательно подбирать фильмы и книги, которые будут поддерживать вас в трудные дни. И телевизор надо смотреть выборочно. И домашних попросить не слишком много говорить о плохом и страшном. Очень важен информационный фон во время напряженной работы и общения.

При общении с депрессивным или несчастным человеком осознанно отделяйте его от себя. Сочувствовать и сопереживать вы будете. И помогать будете. Но отделяйте своё "Я" от личности другого человека. Так, идя вслед за хромым, чувствительный человек может ощутить слабость в ногах, почти хромоту. Отвлекитесь на что-то другое. Погрузитесь в себя. На свои личные ноги обратите внимание, которые никак не связаны с ногами другого человека. Надо будет - протянем ему руку и поможем! Но хромать не обязательно. Наоборот, мы сможем лучше помочь, если будем твёрдо стоять на ногах. И так во всем и всегда. Отвлечение - это первое. Переключение на себя и свои личные ощущения - второе.

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Когда вы устали и ослаблены, вы наиболее уязвимы. Чувствительность становится необычайно высокой, а защита разума слабеет. В этом состоянии надо отменить встречи с большим количеством людей и посещение многолюдных мероприятий, если это возможно. Лучше побыть на природе или дома, в привычной обстановке. Восстановите силы и тогда уж пойдёте к людям, побеждать, выступать, делиться знаниями…

Ни в коем случае не употребляйте алкоголь, когда нахлынула волна впечатлений и потрясений. Вместо того, чтобы "очистить память", вы зафиксируете своё состояние. Хмель пройдёт и переживания вернутся с утроенной силой, это закон. Лучше не поспать ночь, лучше поволноваться, но дать состоянию пройти естественным образом.

Самое лучшее успокоение и защита - в объятиях близкого человека. Неважно, кто это; близким человеком может быть даже кот… Но чувствительные люди лучше всего восстанавливаются в нежности. В любви. Это самое хорошее психологическое убежище.

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А главное, примите себя и свои реакции. Пусть говорят: "ты слишком чувствительный! Нельзя быть таким впечатлительным!", - это как корить скрипку Страдивари за ее чувствительность, как советовать высокоточному прибору брать пример с кувалды. Кувалда по-своему хороша. Но у неё другие задачи и возможности. Вы такой; вас природа таким создала. И сейчас это доказано; есть чувствительные люди, а есть - не очень. И то, что обычному человеку не причинит вреда, может погубить чувствительного человека. Вы такой, какой есть. Берегите себя. Потому что другие люди вас беречь вряд ли будут, - не все понимают проблему. Но когда знаешь свои особенности, начинаешь к себе относиться лучше, разумнее расходовать энергию. И использовать высокую чувствительность правильно, на благо себе и другим.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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