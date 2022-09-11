Вы удивитесь, но женщины иногда тоже уходят

Уходят потому, что просто устали. Потому что не хватает им комплиментов и восхищенного взгляда любимого мужчины, не хватает цветов и романтики. Разговоров по душам. И вообще, чтобы дома спрашивали не только "А что у нас на ужин?", но и "А как прошел твой день? Как ты? ", а потом тихим родным голосом, где-то на ушко добавляли такие необходимые каждой женщине слова - "Я соскучился по тебе"...

Если мужчина не помогает вам развиваться и избавляться от каких-то ваших комплексов, а наоборот - еще и создает вам новые или если он совсем не думает о ваших потребностях и борется скорее против вас и этих отношений, чем наоборот - пытается прикладывать все свои усилия, чтобы сохранить эти отношения и сделать их еще лучше, то вам просто больше не место рядом с таким человеком. Поберегите свои нервы и самооценку - уходите.

Женщинам бывает очень трудно без внимания своего мужчины, без его любви и заботы

Женщина, если любит, то готова почти на все. Она будет терпеть и искать оправдания любому поведении мужчины. Будет даже винить себя и думать, что именно с ней что-то не так, раз родной и дорогой человек позволяет себе так с ней обращаться. Но в какой-то момент чаша её терпения переполняется и тогда она просто уходит, не оглядываясь назад и сжигая за собой все мосты.

Женщины уходят, если в отношениях с мужчиной они чувствуют себя невидимкой, которая занимает одно из последних мест в списке его приоритетов.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Если женщина не может положиться на своего партнера в какой-то сложной жизненной ситуации и чувствует себя очень одинокой и беззащитной перед всеми проблемами, то она просто соберет свои вещи и уйдет от такого мужчины.

Ведь это будет единственный правильный выход из этих отношений... отношений, где её совсем не ценят и медленно убивают своим равнодушием и холодностью.

Женщинам бывает очень трудно без внимания своего мужчины, без его любви и заботы. Без понимания того, что она действительно важна ему и нужна именно такой, как есть.

Им очень трудно, когда родной человек вместо того, чтобы поддержать, вселить веру в собственные силы и просто сказать "Я с тобой, у тебя все получится" начинает осуждать и критиковать. Ведь в этот момент у них опускаются руки и тогда женщина складывает свои крылья и просто уходит навсегда…

Женщина уходит, если мужчина не видит её частью своего будущего и показывает ей это. Если он не хочет вместе с ней строить планы на их счастливую совместную жизнь, то единственным правильным решением для женщины, оказавшейся в данной ситуации будет просто молча уйти.

Ведь женщины часто хотят чувствовать себя слабыми и немного беззащитными рядом с своим мужчиной. Хотят чувствовать себя привлекательными и желанными для него. Хотят быть его маленькой слабостью, которой он будет гордится и, если потребуется - защитит от всего мира.

А для того, чтобы так себя чувствовать им просто как воздух необходима забота, ласка, внимание и главное - любовь мужчины. И тогда они с каждым днем ​​будут все больше расцветать и радовать всех вокруг и в первую очередь, конечно, своего любимого человека.

Ведь хоть мы и сами отвечаем за собственное счастье, но именно в отношениях с любимым человеком мы или умножаем это счастье и уже вместе радуемся жизни, или же начинаем увядать и скатываться в сплошной негатив. Поэтому будьте только с теми, кто дарит вам крылья и веру в то, что вы можете высоко взлететь, а от тех, кто жестоко их подрезает - просто уходите.опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Кирста

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet