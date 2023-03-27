Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Вы НЕ обязаны эмоционально обслуживать других людей

Вы НЕ обязаны эмоционально обслуживать других людей

Источник: facebook.com 27 марта 2023 7280
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Никто не обязан эмоционально обслуживать других людей. И становиться жилеткой, опорой, овечкой или дармовым официантом. Никто не обязан улыбаться по требованию или выслушивать то, что выслушивать тяжело и неинтересно. Принуждать себя обслуживать эмоционально других - прямой путь к погибели.

Вы НЕ обязаны эмоционально обслуживать других людей

Вам интересно, какое настроение у официанта? Вас волнуют его проблемы или душевные переживания? Скорее всего, нет. Вам надо, чтобы он вежливо и любезно вас обслужил. И побыстрее. Если вам понравится обслуживание - вы дадите чаевые. 

 Вам интересно, какое настроение у официанта?

А эмоциональным официантом стать просто. Надо любезно и вежливо обслуживать других людей. Кивать, выслушивать, поддерживать, соглашаться и улыбаться приятной улыбкой. И ничего не получать взамен; ни чаевых, ни простого вопроса сердечного: «ну как ты? Все ли у тебя хорошо? Почему ты грустный?».

Нет, спросить-то спросят. Надо же как-то общаться. Но спросят бегло; не дожидаясь ответа, начнут изливать своё настроение или рассказывать проблемы. Или ещё хуже: прикажут «улыбнитесь! Вы чего такой мрачный!». Неудовольствие выскажут. Потому что официанту положено улыбаться и проворно обслуживать посетителей.

Можно стать эмоциональной прислугой подруги, коллеги, начальника, даже родителя. На прислугу в детстве учат, когда насильно заставляют улыбаться незнакомым и стишок рассказывать. И терпеть чужие прикосновения, как овечка в контактном зоопарке. Или смышленая весёлая обезьянка…

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Вы НЕ обязаны эмоционально обслуживать других людей

Никто не обязан эмоционально обслуживать других людей. И становиться жилеткой, опорой, овечкой или дармовым официантом. Никто не обязан улыбаться по требованию или выслушивать то, что выслушивать тяжело и неинтересно.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Люди делают это из любви: выслушивают и разделяют эмоции. Или за деньги. Или напополам; скажем, любит доктор свою профессию. Но и деньги тоже ему нужны. 

А просто так принуждать себя обслуживать эмоционально других - прямой путь к погибели. Если вас используют эмоционально или интеллектуально, выходите из этих отношений как можно скорее. Отношения обоюдны, вот в чем дело. Если нет любви или оплаты обслуживания - нет и смысла выносить все это...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

анна кирьянова психология жизнь человек эмоции

Еще от facebook.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш новый telegram-канал РецептыДиетыПохудение

     https://t.me/recipe_diet

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Представление, которое мы давно составили о человеке, закрывает нам глаза и затыкает уши Марсель Пруст
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.