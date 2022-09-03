Всё, что мы делаем, мы делаем для себя!

Человек имеет Свободу Воли – каждый человек… Не нужно делать того, против чего идет Сердце – скорее всего, это будет проигрышный вариант действия, скорее всего это явно не то действие, которое нужно делать.

И вот это понимание того, что если ты что-то делаешь в этой жизни – то ты делаешь это только для себя, а не для кого-то – не для папы, не для мамы, не для правительства, не для будущих поколений – оно основополагающе в жизни каждого, это первооснова всего.

Каждый равен каждому!

И это - единственная правда, которую нужно понять и принять , потому что никто не обязан вам аплодировать, никто не обязан хвалить, никто не обязан быть благодарным, никто не обязан идти за тобой, если это не трогает его за душу.

Никто вам не обязан, и обижаться на них не за что…

Каждый человек строит свою жизнь сам, и отвечает за неё сам, и делаем мы всё, на самом деле, только для себя!!!

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И поэтому, если ты что-то делаешь – отдавай себе полный отчет в том, зачем ты это делаешь, для чего ты это делаешь, и что движет тобой:

твое Искреннее желание это сделать

или жадность, глупость, лицемерие,

желание кого-то потрясти, поразить,

желание перед кем-то выпендриться,

желание кого-то привязать к себе?

Для чего ты это делаешь? Зачем ты тратишь на какое-то действие столько усилий?

Нужно понимать, какова первооснова твоего желания что-то сделать…

И если ты что-то желаешь сделать и, осознавая, находишь в своем желании какую-то гнилую подоплеку, лучше не нужно этого делать вообще, лучше Отказаться от этого дела и Признаться, что делать этого ты, на самом деле, не хочешь ХОЧЕШЬ.

Если ты хочешь привлечь чье-то внимание к себе, то проще об этом сказать, проще договориться, чем делать что-то такое, чего не хочется, а потом ещё, не получая за это дивиденды,

злиться, что ты эти дивиденды не получаешь…

И из-за этого в человеческом обществе и существует куча конфликтов и обид – потому что не все дела мы делаем из желания сделать… часто многие дела мы делаем из желания эти дела навязать другим - в надежде, что в ответ эти люди что-то сделают за нас, какие-то наши дела… И в этом надо тоже себе надо Честно признаваться…

Ещё скажу о тщете…

Если заранее кажется, что дело будет тщетным, если вся Душа протестует против того, что это нужно делать,

но шаблоны общества или семьи говорят о том, что это делать нужно, или очень трудно решиться сказать, что ты не хочешь этого делать –

потому что боишься,

потому что кажется, что тебя осудят,

потому что все так делают –

Лучше этого не делать, лучше решиться отказаться от этого, может быть, даже в последний момент. И это будет максимально правильно…

Люди, может быть, осудят, может быть, обидятся, но эти обиды и осуждения будут короткими. И чаще всего получается, что люди понимают, если ты им объясняешь, почему ты этого не хочешь…

Человек имеет Свободу Воли – каждый человек…

Не нужно делать того, против чего идет Сердце – скорее всего, это будет проигрышный вариант действия, скорее всего это явно не то действие, которое нужно делать.

Если Душа против, если не хочется это делать, если чувствуется , что от того, что предложено очень коробит,

то лучше отказаться, лучше признаться в своей недееспособности, лучше признаться в своем страхе, чем делать то, что Душа не хочет…

Это не правильно, это не верно. Лучше один раз перетерпеть головомойку, чем потом мучиться от ужасных последствий…

И сердиться, кстати, потом надо будет на себя, а не на тех, кто вас пнул в эту историю, которая не нравилась.

И нужно всегда говорить об этом. И нужно всегда проговаривать то, что не нравится.

Во-первых, это не так страшно, как кажется…

Во-вторых, когда проговариваешь, когда учишься проговаривать те свои несовпадения, которые случаются,

ты себя предостерегаешь от ещё более ужасных непониманий впоследствии - потому что потом это все равно вылезет, это все равно будет мешать, и это все равно будет расцениваться, как упрямство или как противление – то есть, это принесет ещё бОльшие проблемы, если не пойти на поводу у своей души…

Это и называется честностью с самой собой…

И Честность с Самим Собой является фактором, который должен быть Первостепенным -

потому что всё можно объяснить, со всеми можно договориться, если говорить не из обиды, не из презрения, не из гордости и не из упрямства, если говорить не из страха, а говорить из своего сердца.

И все вот эти мелкие обиды - они проходят…

А вот эти долгоиграющие неприятности, которые выходят из маленьких ситуаций Преломления Себя –

они накапливаются, они превращаются в огромные глыбы, которые потом не поднять, которые потом являются такими камнями преткновения…

Если вот эту маленькую ситуацию сразу разъяснить – то она уходит, и она больше не повторяется…

А если накапливается много таких маленьких ситуаций, то у человека уже не остается выбора:

то есть, скандал на подходе, а аргументов нет, и ты не можешь сказать, что раздуваешь огромный скандал

только из-за того, что другой чавкает за столом,

или из-за того, что другой разбросал носки,

или из-за того, что тебе не нравится то, что другой тебе подарил…

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Ведь можно было сразу рассказать про носки, можно было сразу рассказать про чавканье или сразу рассказать про то, что подарок не подходит, не нравится…

И это не сложилось бы в многолетний и многотомный сборник претензий, который обычно бывает у людей, когда они замалчивают те маленькие нестыковки, те маленькие несогласия свои, а потом все эти несогласия выливают на голову окружающим…

И конечно же, другим не понятно, за что человек рассердился, конечно же, не понятно, почему его терпению пришел предел? Ведь ничего же не произошло?

Потому что все это время он молчал, его, казалось, всё устраивает, и вдруг его НЕ устраивает совершенно всЁ…!!!

Почему?

Потому что вот эти маленькие компромиссы с собой – они лишили его напрочь энергии!!!

То есть, он постоянно, по кусочку, Отказывался Сам от Себя, он постоянно, по кусочку, Врал Себе, он постоянно, по кусочку, Заменял свои кусочки чужими.

И поэтому нужно понимать, что мелкое Зажимание Себя, мелкое Вранье Себе - оно приводит к крупным неприятностям…

И ещё!!!

Каждый равен каждому!!!!

У каждого есть Свобода Воли, каждый волен высказываться…

И чаще всего люди доверяют больше тем, кто высказывает свои претензии по мелочам –

просто потому, что они не молчат и не держат камня за пазухой… просто потому, что они знают, чего от них ожидать…

Что касается тех людей, которые молчат - молчат и только улыбаются..

Люди же все равно всё чувствуют на самом деле… просто зачастую они не понимают, откуда идет это беспокойство, и поэтому очень часто люди НЕ доверяют тем, кто со всем соглашается и улыбается, ибо люди подспудно знают, что втайне он не согласен с ними..

Нельзя быть честным с собой в общении с одним человеком и не честным с собой в общении с другим человеком.

Это всё равно Вранье, всё равно Глупость…

Работать надо будет много, потому что тараканов в голове полно.

Вранье себе - это основа, на которой ты стояла…

Тебе сейчас нужно выработать новую основу – основу проговаривания того, что тебе не нравится…

Не умеешь проговорить - тогда пиши себе на бумажке, не умеешь сказать кому-то - напиши на бумажке, прочитай по бумажке: «мне не нравится то-то и то-то…меня это не устраивает» - потому что у тебя явная Проблема вот в этом…

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И у тебя теряется почва под ногами именно из-за этого твоего вранья – а это именно Вранье Самой Себе, а не умалчивание, не соглашательство, не компромисс, это именно большое, неприкрытое вранье в маленьких ситуациях.

И именно из-за этого тебе плохо часто – потому что у тебя тело сигнализирует, что ты делаешь неправильно!!!!!опубликовано econet.ru.

Автор Оксана Королева

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