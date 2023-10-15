ВСЕГДА выигрывает ДАЮЩИЙ

Такова природа человека. Он был задуман стать Творцом и только, когда он встает на путь отдавания, тогда на его величие всё к нему и притягивается.

Степень величия человека определяется степенью способности фокусироваться на масштабных целях, которые переживут и своего создателя, и его правнуков. Мелочный человек думает лишь о том, что поможет выжить только ему самому. И потому он проигрывает.

Степень величия человека

Будет проигрывать женщина, ищущая мужчину для брака - он ее бросит.

Будет проигрывать мужчина, жаждущий богатства - бизнес его прогорит.

Будет проигрывать ребенок, жаждущий развлечений - они отравят его существование.

Будет проигрывать народ, считающий себя лучше соседа - экономика его рухнет, потому что в эту

страну никто не захочет вкладывать деньги.

Выигрывает дающий - к нему устремятся другие и отдадут с удовольствием всё, что получали от дающего, и даже больше полученного.

Такова природа человека. Он был задуман стать Творцом и только, когда он встает на путь отдавания, что и является путем Творца, тогда на его величие всё к нему и притягивается. А иначе удача не приходит.опубликовано econet

© Марк Ифраимов

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