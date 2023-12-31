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Всегда остаётся одиннадцатый способ решения проблемы

Источник: zen.yandex.ru 31 декабря 2023 6654
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Надо всегда помнить про одиннадцатый способ. Он остаётся, когда все остальные исчерпаны. Но этот способ появляется тогда, когда исчерпаны остальные средства, абсолютно все.

Всегда остаётся одиннадцатый способ решения проблемы

К одному мудрецу однажды пришёл человек в отчаянном положении. Ему нужна была помощь в решении его дела, он попросил мудреца помолиться и подсказать, каким способом дело может решиться. Как может прийти помощь и как может решиться проблема?

Выход всегда есть...

Мудрый философ произнёс молитву и тщательно на листочке записал десять возможных способов получения помощи. Может такое случиться. А может - такое. Возможен и такой путь получения желаемого и необходимого. Или есть такая вероятность, такой способ… Десять пунктов написал убористым почерком мудрец. А потом написал одиннадцатый пункт. Поставил цифру "11", но ничего не добавил.

И проситель удивился. Может, истощились запасы мудрости у философа? Может, он больше ничего не может придумать? Он, конечно, и так много полезного и возможного написал. Но зачем тогда он одиннадцатый пункт добавил? Это как-то загадочно и странно.

Мудрец же призвал просителя помолиться вместе с ним Милосердному и Мудрому. А потом спокойно сказал: "видишь ли, помощь свыше приходит неведомыми путями. Можно сколько угодно ломать голову и делать логические построения.

Всегда остаётся одиннадцатый способ решения проблемы

Но, когда человеческие силы исчерпаны, остаётся одиннадцатый способ. Он всегда остаётся. И невозможно предугадать его заранее! Помни про одиннадцатый способ, добрый человек. И не теряй надежды!".

Надо всегда помнить про одиннадцатый способ. Он остаётся, когда все остальные исчерпаны. Но этот способ появляется тогда, когда исчерпаны остальные средства, абсолютно все. Поэтому нельзя терять надежду и говорить: "это тупик! Все бесполезно, выхода нет! Все способы исчерпаны, все средства кончились, помощи нет!".

Надо помнить о поддержке свыше. И о том, что человеческий разум, даже самый могучий, все же не может предугадать все возможные варианты спасения. Надо помнить про одиннадцатый способ, который остался. И просто просить о нем…опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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анна кирьянова психология жизнь

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