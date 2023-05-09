Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать…

Когда мы начинаем анализировать собственные неудачи, у нас не получается понять, где же мы допускаем ошибку. Просто мы ожидаем, что всего добьемся в одночасье и не проявляем настойчивости. Мы ведем себя нетерпеливо…
С наступлением цифровой эпохи произошел такой радикальный сдвиг в нашем поведении, и мы, кажется, забыли об одной из признанных временем черт человечества – терпении. Терпение — это проявление стойкости в трудных обстоятельствах и способности переждать долгосрочные трудности. Терпение основывается на простой, но сильной вере. Терпение, в некотором смысле, является простым признанием того, что для некоторых вещей требуется время. Например, для карьерного роста или создания художественного шедевра.
Это способность и готовность испытывать разочарование, преодолевать трудности, проявлять упорство в достижении поставленной цели.
«Терпение горько, но плоды его сладки», –
Жан-Жак Руссо
Начиная с тех пор, как смартфон стал неотъемлемой частью жизни большинства людей, проверенный временем институт терпения подвергается атаке с двух фронтов:
Примеры быстрых успехов, о которых нам постоянно рассказывают различные средства массовой информации, получили известность, как «успех за ночь».
Мы наслышаны о таких компаниях, как «Убер», которая продемонстрировала взрывную популярность в течение нескольких лет. Мы знаем об основателе этой компании, чье состояние к данному моменту перевалило за 1 миллиард долларов. Мы видим, как подросток на шоу «Голос» получает всемирную славу за несколько недель.
Однако при этом нам никто не рассказывает о годах тяжелой работы впустую, без какого-либо видимого результата. О том, как герой проявил самое важное для достижения успеха качество – терпение.
Поэтому, когда мы начинаем анализировать собственные неудачи, у нас не получается понять, где же мы допускаем ошибку.
Просто мы ожидаем, что всего добьемся в одночасье и не проявляем достаточной настойчивости. Мы ведем себя нетерпеливо.
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Продолжительность нашей концентрации внимания сократилась до 8 секунд. В течение суток, например, взрослый американец пользуется социальными медиа в среднем больше 2,5 часов.
Социальные медиа не только съедают наше время, но и меняют химический состав мозга, развитие которого продолжается даже во взрослые годы.
Мы настолько привыкли постоянно переключать свое внимание, что многие из нас оказываются просто неспособными к выбору какой-либо одной цели и достижению ее с настойчивостью и терпением.
Поэтому мы видим, как уважение к терпению все больше и больше угасает. А ведь без него оказывается просто невозможным создание великих произведений искусства. Именно это полезная человеческая черта позволяла рождать великие романы, многосерийные фильмы, а также компании, которые изменили мир.
Вот посмотрите на Льва Толстого – даже отращивание такой же бороды, как у него, потребует достаточного количества терпения.
«Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать… Нет сильнее тех двух воинов, терпение и время».
Работа над «Войной и миром», возможно, величайшим романом, из когда-либо написанных, заняла у Толстого около семи лет. Это человек, который знает цену терпению.
Для написания романа такой длины и сложности будет недостаточно только упорства. Толстой понимал также, что для разработки идеи потребуется время. Что ему понадобится написать черновую версию, а в процессе работы его обязательно посетят новые идеи, и он добьется таких творческих прорывов, которые позволят сделать последующий вариант романа уникальным.
Толстой рискнул посвятить практически целое десятилетие работе, не имея четкого представления о том, чем может стать роман, и как он будет в конечном итоге выглядеть. Он просто много работал, не торопился и сохранял терпение.
И в результате все его старания привели к тому, что роман «Война и мир» получил признание как истинный шедевр русской литературы.
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Толстой служит исключительным примером проявления терпения. И уроки, которые можно вынести из этого примера, актуальны для всех, независимо от их жизненных целей.
Если вы хотите воплотить в жизнь большую идею, работа над которой потребует многих лет, вы должны снова поверить в то, что терпение является одной из самых важных наших добродетелей.
Помните, что добиться прорывов можно только в результате упорной работы в течение длительного времени.
Поэтому, если вы хотите перейти на новый уровень в карьере, в бизнесе или отношениях, вам обязательно понадобиться время и терпение.опубликовано econet
Henry Latham
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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