Есть такие женщины, которые почему-то свято убеждены в том, что нужно предложить мужчине, как говорится «все и сразу», то есть и показать то, какая она классная и хорошая хозяйка и как умеет вкусно и все на свете готовить, и в постели она тоже настоящая богиня, и разговор на любую тему она тоже может поддержать. Одним словом, не женщина, а сплошная мечта любого мужчины.

"Женщина-шведский стол"

Ну, по крайней мере, она так думает. А вот мужчина может воспринимать такую ​​женщину, как «шведский стол» в гостинице с режимом обслуживания «все включено». То есть он, конечно, сначала обрадуется такому большому выбору и ассортименту всего на свете и начнет все пробовать и выбирать, но со временем переситься всем этим и уже не будет так всему этому удивляться.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Он просто привыкнет к такому «обслуживанию» и это станет как само собой разумеется и удивлять с каждым днем ​​будет все труднее. А женщина будет и дальше очень стараться это сделать...

И вот тогда женщина может превратиться в «унитаз», в который мужчина начнет «сливать» свои негативные эмоции и чувства, если женщина перестанет «справляться» и банально просто устанет.

Ведь как так? Сначала все было так разнообразно и интересно, а теперь что?

Получается его просто обманули?

А кому такое может понравиться?

Именно поэтому, чтобы потом не попасть в такую ​​ситуацию, перестаньте сразу же устраивать мужчине режим жизни «все включено» и демонстрируйте все свои умения, качества и преимущества постепенно, а не как блюда на шведском столе - все и сразу, чтобы аж глаза разбегались.

Придержите парочку своих «козырей» в рукаве еще и на потом. Ведь важно понимать, что лучше выделяться и быть одним уникальным «блюдом», а не просто «одним из» на этом заваленном блюдами столе...

Не переживайте, ведь если вы действительно заинтересовали и понравились мужчине, то он обязательно будет вас любить и без всех этих выдуманных вами «изысков».

Ведь любят не за что-то конкретное, а прежде всего просто так. Когда даже трудно что-то конкретное выделить. А если вас «любят» только за что-то и только пока вы это регулярно делаете, такие отношения не смогут долго просуществовать. Помните об этом. Удачи Вам! опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet