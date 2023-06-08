Возвращаются к удобным, а от любимых - просто не уходят

А знаете почему мужчина позволяет себе, то уходить, то снова возвращаться? Нет, не потому, что так любит, что никак не может забыть и поэтому всегда возвращается, а просто потому, что ему так удобно. Потому что женщина позволяет ему так с собой обращаться.

Знаете, в жизни бывают случаи, когда женщина находясь в отношениях постоянно жалуется на то, что мужчина её не держит и не отпускает. То есть он может уйти от неё, а затем, через какое-то время чуть ли не на коленях просится назад и она прощает и принимает его. И так до следующего раза.

Почему он то уходит, то возвращается?

Почему она это делает? Потому что любит, по крайней мере, так он сама себе говорит и это объясняет. А еще верит, что и мужчина наконец все понял и осознал, что любит только её одну и поэтому вернулся к ней уже навсегда. Но как бы не так.

А знаете почему мужчина позволяет себе, то уходить, то снова возвращаться? Нет, не потому, что так любит, что никак не может забыть и поэтому всегда возвращается, а просто потому, что ему так удобно. Потому что женщина позволяет ему так с собой обращаться. Потому что он знает, что она любит, терпит и все равно примет его обратно. А если бы он действительно её любил, то ни терзал и не разбивал бы ей сердца каждый раз, когда снова решает уйти от нее. Ведь от любимых не уходят…

Да, вот так на самом деле все просто и не надо ничего усложнять и себе додумывать. Конечно, каждой женщине хочется верить, что к ней возвращаются, потому что она такая особенная и незабываемая. Но если бы она была именно такой для своего мужчины, тогда разве он мог бы уйти от нее? Разве он мог бы тогда потерять такую ​​женщину? Конечно, нет.

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Поэтому и уходит, что не любит и не дорожит, а затем возвращается, чтобы его приютили, накормили и спать уложили. А потом он "залижет свои раны" и снова его потянет к чему-то новому и неизведанному, а женщина снова останется ждать и надеяться, что это уже последний раз... И так по кругу. Но у Вас есть возможность выбирать, как Вам жить и кому как разрешать вести себя с Вами.

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Поэтому хватит ждать и быть просто удобным "перевалочным пунктом" для мужчины. Вы достойны гораздо большего, запомните это. Верьте в себя и свою ценность. Знайте, что всегда так не будет и Вы еще обязательно встретите действительно достойного мужчину, который уже не оставит Вас. Но сначала оставьте Вы все то, что тянет Вас вниз - в своем прошлом. А потом расправьте крылья и летите на встречу чему-то новому и прекрасному. Все будет хорошо, вот увидите. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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