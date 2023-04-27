Волшебная любовь или роковая встреча

Практически каждая из вас глубоко в душе верит, что может исправить “плохого парня”, что встреча с Тем Самым Мужчиной будет самой невероятной, сказочной…Поэтому так сложно отличить настоящие чувства и роковую встречу с разбивателем сердец.

В жизни многих женщин бывают такие встречи - потеря рассудка, готовность сию минуту посвятить себя Ему, полностью раствориться в чувствах…Новоиспеченный друг видится в розовых очках. Вам попросту плевать на его репутацию, ведь рядом с вами он чаще всего просто невероятный мужчина - галантный кавалер, внимательный друг, герой, способный решить все ваши проблемы…Вот только когда вы окончательно теряете себя, он внезапно исчезает, без объяснений и прощальной записки.

Симптомы жертвы пагубной любви

Практически каждая из вас глубоко в душе верит, что может исправить “плохого парня”, что встреча с Тем Самым Мужчиной будет самой невероятной, сказочной… С вами он не поступит так же, как с предшественницей. Вы способны оправдать его ошибки. И глубоко верите, что ваша встреча не случайна. Поэтому так сложно отличить настоящие чувства и роковую встречу с разбивателем сердец.

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Как же понять,что вы способны сдаться в плен роковому мужчине:

1. Вы очень долго находитесь в одиночестве. Вы жаждете любви и уверены, что ловеласов не существует, их образ скорее вымышленный писателями женских романов. Или вы глубоко убеждены, что вам такие не попадутся.

2. Неверно оцениваете поведение таких личностей. На самом деле они способны на светлые чувства и великие подвиги во имя любви. Их действиями руководит презрение, ненависть, К кому и чему - это уже совсем другой вопрос… У них было тяжелое детство, бывшая жена предала, компаньон подставил. Вы можете искренне сочувствовать, когда он намеренно вызывает жалость, преувеличивая свои проблемы. Вы можете находить оправдание его злыми поступками по отношению к окружающим.

3. Как правило, податливые роковым личностям люди не сочувствуют пострадавшим от “волшебной любви”, считая, что они бы уж точно не попались в такую ловушку. Ведь каждый уверен, что за свои годы успел пообщаться с разными типами людей, и уж точно сможет отличить добро и зло.

Все эти симптомы жертвы наполняют её оптимизмом: “Я разбираюсь в людях и на такую удочку точно не попадусь! Те, кто попался, конечно же были наивными и глупыми, а уж с моим-то жизненным опытом…”

Ошибочно предположение, что злодея можно определить по внешности, манере поведения. Обычно люди, неспособные любить, предпочитающие процесс охоты на жертву, внешне никак не отличаются от окружающих. Они могут быть милыми, добродушными, чувственными, заботливыми и “за мир во всем мире”.

Стратегия охотника

Роковые мужчины (и среди женщин такие тоже встречаются) на подсознательном уровне чувствуют людей. Распространена теория, что в расчетливых планах они используют слабовольных, надломленных судьбой людей. Но это не так!

Охотники словно энергетические вампиры, идут на источник энергии. Своей жертвой они выбирают энергичных, позитивных, успешных личностей, умеющих радоваться жизни и быть счастливыми.

Как только охотник приметил жертву, он начинает выискивать ее слабые места - для давления. Для кого-то это родители, для других дети, для третьих - неудовлетворенная потребность в каком-либо чувстве. И дальше охотник становится героем в глазах жертвы, надевая образ того, кто может помочь со слабостью - с любовью помочь старенькой маме, расположить к себе ребенка, удовлетворить потребность в понимании и любви.

Цель охотника проста и понятна

В арсенале охотника - умение расположить к себе, заставить доверять, а иногда и влюбиться. Они очаровывают с первой минуты общения иллюзией искренности.

Цель социологических охотников - любым путем получить желаемое. А желаемым может быть материальные блага, кратковременное удовольствие, карьерный рост, получение информации и многое другое. Иногда желание может быть вполне человечным - создание крепкой семьи (но он по определению не способен в ней жить), влюбить, покорить, добиться другого. Но “убив дичь” обычно, даже не пытается её поднять.

Он может стремится к любви, но не способен её принять. Нет в его сценарии счастливых и здоровых отношений. Такой человек искусно притворяется хорошим другом, интересным собеседником. И когда жертва сдается, раскрывает свою душу перед охотником, он удовлетворяет свою потребность и уходит, оставив потерпевшую разбитой, опустошенной.

“Я была замужем 8 лет, когда мы познакомились. Поначалу я очень осторожно общалась с ним, его открытость немного настораживала. Но постепенно я отбросила свою подозрительность, раскрылась перед ним, влюбилась… И когда стала отвечать взаимностью на его знаки внимания, начала всерьез подумывать о разводе, он просто исчез. Я больше никогда его не видела. Единственный раз он написал мне, что я должна просто забыть все, что было между нами и жить дальше. Я долго пыталась понять, где допустила ошибку, почему он ушел, но так и не нашла причину.”

Роковая встреча способна очень сильно сломать человека, надолго вывести из состояния равновесия. После таких отношений немногие сохраняют веру в искренние чувства, доброту и свет.

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“Я была успешной, энергичной женщиной. У меня не было отношений, на тот момент я активно занималась любимым делом, выстраивая карьеру, и обустраивала свой быт. И тут появился он - новый сотрудник в нашей фирме. Вначале просто осыпал комплиментами, затем начал ухаживать.

Я держалась, как могла, но потом поняла - хочу хоть иногда чувствовать себя слабой женщиной в руках сильного мужчины. Начала жертвовать своими обязанностями, чтобы чаще быть с ним, не обошлось и без бонусов на работе для “любимого” работника. Постепенно я начала терять деловую хватку, получила несколько выговоров и штрафов, но мне казались они мелочами, ведь я была счастлива…

В один прекрасный день мы договорились устроить знакомство с родителями. Придя на работу я узнала,, что он уволился. На звонки не отвечал, ничего не писал… Я была разбита, и несколько недель жила на автомате… Мне понадобилось больше года, чтобы более-менее восстановиться после такого предательства. Теперь мне кажется, что все они одинаковы...”

Охотники не всегда осознают свою природу. Они искренне верят, что бывают влюблены, и совсем не понимают причин угасания чувств.опубликовано econet

Автор Ирина Гаврилова Демпси

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