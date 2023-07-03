Внутренний ребенок: исцеление

Внутренним Ребенком принято называть часть человеческой личности, выражающей его настоящее «Я», источник интуиции и искренних чувств. Он живет в каждом человеке, и его возраст чаще зависит о раны, полученной в детстве. А иногда в человеке живет целый «детский сад», наполненный травматическими эпизодами. Попробуем исцелить своего Внутреннего Ребенка.

Человек со здоровым «Я» - всем потенциалом личности, живет в гармонии с собой и с окружающим миром. Он весел и непринужденно себя ведет, он подсмеивается над своими промахами и подходит ко всему творчески. Но так происходит, если его полностью принимали в детстве, как личность, понимали его настоящие потребности, были заложены позитивные образы самого себя и будущей жизни.

Как формируется внутреннее «Я»

Часто, родители позволяют себе высмеивать детей, запрещают им выражать свои чувства, не верят, изолируют и так далее. Они наносят психические травмы своими словами и поведением – «Что за неумеха растет!», «Да лучше бы вообще тебя не было!», «Мы всем для тебя жертвуем, а ты…!»! и еще множество подобных высказываний, которые заставляют поверить в свою полную никчемность и ненужность.

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Формируется стойкое неприятие самого себя. Многие уже в детстве ненавидят и отрекаются от этого глупого и перепуганного ребенка, которого никто не любит и значит, он не стоит и собственной любви и принятия. Полностью прекращается контакт с самим собой и своими настоящими потребностями, люди окончательно перестают себя слышать.

Проекции родителей

Получившие травмы дети вырастают, начинают жить самостоятельно и внешне становятся взрослыми личностями. Но внутри, они так и остаются беззащитными детьми, раны которых начинают болеть, стоит их только случайно затронуть. Многие дети клянутся, что никогда не будут так говорить и поступать со своими детьми, но часто ловят себя на том, что повторяя те же самые выражения, даже неосознанно копируют интонации своих родителей. Отчего так происходит?

Кроме Внутреннего Ребенка, в психике каждого человека есть и Внутренний Родитель – образ собственных родителей, и он работает, даже когда реальные родители уже покинули этот свет. Но, оставаясь проекцией, этот внутренний образ воспитывает своего непослушного ребенка до старости. Если этот замкнутый круг не нарушить, то так и будет передаваться эта жестокость в воспитании. В этом может помочь терапия.

Выгода от положения обиженного ребенка

А некоторым очень нравится оставаться обиженным ребенком и уже в седом возрасте с упоением припоминать все обиды и неприятности, которые устраивали родители. Они бесконечно пытаются что-то доказать, и так вроде бы и жизнь приобретает некий смысл, и можно всю жизнь избегать ответственности – «назло бабушке отморожу уши». Такие люди постоянно припоминают несправедливых родителей и обвиняют их, что именно они виноваты в том, что жизнь не удалась.

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Положение «вечно обиженного» приносит и свои выгоды, но пока люди пережевывают свои обиды и претензии, жизнь утекает сквозь пальцы. И когда ровесники заводят семьи и детей, некоторые еще и не начинают жить своей жизнью. Не умеют выстраивать отношения, не могут быть самими собой, чувствуют себя несчастными и делают такими же несчастными уже своих детей. Ведь, что может быть проще? Нужно всего лишь обвинить в своих бедах родителей, сделать их крайними и можно самому даже не стараться.

Виноватые найдены! Да, родители что-то сделали не так, не додали вовремя, но что-то ведь они дали и сделали? А остального придется добиться самостоятельно. Несправедливо? А жизнь вообще – штука несправедливая. Поэтому придется позаботиться о себе самостоятельно.

Что можно сделать?

1. Возьмите листок бумаги и напишите все, что вы хотели бы получить от родителей, но не получили. Напишите все претензии, все, в чем нуждались. Выплескивайте все, что хотелось бы. А если не хватит, то возьмите еще один. А после того, как исчерпали себя, напишите сверху «Это я смогу сделать и сама». А теперь перечитайте.

2. Подумайте о тех уроках, которые вы получили от родителей, возможно, вы найдете в них ресурс для дальнейшей жизни, и даже для глобальной миссии.

3. Постарайтесь принять своих родителей, со всеми их недостатками. Да, они не были идеальны, но кто может этим похвастаться? Скорее всего, они и сами получили в детстве травматический опыт и недостаток любви от своих родителей.

4. Прекратить ждать, что родители изменятся. Примите ситуацию такой, какая она есть и такой останется навсегда, даже если это признание принесет сильную боль. Мир велик и многогранен, и в нем обязательно найдется то, что восполнит позитивные эмоции и принесет радость в жизнь.

5. Найдите то, чем сможете заполнить дефицит внимания, ведь мир полон тем, что вам необходимо. И даже больше того, в нем этого хватит на всех и еще останется.

6. Научитесь заботиться о себе сами, даже это займет много времени. Чего не хватает детям больше всего – любви, поддержки, принятия. Но не обязательно получать это только от родителей. Ведь самое ценное вы от них уже получили – свою жизнь. опубликовано econet

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