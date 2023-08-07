Вначале станьте лучшей версией себя, а уже потом оставайтесь такими, какие вы есть

Люди стремятся к лучшему. И для этого им нужно отпустить старое и не удерживать его рядом с собой.

Сейчас все чаще и чаще среди пожеланий от людей слышится: "Оставайся таким, какой (какая) ты есть", "Будь самим (самой) собой". Вроде бы как звучит верно, но почему-то я часто ощущал, что здесь что-то не так, и долго не мог понять что именно. И в то же самое время, все чаще и чаще от различных тренеров личностного роста слышатся призывы: "Стань лучшей версией себя!". Так как же быть, оставаться такими, какие мы есть или все-таки стать лучшей версией себя? Но тогда в последнем случае оставаться самим собой уже не получится. Такими, какие мы есть, а вместе с этим и старую версию себя придется отпустить в прошлое. Но для чего тогда это нужно? И нужно ли вообще?

Оставаться - это всегда про прошлое. А быть лучше - это всегда про будущее. Развитие - это движение вперед, в будущее

Когда люди желают другому оставаться таким человеком, какой он есть, они имеют ввиду те лучшие качества, которые видят в нем и которые являются его достоинствами и его индивидуальной особенностью.

Когда люди говорят, что нужно быть самим собой, это означает, что не нужно жить чужой жизнью, не нужно быть кем-то или каким-то для других, а быть собой со всеми своими достоинствами и недостатками. Это больше относится к вопросу принятия себя.

И если посмотреть вокруг, то всё в мире развивается и не стоит на месте: природа, люди, научно-технический прогресс.

Но давайте посмотрим, в каком направлении происходит это развитие... В направлении - стать лучше! Стать новой, лучшей, более совершенной, модернизированной версией того, что есть. И это движение к лучшему называется - эволюция, а деградация и упадок в развитии - инволюция.

Мы живем в мире скоростей и высоких технологий. Но что было бы с миром, если бы он оставался таким, какой он есть, если бы он не развивался? И возможно ли это?

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Огромные и массивные ламповые телевизоры со временем заменили более тонкие, более легкие и более компактные телевизоры на основе современных LED и OLED технологий. Массивные и неудобные счеты, заменили миниатюрные калькуляторы. Стационарные телефоны заменили мобильные, компактные и многофункциональные смартфоны. И подобные изменения происходят практически во всех жизненных сферах человека: в питании, в ЗОЖ, в науке, в культуре, в моде, в искусстве и творчестве, в политике и вооружении, в технологиях и в людях. Люди стремятся к лучшему. И для этого им нужно отпустить старое и не удерживать его рядом с собой.

Мир движется к лучшей версии себя. И точно так же человек развивается в направлении лучшей версии себя. И фраза: "Оставайся таким, какой (какая) ты есть", может играть демотивирующую роль и не подталкивать человека к дальнейшему развитию. Ну конечно, зачем же менять что-то в себе, если я и так классный (классная) и всем нравлюсь? Но если взять одну из крайностей и посмотреть на это под другим углом, то можно увидеть, что все великие тираны в истории человечества оставались такими, какие они есть. И зачем им было что-то менять в себе, если у них было самое главное - власть и возможности.

Для меня сейчас "оставаться" - это означает "не меняться". Это больше напоминает скульптуру из каменного прошлого или болото в глухом лесу. Оставаться - это всегда про прошлое. А быть лучше - это всегда про будущее. Развитие - это движение вперед, в будущее.

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Но иногда, для переосмысления своего развития и дальнейшего движения, нужны остановки. Это как сон для человека, который нужен для того, чтобы набраться сил и дать отдых организму. Нужна перезагрузка, чтобы потом с новыми силами идти к новым возможностям и к новым достижениям. Это время для принятия и переосмысления себя, каким я стал и каким мне дальше быть.

И после долгих размышлений у меня родилась такая формула: "Вначале станьте лучшей версией себя, а уже потом оставайтесь такими, какие вы есть. В противном случае, вы не будете развиваться."

Развитие - это процесс бесконечный и тот, кто осознанно стал на этот путь, уже вряд ли остановится. А лучшая версия себя - это тот новый Я, которым я могу быть, у которого может быть успех, любовь, здоровье, счастье, деньги, достаток, благосостояние, путешествия, возможности и то качество жизни, которое я желаю самому себе.

При этом свои достоинства и свои сильные стороны нужно только усиливать, а от того, что мешает быть лучшей версией себя необходимо избавляться, преодолевая и трансформируя свои страхи, вторичные выгоды, ограничивающие убеждения, лень и разбазаривание личных ресурсов. И в этом случае, оставаться таким, какой вы есть - это значит зафиксировать свои достижения и результаты, свою новую и гораздо лучшую версию, которой вы достигли. Это ваш фундамент, ваш опыт, ваш главный ресурс, на который вы можете опираться для того, чтобы продолжать идти к следующей версии себя, к версии 2.0 и выше.

И теперь, я желаю каждому не оставаться таким, какой он есть, а найти нового себя и стать им. Бог не создал человека совершенным. Но он дал ему возможности стать таким, каким он хочет быть сам.

Принимайте себя такими, какие вы есть, но при этом берите ответственность на себя за то, какие вы есть, за ваш выбор, за ваши решения и за ваше поведение. Ставьте для себя цели, развивайтесь, достигайте новых вершин, расширяйте свои возможности. Верьте в себя и будьте уверенны в себе. Развиваясь, вы выводите себя и свою жизнь на другой уровень, на тот уровень, которого вы достойны. Ваша жизнь в ваших руках. Мир вокруг развивается и постоянно меняется. Вместе с ним меняйтесь и вы, но делайте это осознанно.опубликовано econet

Автор Олег Астапенков

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