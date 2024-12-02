«Вместе - невозможно, врозь - никак!», или Подсознание всегда выполняет наши истинные желания

Любовь, это когда вы точно осознаёте, что любите, без пауз и предисловий с объяснениями, потому что чувствуете. И у вас нет претензий ни к чему, лишь бы этот мужчина (женщина) был счастлив и подольше не умирал.

Ситуация неразрешимая, по мнению клиентки, замкнутый круг. Девушка приходит к врачу и жалуется на прыщи. Доктор, задумавшись: пожалуй, вам нужна личная жизнь. Ах, да, у вас же прыщи.... замкнутый круг.

И всё было бы смешно, если бы не так грустно. Клиентка хочет разорвать отношения с мужем-психопатом, но он оформил кредит под её четырехкомнатную квартиру в центре города, и она вынуждена с ним общаться, поскольку сама платить не может.

Ваше подсознание слышит вас буквально

Как она себя чувствует? Так:

- Что будет, если все же разорвать отношения?

- Тогда его никогда не будет в моей жизни! Вскрикивает молодая женщина, и её глаза наполняются слезами.

- Кого или чего не будет?

- Мужа!

История, леденящая всё живое. Скажем прямо. После паузы, клиентка осторожно спрашивает:

- Так это получается... я сама боюсь... потерять этого психопата, и кредит мне в этом «помогает»?

- Что же мне делать?

Любовь нельзя объяснить словами, она не рационализируется, невозможно понять, люблю ли я этого человека, это решает не мозг. Любовь можно только чувствовать.

При всей «замкнутости» круга, всё очень просто: любовь для многих это повторение детской истории, в которой кто-то привык страдать, как это было в детстве.

Любовь не должна никого мучить, и отношения в формате «расчленёнки», когда что-то вам в нём нравится, а что-то прям «фу», это привычный сценарий детства, когда вам говорили примерно следующее: сейчас ты хорошая девочка, убираешь кровать и чистишь зубы. А вот сейчас ты плохая, отказываешься учиться, идти на музыку, слушаться, есть рисовую кашу (и не важно, что вы хотели яичницу, вас об этом никто не спрашивал, не до этого было...).

Любовь, это когда вы точно осознаёте, что любите, без пауз и предисловий с объяснениями, потому что чувствуете. И у вас нет претензий ни к чему, лишь бы этот мужчина (женщина) был счастлив и подольше не умирал.

Только у вас нет такого опыта — знать чего вы хотите, выбирать себя, и жить без страдания. Внутри вас работает встроенная программа: делать всё, лишь бы ему (кому угодно) понравилось, чтобы быть «хорошей» почаще. Давиться рисовой кашей до пенсии и мечтать о яичнице с беконом.

И пусть он будет психопатом (как мама или папа), лишь бы не быть одной. Скажем здесь, что мама и папа не виноваты, они просто такие люди, они вас любили как умели. Вы уже годами-то взрослая, по паспорту, а внутри всё та же девочка пяти лет, которая смотрит в страхе на калитку детского сада, и ждёт, когда за ней придут. И ваше подсознание слышит вас буквально, когда вы панически боитесь ЕГО потерять, а умом вроде хотите расстаться. Ваши измышления ума подсознанию глубоко серо-буро-малиновы. Чувства не рационализирутся, как уже говорилось выше. Чувствуете вы привязанность к НЕМУ, вот он и будет с вами, через кредит, долги, и еще горчица знает что.

Как быть и жить?

Осознавать, что вы живёте не в любви, а боитесь остаться одна, то есть в страхе. Вы ждёте не мужчину, а спасателя, или родителя, с «безусловной» любовью, поскольку у вас в сознании всё перепуталось. Это не катастрофа и не конец жизни, хотя ситуация мягко говоря не приятная. В терапии это шаг за шагом улучшается, выращивается внутренний взрослый, создается опора на себя. Такая работа требует мужества, настойчивости, и решимости, и результат того стоит.опубликовано econet

Автор Марика Бения

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