Как понять, что это твой мужчина? Как не влюбиться не в того мужчину? Давайте попробуем вместе разобраться в этих вопросах.

Когда в животе порхают бабочки – мы счастливы, любим и вроде как любимы. В нас просыпаются какие-то энергии, силы, желание стать еще лучше. Мы стремимся развиваться. Обычно таким образом влюбленность проявляется как со стороны женщины, так и мужчины.

Почему мы влюбляемся не в тех мужчин и что делать

Очень тяжело снять розовые очки влюбленности и посмотреть на мужчину реально. Но именно это надо сделать, потому что уже в период влюбленности можно понять – человек также увлечен вами или он пока и сам не знает, чего хочет, и просто позволяет влюбляться в себя.

Период влюбленности – это тот период, когда хочется слиться с объектом своих чувств. Если нет такого желания – нет и влюбленности.

Я часто пишу о том, что в отношениях нужно сохранять личные границы. Но это уже происходит потом, когда чувства начинают переходить на новый уровень. Влюбленность – это пора слияния, и она должна происходить по взаимному желанию. А если женщина идет в эти отношения, углубляется в чувства, а мужчина ведет себя неуверенно, или прохладно, будто ему немножко все равно на присутствие женщины рядом – это говорит о том, что это не тот мужчина, в которого стоит влюбляться. Он просто не ваш.

К чему может привести такая влюбленность? Я вижу два варианта:

1. Он решает, что это не его женщина, и говорит об этом прямо. Иногда девочки рассказывали, что такие вот несостоявшиеся партнеры предлагали остаться друзьями. Конечно, ничего хорошего в этом нет – женщина не сможет отпустить появившуюся симпатию, и эта незавершенность будет мучить ее каждый раз, когда они будут видеться.

2. Они продолжают встречаться, но он позволяет себя любить, а она с радостью погружается в заботу о нем. В ее голове остается образ, в который она влюбилась. Когда оба любят, они изучают друг друга, сближаются. Здесь же он не идет на сближение – есть женщина и хорошо, она вроде неплохая, с ней комфортно, ну и пусть будет. А женщина чувствует, что нет ответных чувств той же глубины, которые она отдает ему. И это приводит к внутреннему саморазрушению.

Нужно отделить образ, в который влюбились, от реального человека. Постараться оценить его поступки, действия не только по отношению к вам, но и в целом, не оправдывая, не закрывая глаза на детали.

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Безответная любовь

Безответная любовь – это жизнь в мире собственных фантазий. Вы влюбились в человека, но он не отвечает вам взаимностью. Что чаще всего происходит? Через некоторое время вы приходите к мысли, что он вроде как симпатизирует вам, но что-то мешает ему сделать шаг навстречу. И начинаете действовать сами, как бы помогая мужчине наконец решиться и стать вашим партнером.

К чему приводит такое поведение? Вы перестаете рассуждать логически, отказываетесь посмотреть на свои и его действия со стороны. Вы видите только то, что подпитывает вашу фантазию.

Здесь я вижу только один выход: как бы ни было больно, признаться самой себе, что он совершенно не стремится быть с вами. А значит, у него нет к вам чувств, и вы любите безответно. Вы увлечены им. Для начала нужно разорвать с ним все связи – прекратить общение, удалить из социальных сетей, максимально отдалиться. Если это ваш коллега – постараться уменьшить вероятность ваших встреч, необходимость общения с ним. А дальше сосредоточиться на себе самой, своей жизни.

Вы тратили колоссальное количество энергии на пропитывание иллюзии ваших отношений. Направьте этот поток на себя – работу, какое-то увлечение, или новый проект.

Когда вы углубляетесь в безответную любовь, вы теряете самоуважение. Постарайтесь вернуть себе его, посвятив себя какому-то делу, добиваясь в этом направлении новых побед. Это поможет вам почувствовать себя увереннее. В то же время в подсознании образ возлюбленного начнет терять свою важность.

«Я все время влюбляюсь»

Одна моя читательница как-то сказала:

«Я не могу не любить. Я все время влюбляюсь. Когда понимаю, что вот этот человек во мне не заинтересован, а иногда еще хуже – пользуется моими чувствами – я сразу начинаю искать ему замену, чтобы снова влюбиться.»

Девушке очень нравилось любить, но она все время влюблялась не в тех мужчин, которые могли бы ответить ей взаимностью. Почему так происходит:

1. Она нуждается в человеке, на которого можно было бы положиться, но по какой-то своей причине постоянно смотрит на тех, кто заведомо не даст ей чувства защищенности и надежности. Есть проблема с самоуважением, возможно и самооценкой. Поэтому она притягивает в свою жизнь тех мужчин, которые могли бы ей показать эту проблему. Но она этого не замечает, и просто ищет другой объект влюбленности. Ей нужно заняться собой, понять, что она сама по себе ценна, и не должна выливать свою энергию на всех подряд.

2. Будучи в таких невзаимных отношениях, женщина тратит свои внутренние ресурсы. Но так как именно этот мужчина не очень заинтересован в серьезных отношениях, он не дает ничего взамен. Со временем женщина начинает чувствовать опустошение. Признайтесь себе, что ваши чувства обесценивают, при этом еще и питаются вашей энергией.

3. Когда мужчина позволяет быть рядом с собой, женщина начинает чувствовать себя жертвой. Вот только она сама пришла в эти отношения. Почему так происходит? Я думаю, что подсознательно она хочет переложить ответственность за свою жизнь на плечи кого-то более сильного, мудрого. Как результат – она будет винить партнера во всем, что ней плохое происходит, отказываясь признаваться, что на самом деле она сама пришла к нему, а он позволяет ей быть рядом.

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Отношения с женатыми мужчинами

Есть женщины, которым легче любить на расстоянии. Они все время влюбляются в занятых мужчин, держатся за эти отношения, даже если любимый прямо говорит, что продолжения отношений не будет.

За этим стоит страх настоящих, серьезных чувств. Женщина просто сама не готова идти в глубину. В моей практике были случаи, когда мужчина разводился и вступал в брак с клиенткой. Что происходило после? Она в течении нескольких месяцев просто теряла интерес к нему. Накал чувств проходил, он стал обычным мужчиной, он стал полностью ее, и его уже не нужно добиваться, не нужно тревожиться и нервничать, что он не может приехать на свидание.

Поймите: если мужчина занят, то он уже просто не тот мужчина, который вам нужен.

Влюбленность не в того мужчину чаще всего связана либо с какими-то страхами в отношениях, либо с неспособностью раскрыться истинной любви. Если вы понимаете, что постоянно влюбляетесь не в тех мужчин, и по непонятным причинам никак не можете построить серьезные отношения – вам нужно понять именно вашу причину, и работать с ней.опубликовано econet

Автор Ирина Гаврилова-Демпси

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