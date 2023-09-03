Властный мужчина: инструкция по применению

Властные мужчины притягивают внимание своими положительными качествами. Они полностью самостоятельны, полны честолюбивых планов, любят оказывать поддержку, идут вверх по карьерной лестнице и неуклонно строят материальное и финансовое благополучие для своей семьи.

Но как и любые человеческие качества, которые при недостатке контроля приобретают гипертрофированные формы, его несомненные достоинства перерастают в серьезные недостатки. Многие женщины, мечтающие выйти замуж за «каменную стену», с течением времени обнаруживают, что оказались в каменных застенках, а особенности мужа, которые поначалу воспринимали как «милые чудачества», стали вызывать отвращение и негодование.

Обратная сторона отношений с властным мужчиной

Его стремление к властности и тотальному контролю приводит к самолюбованию. Властный мужчина начинает совершенно искренне считать себя лучшим представителем человечества – самым умным, наделенным богатым опытом, имеющим самые крепкие связи и надежный компромат на лучших друзей. Для поддержания своей репутации, он оказывает покровительство, ему нравится дарить подарки, особенно красивым женщинам. Но вся помощь и дары носят снисходительный оттенок царственной особы к своему подданному.

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Что следует знать женщине, которая решилась на отношения с властным мужчиной:

он любит, чтобы его развлекали, рассказывали интересные истории;

этот мужчина впитывает комплименты, как губка, и постоянно в них нуждается, если не получает от одной женщины, находит другую, которая будет постоянно им восхищаться;

ненавидит критику даже в легчайшей форме, особенно, если действительно не прав;

приемлет только почтительный и уважительный тон в повседневном общении;

требует полной подчиненности в любых жизненных сферах.

Что помогает в отношениях с властным мужчиной

Если вы решили, что хотите начать жизнь с властным мужчиной, помните: всю свою жизнь придется подстраиваться под его интересы и настроение. Никакого сотрудничества, совместных решений, необходимости в совете не предвидится. В семье будет четкая иерархия – «Я Тарзан, ты – Джейн». Вам поможет женская мудрость, тактика восточной наложницы со своим владыкой, незаурядное терпение и выжидание.

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А еще вам придется очень много прощать. Властные мужчины не отличаются верностью, они пренебрежительно относятся к тем, кто от них зависит, и не допускают в их отношении создания какого-либо «личного пространства». Любой шаг, все траты, поступки и действия, будут известны «повелителю» и подвергнутся жесткой критике, если он их не одобрит.

Его отношения с женщинами

Для короля, которым он в глубине души себя считает, все женщины делятся на королев, наложниц и посвящаемых.

Королевой может стать жена или другая женщина, которую он искренне уважает, восхищается, действительно любит, и даже может советоваться по не слишком важным вопросам. Она имеет на него сильное влияние и чаще всего оказывается его матерью. А жена, в лучшем случае – считается матерью наследников, уважаемой особой, но с которой принято не особенно церемонница. Кроме тех случаев, когда она внесла богатое приданое или имеет влиятельных родственников, собственную финансовую империю, и может оказать всестороннюю поддержку своему мужу и владыке.

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К наложницам он относит всех остальных женщин, к которым не питает привязанности, уважения или восхищения. Здесь процветают товарно-денежные отношения. Он приобретает «услуги» красивых девушек, оплачивает их и считает своей собственностью, которую можно при необходимости уступить или подарить нужному человеку. Любую женщину, которая принимает от него подарки, в глубине души считает продажной и готовой на любые отношения.

К посвящаемым, относятся невинные девушки . К некоторым можно проявить покровительственные чувства, облагодетельствовать, одарить вниманием и заботой. Некоторое время они занимают положение королев, затем переходят в наложницы. Золушка может выйти замуж за принца и даже стать королевой, но для этого у нее должен быть собственный замок, пусть и захваченный злой мачехой.

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К детям он питает сильные чувства. Они являются его продолжением, собственностью, наследниками империи. Он хочет, чтобы они его обожали, восхищались и мечтали стать похожими «на папу». Разочарование в детях является сильным ударом, перерастает в гнев на их мать, которая не воспитала детей должным образом. Часто, с взрослыми детьми отношения довольно прохладные.

Властные мужчины всегда имеют солидную недвижимость, к сорока годам становятся владельцами своего дела, управляющими или директорами. Ему всегда нужны те, за кого он будет чувствовать свою ответственность, кем будет управлять и командовать. И чаще всего ими оказываются жена и дети.опубликовано econet.ru

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