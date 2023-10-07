Велосипед Bastille с большими колесами складывается за считанные секунды

Складные велосипеды могут оказаться удобными в стесненных условиях, но большинство из них имеют относительно маленькие колеса, которые легко становятся жертвами выбоин или других городских опасностей. Bastille отличается тем, что складывается за заявленные 5-10 секунд, при этом при этом используются полноразмерные 27,5-дюймовые колеса.

Складные велосипеды могут оказаться удобными в стесненных условиях, но большинство из них имеют относительно маленькие колеса, которые легко становятся жертвами выбоин или других городских опасностей. Bastille отличается тем, что складывается за заявленные 5-10 секунд, при этом при этом используются полноразмерные 27,5-дюймовые колеса.

В настоящее время доступна для предварительного заказа при внесении депозита в размере 10%. Bastille — творение французского дизайнера Жиля Анри, который ранее представил нам популярную складную детскую коляску Yoyo.

Его уникальный механизм складывания активируется простым поворотом одного рычага на нижней трубе и другого на выносе руля. Затем нижняя труба складывается внутрь через шарнир посередине, вынос/руль выдвигаются и перемещаются в одну сторону, подседельный штырь выдвигается, а затем складывается назад, педали складываются, а также перья сиденья и перья цепи. складываются внутрь, унося за собой заднее колесо.

В результате размерами 82 x 37 x 91 см (32,3 x 14,6 x 35,8 дюйма) колеса размещаются рядом друг с другом, что позволяет катить сложенный велосипед вручную. Сообщается, что в сложенном или разложенном виде он весит 15 кг (33 фунта).

На данный момент Бастилия доступна только покупателям, находящимся во Франции. В конечном итоге он будет продаваться по цене 2590 евро (около 2742 долларов США) и должен поступить в продажу в середине 2024 года. Вы можете кратко увидеть, как это разворачивается на отметке 01:27 на видео ниже.

по материалам https://newatlas.com