В семье растет манипулятор: как воспитывать капризного ребенка

Вы когда-нибудь замечали, как чужие дети манипулируют родителями? Они грубят, хамят, требуют что-то срочно купить в магазине... Замечали ли вы, как реагируют родители этих детей? А ведь от реакции взрослых зависит многое, в частности она формирует характер ребенка.

Виноваты ли родители в том, что их дети стали манипуляторами? Вряд ли, поскольку каждый родитель желает своему ребенку лучшего, не стремясь вырастить жадного и капризного человека. Если ребенок начинает манипулировать, значит, он недоволен этим миром, в этом случае родителям необходимо принять меры, но правильные. О том, каким может быть воспитание, и какие меры лучше предпринять мы расскажем в этой статье.

Что делать, если у вас капризный ребенок

Некоторые родители запугивают, ругают или игнорируют своих детей, другие же стараются договориться и вдохновить. Запомните одно – любые запреты, обвинения и угрозы ломают детский характер. Есть несколько вариантов, как реагировать на крики ребенка:

1. Угрожать и кричать в ответ.

Но запомните, что крики всегда являются индикатором отчаяния. Если родители постоянно ругаются, то для ребенка такое поведение станет нормальным, и он понимает, что только с помощью крика можно достучаться до взрослого.

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2. Применять физическое насилие.

Некоторые родители уверены, что только путем наказания можно добиться послушания, а последнее очень выгодно, поскольку так легче управлять ребенком. Но стоит понимать, что такая тактика приведет к одному – ребенок вырастет безынициативным, безответственным и не умеющим мыслить человеком.

3. Запрещать.

Если запрещать ребенку прыгать по лужам, которое служат для него отличным объектом исследования, разукрашивать стены, копаться в грязи и делать другие подобные вещи, то в маленьком человеке можно убить главное качество – это стремление к познанию, являющееся двигателем развития. Потом не стоит удивляться, почему подростков не интересует ничего, кроме телевизора и пива.

4. Создать необходимые условия для познания.

В первую очередь родителям нужно определиться с приоритетами, что важнее – чтобы ребенок полноценно развивался или чтобы ковер оставался чистым? Если мама одевает дочь не по погоде в яркую одежду, то делает это она исключительно ради себя, чтобы доказать окружающим, что она идеальная мать. Если ваш сын так любит топать по лужам, купите ему резиновые сапоги, а если он требует купить игрушку, постарайтесь договориться и объяснить, почему не можете сделать этого сейчас.

5. Поставить себя на место ребенка. Это взрослые много чего понимают, исходя из собственного опыта, а дети не всегда знают, что такое опасность, травма, деньги в конце концов. Если малыш требует игрушку, а вы отказываетесь ее купить, он искренне не понимает почему. Поэтому капризы – это естественная реакция и не стоит ребенка ругать, можно спокойно поговорить.

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Соблюдайте меру во всем

Мы не призываем к тому, чтобы вы удовлетворяли любую прихоть своего ребенка. Разумеется, это не приведет ни к чему хорошему. Хотя многие уставшие родители именно так и поступают, ведь проще дать малышу то, что он хочет, лишь бы он прекратил кричать. Если вы будете постоянно потакать капризам, то ваш ребенок поймет, что манипуляция – это самый лучший способ добиться желаемого. А когда он вырастет, ему будет сложно справляться с проблемами, поскольку его характер не сформируется нужным образом.

Вы сможете избежать ошибок в воспитании, если будете придерживаться следующих правил и не перегибать палку:

1. Учите быть ответственным.

Дети всегда стремятся подражать своим родителям, поэтому будьте для них хорошим примером. Позвольте ребенку прочувствовать все последствия его желаний, например, если малыш тянется к горячему чайнику, игнорируя ваши предостережения, то дайте ему дотронуться пальцем, чтобы он ощутил, что чайник действительно горячий.

2. Проявите твердость характера.

Разрешайте ребенку многое, но создайте определенные ограничения, то есть правила, которых нужно категорически придерживаться. Учтите, что нужно уважать старших, ответственно относиться к своему здоровью и учебе.

3. Выполняйте свои обещания.

В семьях, где родители не держит своего слова, дети становятся неуправляемыми. Поэтому к обещаниям отнеситесь максимально серьезно.

4. Покажите ребенку, что всегда относитесь к нему положительно.

Критиковать малыша нельзя, особенно в присутствии посторонних. Так вы вырастете закомплексованного человека.

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5. Найдите ребенку занятие.

Если малыш будет чем-либо увлечен (танцами, музыкой, пением, изучением иностранных языков, спортом), у него будет меньше времени на разные глупости. Частой причиной капризов становится скука.

6. Хвалите ребенка.

Не скупитесь на теплые слова. Говорите о своих чувствах, насколько вам приятно, когда у малыша что-то получается.

Современные дети очень любят использовать манипуляцию. Если родители перестанут потакать крикам и слезам, то малышу не захочется применять эти способы. Помните, что главная ваша задача – вырастить уверенного в себе, целеустремленного и счастливого человека, а в 90% случаев это удается за счет личного примера.опубликовано econet.ru.

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