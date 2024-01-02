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В семье растет манипулятор: как воспитывать капризного ребенка

Автор: Econet 02 января 2024 9468
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Вы когда-нибудь замечали, как чужие дети манипулируют родителями? Они грубят, хамят, требуют что-то срочно купить в магазине... Замечали ли вы, как реагируют родители этих детей? А ведь от реакции взрослых зависит многое, в частности она формирует характер ребенка.

В семье растет манипулятор: как воспитывать капризного ребенка

Виноваты ли родители в том, что их дети стали манипуляторами? Вряд ли, поскольку каждый родитель желает своему ребенку лучшего, не стремясь вырастить жадного и капризного человека. Если ребенок начинает манипулировать, значит, он недоволен этим миром, в этом случае родителям необходимо принять меры, но правильные. О том, каким может быть воспитание, и какие меры лучше предпринять мы расскажем в этой статье.

Что делать, если у вас капризный ребенок

Некоторые родители запугивают, ругают или игнорируют своих детей, другие же стараются договориться и вдохновить. Запомните одно – любые запреты, обвинения и угрозы ломают детский характер. Есть несколько вариантов, как реагировать на крики ребенка:

1. Угрожать и кричать в ответ.

Но запомните, что крики всегда являются индикатором отчаяния. Если родители постоянно ругаются, то для ребенка такое поведение станет нормальным, и он понимает, что только с помощью крика можно достучаться до взрослого.

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2. Применять физическое насилие.

Некоторые родители уверены, что только путем наказания можно добиться послушания, а последнее очень выгодно, поскольку так легче управлять ребенком. Но стоит понимать, что такая тактика приведет к одному – ребенок вырастет безынициативным, безответственным и не умеющим мыслить человеком.

В семье растет манипулятор: как воспитывать капризного ребенка

3. Запрещать.

Если запрещать ребенку прыгать по лужам, которое служат для него отличным объектом исследования, разукрашивать стены, копаться в грязи и делать другие подобные вещи, то в маленьком человеке можно убить главное качество – это стремление к познанию, являющееся двигателем развития. Потом не стоит удивляться, почему подростков не интересует ничего, кроме телевизора и пива.

4. Создать необходимые условия для познания.

В первую очередь родителям нужно определиться с приоритетами, что важнее – чтобы ребенок полноценно развивался или чтобы ковер оставался чистым? Если мама одевает дочь не по погоде в яркую одежду, то делает это она исключительно ради себя, чтобы доказать окружающим, что она идеальная мать. Если ваш сын так любит топать по лужам, купите ему резиновые сапоги, а если он требует купить игрушку, постарайтесь договориться и объяснить, почему не можете сделать этого сейчас.
5. Поставить себя на место ребенка. Это взрослые много чего понимают, исходя из собственного опыта, а дети не всегда знают, что такое опасность, травма, деньги в конце концов. Если малыш требует игрушку, а вы отказываетесь ее купить, он искренне не понимает почему. Поэтому капризы – это естественная реакция и не стоит ребенка ругать, можно спокойно поговорить.

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Соблюдайте меру во всем

Мы не призываем к тому, чтобы вы удовлетворяли любую прихоть своего ребенка. Разумеется, это не приведет ни к чему хорошему. Хотя многие уставшие родители именно так и поступают, ведь проще дать малышу то, что он хочет, лишь бы он прекратил кричать. Если вы будете постоянно потакать капризам, то ваш ребенок поймет, что манипуляция – это самый лучший способ добиться желаемого. А когда он вырастет, ему будет сложно справляться с проблемами, поскольку его характер не сформируется нужным образом.

Вы сможете избежать ошибок в воспитании, если будете придерживаться следующих правил и не перегибать палку:

1. Учите быть ответственным.

Дети всегда стремятся подражать своим родителям, поэтому будьте для них хорошим примером. Позвольте ребенку прочувствовать все последствия его желаний, например, если малыш тянется к горячему чайнику, игнорируя ваши предостережения, то дайте ему дотронуться пальцем, чтобы он ощутил, что чайник действительно горячий.

В семье растет манипулятор: как воспитывать капризного ребенка

2. Проявите твердость характера.

Разрешайте ребенку многое, но создайте определенные ограничения, то есть правила, которых нужно категорически придерживаться. Учтите, что нужно уважать старших, ответственно относиться к своему здоровью и учебе.

3. Выполняйте свои обещания.

В семьях, где родители не держит своего слова, дети становятся неуправляемыми. Поэтому к обещаниям отнеситесь максимально серьезно.

4. Покажите ребенку, что всегда относитесь к нему положительно.

Критиковать малыша нельзя, особенно в присутствии посторонних. Так вы вырастете закомплексованного человека.

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5. Найдите ребенку занятие.

Если малыш будет чем-либо увлечен (танцами, музыкой, пением, изучением иностранных языков, спортом), у него будет меньше времени на разные глупости. Частой причиной капризов становится скука.

6. Хвалите ребенка.

Не скупитесь на теплые слова. Говорите о своих чувствах, насколько вам приятно, когда у малыша что-то получается.

Современные дети очень любят использовать манипуляцию. Если родители перестанут потакать крикам и слезам, то малышу не захочется применять эти способы. Помните, что главная ваша задача – вырастить уверенного в себе, целеустремленного и счастливого человека, а в 90% случаев это удается за счет личного примера.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.by/

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воспитание дети

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