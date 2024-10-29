Утренние практики осознанности

Осваивать практику внимательности начинают с позиции наблюдателя. Если практика выполняется правильно, то приведет вас к состоянию так называемого децентрирования в пране эмоций. И это децентрирование помогает, как ни странно, проживать эмоции полнее и чище.

Начну с пояснения некоторых моментов, которые позволят вам лучше сориентироваться в сути практики внимательности (ПВ). Условно во всём многообразии техник можно различить две большие группы: формальные и неформальные практики.

Практикуем осознанность

Формальные – значит вы выделяете на них специальное время и в это время занимаетесь только этой техникой.

Неформальные – это те, которые можно выполнять параллельно с каким-то другим занятием. Например, вы можете использовать какие-то привычные автоматические действия типа чистки зубов, фокусируя внимание на отслеживании всех возможных тактильных ощущений от этого процесса.

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Практика внимательности начинается с освоения позиции наблюдателя, которая если выполняется правильно-то приведет человека к состоянию децентрирования в отношении эмоций, но это самое децентрирование помогает, парадоксальным образом, проживать их полнее и чище. Это очень значимый момент правильности выполнения практики. Если этот механизм выполняется неправильно, то это может вести к диссоциации от эмоций, то есть типа «я не я и корова не моя». У начинающих практиков это часто приводит к таким отзывам: «Я стала менее чувствительной», «меня ничто не задевает» и так далее. Именно поэтому многие противники медитирования акцентируют внимание на том моменте, что человек в осознанности "типо зомби"-не эмоционален. У опытных практиков картина совсем иная: «Я стал более чувствительным, но менее реактивным».

Чем схожи и отличны позиции децентрирования и диссоциации. Оба процесса есть отделение субъекта от воспринимаемых им объектов. При децентрировании человек чувствует себя в безопасности и его внимание направлено на познание -во вне, это способ выхода за границы собственных представлений, ума о реальности. При диссоциации, которая по сути своей есть психологическая защита, человек словно прячется от опасной для его эго реальности, что приводит к растворению, поглощённостью переживанием, когда я нахожусь в «эпицентре» этого переживания, причем степень проживания внутри может быть разной : от замирания до паники.

Как выполнять децентрирование правильно?

Шинзен Янг, американский учитель медитации, часто говорит про цельное переживание (a complete experience), когда я уделяю происходящему полное внимание, с открытостью и интересом. Делать это можно как последовательность из четырех «о»:

1 Обнаружить — то есть заметить происходящее;

2 Отметить — понять, что именно сейчас происходит, иметь возможность назвать это;

3 Отследить — побыть с этим переживанием, узнать его как разворачивающийся процесс;

4 Отпустить — то есть или отследить его до конца, пока оно не закончится, или просто переключиться дальше.

Вообщем вот такие азы практики внимательности, которые на мой взгляд стоит понимать в начале пути саморазвития) Вернусь к тому моменту в статье, в котором веду речь о значимости практикования внимательности в течение всего дня. День начинается с пробуждения. Вот с него и начнём.

Итак, внимательное утро.

Внимательное пробуждение

Сразу скажу, что я противник будильников. Пробуждение по будильнику-само по себе задает уже тревожный фон вашему пробуждению. Учитесь "настраивать свой внутренний будильник". Вариантов как просыпаться самому без будильника много. выбирайте то, что вам по нраву. По будильнику просыпаться осознанно можно, но на начальном этапе практики это скорее будет мешать. Осознанное просыпание - ваше плавное вхождение в реальность вашего сознания. Вряд ли с первого раза у вас получиться всё то, что я предложу ниже, нет смысла отчаиваться. есть смысл практиковать снова и снова до получения стойкого результата.

Начните с осознанного открытия глаз. Прочувствуйте свои веки, которые укрывают ваши глаза, словно одеяло ваше тело в кровати. Медленно открывайте глаза, сделайте пару раз круговое вращение глаз и теперь рассмотрите пространство вокруг. .Здесь отвлекусь на обустройство пространства спальни. Спальня -это место вашего отдыха и начала бодрствования. То, что видят ваши глаза в спальне. должно откликаться радостью внутри вас. Последние года, я обустраиваю спальное место таким образом, чтобы при просыпании, первое, что я видела-небо. Мне данный нюанс очень помогает создавать настрой на день и первое что я созерцаю-небо, которое прекрасно в любой день и которое не повторяется никогда.

Теперь пришло время уделить внимание собственному телу.

Обратите внимание на то, как чувствует себя ваше тело, какие эмоции вы испытываете, спокоен ли ваш ум или уже устремился на работу? Если вы лежите в постели, то просто заметьте – ваше тело напряжено или расслаблено. Вы чувствуете спокойствие, возбуждение, раздражение, или не чувствуете ничего особенного? О чем вы думаете? Если вы заметите, что уже тревожитесь о наступающем дне, то понаблюдайте пять минут свое дыхание. Или отметьте, что изменится, если вы просто побудете пять минут рядом с телом – просканируете его от макушки до кончиков пальцев или просто ощутите все целиком. Что случится в этот момент с вашими тревожными мыслями?

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Очень уместно в процессе осознанного пробуждения чувство Благодарности Благодарность за еще один день, который нам подарен. Или за то, что мы проснулись в своей кровати и у нас есть крыша над головой. Или ...... Чем чаще мы будем ощущать благодарность за мелочи, чем внимательнее к ним будем, тем быстрее наша жизнь начнет меняться и в более глобальном смысле.

Присутствие. Когда вы в душе – будьте в душе, а не решайте рабочие проблемы. Когда готовите завтрак для себя или своей семьи – готовьте завтрак, а не смотрите телевизор или не слушайте новости по радио. Вложите любовь в эту еду. И опять же – будьте рядом с телом. Оно всегда здесь и сейчас и не позволит вам убежать из настоящего. И будьте с теми, кто завтракает вместе с вами – а не с политиками из телевизора, результатами футбольного матча или биржевыми сводками в айпэде или с подругой в телефоне. Если с вами живут другие члены семьи или домашние животные, до ухода попрощайтесь с каждым, уделите им внимание, посмотрите им в глаза.

Да, именно простые, обычные, каждодневные ваши дела, ритуалы стоит наполнить вашим вниманием. Многим начинающим практикам так хочется получить в задание " супер пупер какое -то сложное замысловатое упражнение" и они очень разочаровываются что нет упражнения есть ваша реальность которой и стоит уделить ваше внимание) Вы уверены, кстати, что умеете пить чай?

Внимание направленное на себя и ваше присутствие в жизни позволяет вам образовать временной зазор-паузу, в которой у нас появляется возможность выбора. Мы прекращаем жить на автопилоте, и начинаем жить более внимательно – и как следствие, у нас появляется свобода выбора. А одно лишь только осознание этой свободы может дать вам огромный прилив сил и уверенности в себе. Благодаря этим паузам, мы постепенно привыкаем к ощущению, что у нас всегда есть возможность выбрать, как именно мы хотим отреагировать на ту или иную ситуацию.

Внимание, направленное на ситуацию - в основе принятия ситуации, которое в свою очередь в основе качественного её разрешения.опубликовано econet.ru

Автор Тиана Лявенко

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