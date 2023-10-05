Условно-токсичные люди, или Когда вместе невозможно

Есть еще категория людей, которых можно назвать «условно-токсичными». Т.е. эти люди вполне себе нормальные и не обладают качествами токсичных. Они могут быть, вообще, кем угодно, с любыми характеристиками личности, но они оказывают токсичное действие на определенных людей.

После общения с «условно-токсичными» людьми остается очень неприятное чувство насилия. Этот человек своим поведением невольно и без каких-то злых умыслов, сознательных или бессознательных, существует в природе так, что у части людей вызывает негативные чувства. Они сравнивают его с собой и им неприятна разница. Им кажется, что «условно токсичные» принуждают их что-то делать, указывают на аморальность, бездействие, лень и разные грешки. «Условнно –токсичный» человек становится будто бы обвиняющим родителем и преследователем только фактом своего существования. Их присутствие в жизни расценивается, как агрессия.

Кто такие "условно-токсичные" люди и как с ними общаться?

Фактически вся токсичность «условно-токсичных» в голове их «жертвы». А значит на них начинаются массивные проекции собственных недостатков страдальца. «Жертва» знает свои минусы сама, и из этих знаний черпает свое вдохновение для приписывание злых намерений «оппоненту». Часть людей начинают сами нападать на таких «идеальных», обвиняя их в грехах. Т.е. говорят, смотри, ты же «сам такой». Какой такой? Такой, как сама «жертва».

Например, начальник тратит громадные усилия для поиска у своих подчиненных лени, неумения планировать свой день и безолаберности.

Откуда он взял это? Подчиненные в таких организациях нередко нормально работают.

Конечно, с ошибками, как, вообще, все люди. Но, субъективно и подсознательно для начальника, лучше чем он сам. Ему все больше хочется отбить атаку их превосходства и он все больше пытается задавить их.

Работники тоже могут проецировать на начальника свои проблемы. Смотри-ка, какой идиот, а начальник. А что же я? Что с моей карьерой? В ответ они начинают войну против шефа, чтобы доказать ему, что они умнее его, продемонстрировать его некомпетентность.

Обе стороны могут быть вполне неплохими людьми, но в месте они друг для друга токсичны.

Однако, настоящая токсичность обычно вялотекуща. С вами рядом просто отличный человек, и вы пытаетесь следовать его примеру, брать советы у него. Через какое-то время у вас возникает постоянное подспудное чувство вины, собственного несовершенства, падает самооценка. После каждой встречи с ним вы чувствуете, что из вас высосали все жизненные соки. Если с ним запланирована встреча, то вам уже за несколько дней плохо, а после нее вас накрывает волна удовольствия и гора сваливается с плеч.

Более того, вы чувствуете, что меняетесь как личность в плохую сторону. От области взаимодействия с условно-токсичным человеком начинает тошнить и хочется просто запереться дома на пару лет от усталости.

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фото ©Laura Makabresku

Уйти от такого человека?

Ну, просто невозможно. И даже стыдно. Ведь он же не злодей, а очень даже хороший.

Попрекать его, что вам с ним плохо?

Тоже как-то неудобно и неправильно. Вы постоянно пытаетесь его догнать, пристроится к нему, но чувствуете, что безнадежно отстаете.

Есть ли от них реальная польза для вас на текущий момент, когда они токсичны? От них только вред, потому что вы неправильно перевариваете их присутствие рядом с вами. Вы чувствуете, что у вас просто нет сил что-то делать.

От условно-токсичных людей на этой стадии нужно уйти немедленно и начать копаться в своей голове, чтобы найти там то, что отравляет вас. Что-то в вашем психическом метаболизме делает их качества вредными для вас. В этом нет никакого стыда или малодушия, просто на конкретный момент времени ваша психика неспособна их правильно метаболизировать. Надо этот огрех подправить.

Потом вы уже сами можете разобраться, вернуться вам или оставить этих людей, как нейтральных в вашей жизни. Они тоже могут быть неидеальным объектом общения или служить неправильным примером. Бывает так, что они обладают массой качеств, неприемлимых для вас. Просто в момент «условно токсичных» отношений вы эти качества не замечаете.опубликовано econet

Наталья Стилсон

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