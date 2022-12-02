Упражнение «Внутренний крик»: избавляемся от накопленных эмоций!

Упражнение "Внутренний крик" поможет освободиться от накопленного эмоционального заряда и почувствовать облегчение.

Для чего. Чтобы выплеснуть и разрядить накопившийся эмоциональный заряд, даже если вы находитесь в центре толпы (не привлекая к себе при этом ни малейшего внимания).

Освобождаемся от негативных эмоций: упражнение "Крик"

Для кого. Для всех! Вне зависимости от возраста, статуса и семейного положения (как обычно, люди с диагнозами психических расстройств должны проявлять крайнюю осторожность при самостоятельных выполнениях каких бы то ни было упражнений и заданий без контроля специалиста).

Как. 1 способ. Если у вас накопились отрицательные эмоции, если ваш душит злость, ярость, обида, гнев, если вам хочется что-нибудь сломать, но вы не позволяете себе ничего, а только стараетесь подавить возникшие эмоции, представьте, что вы кричите, не открывая рта.

Так громко и так долго, как вам захочется. Столько, сколько будет нужно. Может 20 секунд, а, может, и 3 минуты. Может, это будут какие-то слова (какие угодно:), а может, просто "А-а-а-а!!"

Позвольте в этом мысленном крике выйти всем-всем вашим накопленным страстям.

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2 способ посложнее. Вначале почувствуйте, где в теле накопились эмоции. Затем представьте, что именно в этом месте (первое, что придет в голову): может, там вулкан, готовый вот-вот взорваться, или дикий зверь, мечущийся в клетке, или набухшая черная грозовая туча. Все, что угодно. Что первое приходит вам в голову.

И следом разрешите тому, что вам представилось, выплеснуть все-все накопленное. Смотрите на извергающийся вулкан (и подбадривайте его извергаться), распахните клетку и позвольте зверю изодрать в клочки лесную полянку, из грозовой тучи пусть громыхают во все стороны молнии и т.д.

Главное, позвольте вашему подсознанию сделать все самому. Не придумывайте образов, не заставляйте их что-либо делать,

Внимание! Это упражнение нужно лишь для отреагирования накопленных эмоций! Чтобы разобраться, почему они накапливаются и как сделать так, чтобы этого не случалось - нужна работа со специалистом.

Без разрешения исходной проблемы (если она, конечно, есть) эмоции будут возвращаться. И отреагирование их при помощи упражнений не даст никакого длительного эффекта.опубликовано econet.ru.

Автор Инна Макарова

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