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Упражнение «Хаос» на возвращение контроля над своей жизнью

Автор: Econet 04 декабря 2024 5682
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Если что-то выбило вас из привычной колеи или необходимо принять важное решение, это упражнение поможет вернуть душевное равновесие. Вы получите возможность спокойно рассмотреть ситуацию и вернуть контроль над своей жизнью. Вот как можно справиться с окружающим хаосом.

Упражнение «Хаос» на возвращение контроля над своей жизнью

Это упражнение решает сразу три задачи. 1. Возвращает контроль над жизнью. 2. Возвращает уверенность в себе. 3. Развивает навык стрессоустойчивости в ситуации неожиданных изменений. 

Как обрести необходимое ресурсное состояние

Упражнение выполняется с закрытыми глазами. Делается это для того, чтобы работать исключительно со своим внутренним содержанием и со своим скрытым потенциалом. 

Если делать упражнение с открытыми глазами, то мозг улавливает и анализирует всю информацию, которая есть в окружающем пространстве. Таким образом, эффективность упражнения в разы снижается. Поэтому, если вы ходите выполнить его с максимальной пользой для себя, закройте глаза.

Техника выполнения упражнения «Хаос»

  • Ваши глаза закрыты. Представьте себя в пространстве, где вокруг нас царит хаос, Он везде. Что вы видите? Что вас окружает? Как этот хаос выглядит и что вы при этом чувствуете?
  • Представляем, что мир вокруг нас замер и сейчас мы можем рассмотреть то, что нас окружает, гораздо более объемно и детально. И, возможно, сейчас мы заметим те вещи, которые не замечали до этого. Как сейчас выглядит мир вокруг нас? Что нас окружает? И как мы при этом себя чувствуем?
  • Несмотря на то, что мир вокруг замер, вы – единственный человек, который получил возможность двигаться. И сейчас вы можете сделать с этим пространством все, что вам захочется. Что вы хотите сделать? Как вы можете усмирить тот хаос, который есть вокруг вас?
  • Не стоит лениться, важно проделать эту часть упражнения с особой тщательностью. Именно здесь заключена вся суть упражнения. Проделывая это в бессознательном, в реальной жизни столкнувшись с ситуацией неожиданных изменений, вы будете действовать в реальности уже по накатанным рельсам. Вам будет там легче находиться. Вы быстро сможете возвращать контроль над ситуацией, над своей жизнью. И сможете быстро возвращать уверенность в себе. 
  • Проделав это с окружающим хаосом, переходим к следующей части упражнения. Мы усмирили хаос, который был вокруг нас. 
  • Представьте, что мир вокруг вас снова оживает. Что вы наблюдаете сейчас? Как вы относитесь к окружающему пространству? Что вы чувствуете?

Упражнение «Хаос» на возвращение контроля над своей жизнью

Если эти ощущения для вас ресурсны, необходимо ими наполниться и взять их с собой в настоящее. Если они недостаточно ресурсны, важно проделать это упражнение еще несколько раз. Столько раз, сколько потребуется для того, чтобы обрести необходимое ресурсное состояние.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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психология бессознательное контроль хаос потенциал

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