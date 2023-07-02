Управляем энергией денег: как привлечь материальные блага

Если работать ради денег, то никогда не удастся достичь финансового успеха. Богатые люди знают, что можно стать обеспеченным, даже будучи наемным работником, главное понимать, как правильно управлять денежной энергией. Об этом мы расскажем в данной статье.

Чтобы добиться финансовой независимости достаточно знать вселенские законы энергообмена. Существует ряд способов, которые позволяют привлечь и приумножить богатство.

Как настроиться на денежный эгрегор

Эгрегором называют большое энергополе, которое создано группой людей и наиболее мощными эгрегорами является религии и деньги. Каждое наше желание обладает определенной энергией, которая контактирует с энергетическими полями других людей и может изменить реальность. Вы замечали, что в жизни часто случаются интересные ситуации, например, вы подумали о каком-либо человеке и вскоре он вам позвонил или вам захотелось сменить обстановку и вас отправляют в рабочую командировку. Все это происходит не случайно и с деньгами это также работает.

Если вы хотите разбогатеть, но при этом считаете, что все обеспеченные люди преступники, тогда вам ничего не удастся. Вы формируете неправильное энергетическое поле, соответственно у вас ничего не получается. Думайте о деньгах положительно, представляйте себя богатым, представляйте, как исполняются все ваши желания. Тогда вы станете притягивать к себе деньги.

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Будьте активными

Денежные эгрегоры очень любят активных и предприимчивых людей, которые не ждут, а действуют. Если вас не устраивает ваша зарплата, смело просите начальника о повышении, также повышайте стоимость услуг, если работаете на себя. Изучайте различные способы инвестирования, что позволит вам сохранить связь с денежным эгрегором.

Наиболее простой способ начать работу с энергетическим потоком – это торги, причем при любой возможности. Вы можете торговаться на рынке, просить скидки в магазинах, просить немного уступить в цене тех, кто оказывает вам те или иные услуги. Здесь нет места скромности и нерешительности, поскольку они перекроют денежный поток.

Фэн-шуй и энергия окружающего пространства

Китайцы уверены, что через окружающую обстановку можно управлять энергетическими потоками. Именно поэтому они обустраивают дома и квартиры так, чтобы в помещениях постоянно циркулировала энергия Ци и накапливалась в тех местах, которые символизируют успех, любовь и здоровье. Согласно учению фэн-шуй, за финансовое благополучие отвечает восточная часть жилья. Поэтому стоит определить, где в вашем доме или квартире находится север и приложить к плану жилья специальную сетку багуа. Если из-за особенностей планировки окажется, что нужный сектор отсутствует, тогда следует повесить зеркало на «отсекающую» его зону.

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Наличие острых углов в помещении усиливает негативную энергию Ша. Разумеется, исправить углы вы не сможете, но можно их «обезвредить» посредством мягкого освещения или грамотной расстановки мебели.

Особого внимания заслуживает рабочий кабинет, поскольку именно это место отвечает за финансы. В рабочей комнате должно быть яркое освещение, а стол лучше расположить рядом с окном. Но главное не переусердствуйте, чтобы солнечные блики не мешали вам работать, иначе вы нарушите энергобаланс. Купите удобное кресло и обязательно следите за своей осанкой, поскольку искривление позвоночника провоцирует принятие неверных решений, снижение работоспособности и мешает прохождению энергетических потоков через вас. Соблюдайте чистоту на рабочем столе, избавьтесь от всего, что мешает вам сконцентрироваться на работе.

Визуализация богатства

Эта техника, состоящая из нескольких этапов:

1. «Много денег». Задача – представить, сколько именно денег вам необходимо для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Нужно именно представить количество денег – в цифрах, в виде стопок, сколько места займут купюры (всю поверхность вашего стола, всю комнату или может быть концертный зал, не ограничивайте фантазию).

2. «Желаемый предмет». На втором этапе важно составить список тех вещей, которые вы хотели бы приобрести. К примеру, если вы мечтаете о собственном доме, представьте, как он будет выглядеть снаружи, каким будет интерьер, что будет вокруг дома.

3. «Притягивание реальности». Важно не пропустить этот этап, иначе техника не сработает. Вам нужно совершить определенное действие, чтобы притянуть реальность к себе. Например, если вы хотите купить дом, просмотрите объявления, найдите подходящие для вас варианты, сравните цены и посчитайте, сколько вам потребуется денег на реализацию мечты и какими способами можно их заработать.

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Притягивающие деньги предметы

Постарайтесь окружить себя теми предметами, которые могут принести вам прибыль и избавляйтесь от тех вещей, которые вам не нужны. Например, наверняка у вас есть вещи, которыми вы не пользовались в течение года, к примеру, одежда, бытовая техника или книги. За год они накопили невостребованную энергию, попробуйте их продать, тогда вы получите реальные деньги. Обзаведитесь вещами, которые будут привлекать денежные потоки, например, банковской картой с кэшбэком. Чем чаще вы будете ей пользоваться, тем лучше будет циркулировать денежная энергия.

Советы обеспеченных людей

Люди, которые достигли финансового благополучия, рекомендуют:

быть дисциплинированным и не тратить деньги зря. Не совершайте спонтанных покупок, тщательно обдумывайте расходы;

вести таблицу бюджета. Деньги любят порядок, поэтому стоит воспользоваться электронными помощниками и составить таблицу с описанием доходов, расходов, планов. Так вам удастся четко сформулировать цель, понять, что требуется для ее реализации и начать действовать;

быть ответственными. Несите ответственность за каждое ваше решение, никто не виноват в том, что у вас не получается заработать. Если вы будете винить кого-либо в своих финансовых трудностях, то никогда не сможете разбогатеть.

Эти советы помогут вам достичь желаемого и забыть о финансовых проблемах! опубликовано econet

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