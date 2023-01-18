Универсальная техника решения проблем

Проблема - это то, что вызывает дискомфорт, мучения, страдания, а решение всегда связано с уверенностью, спокойствием, возможностями. Как же совершить этот шаг - от страданий к возможностям? Подробности в данной статье.

Когда мы сталкиваемся с любой проблемой, то можем реагировать на подобную встречу по-разному. Первый вариант – начать страдать, печалиться и чувствовать свою полную беспомощность что-либо изменить. Второй вариант – увидеть в проблеме возможности для роста и развития и реализовать их. Предлагаемая техника представляет собой путешествие по трем комнатам, в каждой из которых будет что-то происходить с Проблемой (наличие которой предполагается обязательным, иначе путешествие не будет иметь особого эффекта).

Уникальная техника «От страданий к возможностям»

Либо вы - часть решения, либо вы - часть проблемы.

Элдридж Кливер

Представьте, что Вы подходите к некоей двери, на которой видите необычную табличку. На ней написано:

Комната №1 «Страданий»

Итак, добро пожаловать в Комнату Страданий! Заходите и располагайтесь как Вам удобно. Надеюсь, Вы не забыли захватить с собой свою Проблему, которая Вас так мучает и беспокоит. Без нее Вам здесь нечего делать, так как это прекрасное место для того, чтобы рассказать о том, как Вам плохо.

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Сейчас у Вас есть уникальная возможность пожаловаться как следует. Вы ведь не заслужили всего этого ужаса? Вы продолжаете повторять немой вопрос «за что мне это?» Прекрасно! Жалуйтесь на жизнь, на других, на судьбу, на обстоятельства, на невнимательного мужа, на истеричную жену, на начальника-самодура, на вредных детей, на ситуацию в мире. Повторяю, это уникальная возможность сделать все это в данной комнате, потому в других комнатах делать это строго запрещено.

Теперь смело начинайте обвинять всех, на кого и на что вы только что жаловались. Они виноваты в том, что вам так плохо. Вашей вины в этом нет ни капельки. Обвиняйте всех их, только с единственным условием, то делать это можно только лишь в Комнате Страданий, и больше нигде!

Если же вы вдоволь нажаловались и наобвинялись, то теперь самое время вспомнить все оправдания того неприятного положения, в котором вы сейчас находитесь. Конечно же у вас есть уважительные причины: и родители не так воспитали, и времени вечно не хватает, и не везет по полной («везет же вообще дуракам»), и цены непомерно выросли, и здоровье со всем этим стрессом уже не то… И снова важное условие: оправдываться можно лишь в этой комнате, дальше этого делать ни в коем случае будет нельзя!

После того, как вы «отвели душу» и полностью рассказали обо всех своих злоключениях, вы понимаете, что готовы двигаться дальше. Пройдя в другой конец комнаты, вы видите еще одну дверь – выход. И только вы собрались ее распахнуть, как перед ней появляется грозный страж, который задает Вам три вопроса:

1. Вам жалко себя?

2. Есть ли виновные в вашей Проблеме?

3. Есть ли уважительные причины того, что у вас появилась эта Проблема?

После его слов весь ваш рассказ о Проблеме как бы материализуется и превращается в большую стенгазету с фотографиями и надписями, которые посвящаются исключительно вам, вашему состоянию, поведению и всем мыслям, связанным с Проблемой. В центре стенгазеты – ваше фото в самом неприглядном виде, отражающее проблемное состояние. Вокруг написаны слова, которыми вы описывали Проблему, разными шрифтами и цветами для наглядности.

Внимательно посмотрев на стенгазету, вы теперь должны ответить на три вопроса, заданные стражем. Если ваш ответ на все из них «нет», то дверь выхода откроется. Всю жалость к себе, обвинения и оправдания вы должны оставить здесь, в Комнате Страданий.

В руках у стража появляются две таблички: «Я - Жертва» и «Я – Автор своей жизни». Если вы не ответили на все вопросы «нет», то он торжественно вручает первую и отправляет назад в Комнату Страданий.

И лишь только после того, как вы, скрепя сердцем, перестаете себя жалеть и говорить «за что мне это?», прекращаете искать виноватых и признаете, что есть лишь ответственные, причем главный из них – это вы, а все уважительные причины буквально «высосаны из пальца», дверь выхода открывается. Вы выходите с довольным видом, потому что прошли испытание стража с табличкой «Я – Автор своей жизни» в одной руке и со свернутой в рулон стенгазетой в другой.

Теперь вы попадаете в следующее пространство, а именно:

Комната №2 «Мастерская»

В центре комнаты вы видите большую доску, на которую прикрепляете стенгазету. Сейчас ваша задача – перерисовать или вообще убрать все, что в ней не нравится. Первым делом вы отклеиваете свое фото в неприглядном виде. На освободившемся месте в центре стенгазеты вы гордо размещаете новое фото себя, который улыбается, полон сил и решимости, потому что он только что решил свою Проблему. Найдя взглядом мусорное ведро на полу, вы собираетесь выбросить в него свое неудачное фото, которое отклеили.

Однако в этот момент открывается дверь и входит страж из предыдущей комнаты, который задавал вам три проверочных вопроса. Он сообщает, что в Мастерской нельзя ничего выбрасывать просто так, можно лишь, во-первых, найти для этого замену, а во-вторых, отнести ненужный фрагмент стенгазеты обратно в Комнату Страданий.

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Вы послушно относите свое неприглядное фото в предыдущую комнату, затем возвращаетесь, чувствуя значительное облегчение. Аналогичным способом вы переделываете всю стенгазету, заменяя каждый ее фрагмент на нечто более позитивное и жизнеутверждающее и относя все старые части в Комнату Страданий.

Теперь стенгазета представляет собой настоящий шедевр, который нравится вас все больше и больше. Вы никак не можете налюбоваться этой картиной и продолжаете заменять и убирать неприглядные фрагменты. Как только вы почувствуете, что «достаточно», то есть нечего больше убирать, вы увидите, как появится дверь выхода из Мастерской в следующую комнату.

Забрав исправленную и гораздо более симпатичную стенгазету, вы проходите в дверь выхода и попадаете в новое место:

Комната №3 «Возможностей»

Переступив порог входной двери, вы оказываетесь в светлом круге, на котором написано: «Настоящее». Вы замечаете, как из этого круга выходит множество стрелочек и уходит куда-то вперед, там, где находится ваше будущее. Каждая из этих стрелочек представляет собой вариант развития событий. Одни стрелочки прямые, другие немного изгибаются, есть и такие, которые сильно петляют. Вы понимаете, что возможностей развития событий множество.

Теперь вы берете исправленную стенгазету и подбрасываете ее высоко-высоко вперед и вверх. Она плавно приземляется где-то впереди в пространстве перед вами, заняв определенную точку в будущем. Вы с удивлением понимаете, что из множества стрелочек, выходящих из круга «Настоящего» нашлось не одна, а несколько, которые соединяют настоящее со стенгазетой желательного будущего.

Неизвестно, по какому пути вы в конечном итоге пойдете, однако вы понимаете, что в бесконечном пространстве возможностей он существует, причем в нескольких вариантах.

Остается только произнести вслух еще раз надпись на табличке, полученной от стража: «Я – Автор своей жизни» и мысленно сделать первый шаг на путь к цели, обозначенной на исправленной стенгазете.опубликовано econet

Автор Дмитрий Вострухов

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