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Умение радоваться чужим успехам 

Источник: facebook.com 05 августа 2024 6490
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Умение радоваться ЧУЖИМ УСПЕХАМ - ценная способность человека. Ведь мы можем радоваться тому, что кто-то в своей жизни осуществляет наши собственные мечты. А в те дела, которые мы начинаем, приходят новые люди и продолжают их, внося свое новое.

Умение радоваться чужим успехам 

Одно из жизненных умений, которому я учусь сейчас – это умение радоваться чужим успехам. И радоваться тому, что кто-то в своей жизни осуществляет мои мечты. Радоваться тому, что в те дела, которые я начинаю, приходят новые люди и продолжают их, внося свое новое. Вы спросите: как же так? У нас принято сравнивать себя с другими и решать, кто активнее и кто лучше. Принято злиться за то, что кто-то смог осуществить твою мечту, а ты не смог. Или может быть даже "украл" у тебя твою мечту. Обязательно важно контролировать все, чтобы кто-то не отобрал у тебя власть над твоими делами. 

Радоваться чужим успехам - полезно

Но, боже мой, как много энергии уходит на злость, зависть и контроль. Творческой энергии. Это, к сожалению, можно понять только пройдя через это. Только испытав процесс вовлечения в драмы на своем опыте.

Можно злиться до одури за то, что люди вокруг не такие, как тебе хочется. Безумно ревновать, когда больше нравишься не ты, а кто-то другой. Не спать ночами, пытаясь удержать контроль над разрастающимся количеством важных дел. Тревожиться из-за того, что другие люди сделают твое дело не совсем так, как ты привык. Уставать и злиться из-за того, что ты взвалил на себя непосильную ношу и не можешь отпустить из-за контроля. 

А можно и по-другому... 

Вместо злости на то, что другой человек не выполняет твоих ожиданий, можно заметить, в чем вы разные. Можно заметить чужую ценность в том, что он не похож на тебя и дает миру многообразие. То, многообразие, которое привлекает еще больше и больше людей. 

Можно сердиться, что другие продолжают твои дела, а можно радоваться тому, что людям отзываются твои начинания и все это вместе растет. Ведь это значит, что ты делаешь по-настоящему важное дело. 

Можно видеть в коллегах конкурентов, а можно понимать, что все вместе мы формируем среду, которая может потом напитать всех. И отправлять людей к коллегам, которые лучше справятся. 

Можно осознавать, что если кто-то осуществил свою мечту, то и ты сможешь. И от этого она не станет менее ценной. Она все равно останется твоей. 

Можно отпустить контроль и позволять другим людям брать эту функцию на себя, поддерживая и просто участвуя. 

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Умение радоваться чужим успехам 

Можно слышать и принимать чужое мнение, даже если оно сильно отличается от твоего. Даже если со своей точки зрения ты не все можешь понять. Можно осознать субъективность своей точки зрения и видеть других людей не как противников, а как тех, кто может добавить тебе новый взгляд. 

Можно вдохновлять других на рост и вдохновляться ростом других. 

Когда выигрывают все, выигрывает весь мир, а вместе с ним и ты. В этом для меня сейчас мудрость, отпускание и путь к изобилию. А для вас?опубликовано econet

Автор: Аглая Датешидзе

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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успех умение аглая Датешидзе жизнь мечты злость зависть энергия

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