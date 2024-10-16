Умение говорить "нет"

Говорить “нет” другому бывает очень трудно, часто и просто невозможно...

Кому не знакомы ситуации, когда гости “засиделись”, но закончить общение как-то неловко? Или как бывает сложно отказаться от встречи с чрезмерно болтливой подругой, хотя по опыту знаешь, что весь вечер придется слушать только ее?

Почему бывает трудно отказывать, говорить “нет”

Ведь когда мы отказываемся от чего-то, на это есть конкретные причины:

когда есть ощущение “сытости” : я больше не хочу общаться, мне достаточно

: я больше не хочу общаться, мне достаточно когда есть негативный опыт : я знаю, что это мне не понравиться

: я знаю, что это мне не понравиться и если просто то, что предлагается, мне не надо.

Что же заставляет терпеть неудобства, напряжение, раздражаться и делать то, что не хочется? - Старый опыт и чувства с ним связанные.

У каждого из нас есть опыт, когда приходилось отказывать кому-то, отстраняться, уходить, заканчивать общение. И опыт этот, как правило, содержит болезненные переживания - страх, стыд, чувство вины, ощущение одиночества. Если опыт был очень эмоционально заряженным, воспринимался как важный опыт (обычно так бывает в детстве), то во взрослой жизни мы склонны этот опыт повторять. И чувствовать те же чувства (страх/стыд/вину/одиночество) в любой ситуации, которую можно классифицировать как отказ, отстранение, уход, завершение.

Как этот опыт может “работать” сейчас:

“а вдруг больше не предложат? а вдруг я обижу человека отказом?”. Включается страх отвержения. Прошлый опыт подсказывает - отказывать небезопасно. Даже пословица соответствующая есть “дают - бери, бьют - беги”. И возникает привычная схема поведения - лучше я на всякий случай возьму…”Ничего, потерплю, послушаю сплетни коллеги про начальника, хоть мне это совсем и неинтересно, а то обидится еще на меня, если я выскажу свое мнение, с кем тогда я буду общаться”

Включается страх отвержения. Прошлый опыт подсказывает - отказывать небезопасно. Даже пословица соответствующая есть “дают - бери, бьют - беги”. И возникает привычная схема поведения - лучше я на всякий случай возьму…”Ничего, потерплю, послушаю сплетни коллеги про начальника, хоть мне это совсем и неинтересно, а то обидится еще на меня, если я выскажу свое мнение, с кем тогда я буду общаться” “вежливые люди так себя не ведут”. Помните как принимал гостей Кролик из советского мультфильма про Винни-Пуха? Часто и в жизни - игнорируя собственные потребности (желание отдохнуть, например, или заняться своими делами) мы спешим на помощь родственникам, чтобы вскопать картошку на даче или третий раз за месяц переставить мебель в комнате. В основе такого поведения лежат интроекты, т.е. застывшие стереотипы, догмы, привитые нам с детства, заставляющие чувствовать себя виноватым тогда, когда ведешь себя не так, как ждут другие, заботишься о себе - “думать о себе - это эгоизм! стыдно быть эгоистом!”, “сначала другим - потом себе”

Помните как принимал гостей Кролик из советского мультфильма про Винни-Пуха? Часто и в жизни - игнорируя собственные потребности (желание отдохнуть, например, или заняться своими делами) мы спешим на помощь родственникам, чтобы вскопать картошку на даче или третий раз за месяц переставить мебель в комнате. В основе такого поведения лежат интроекты, т.е. застывшие стереотипы, догмы, привитые нам с детства, заставляющие чувствовать себя виноватым тогда, когда ведешь себя не так, как ждут другие, заботишься о себе - “думать о себе - это эгоизм! стыдно быть эгоистом!”, “сначала другим - потом себе” “чтобы меня любили - нужно что-то делать”. За позицией: “я всегда прийду на помощь другу”, “всегда выручу”, “всем помогу, никому не откажу” - часто лежат вторичные выгоды - то, что получаю взамен. Обычно это благодарность, ощущение собственной значимости, нужности, ожидание, что другой человек тоже поможет в подобной ситуации, не откажет в просьбе. И как обидно бывает, когда эти ожидания не оправдываются! Всегда полезно задавать себе вопрос - нужно ли мне платить такую цену за то, чтобы чувствовать себя полезным, хорошим, нужным, любимым? Может тоже самое можно получить как-то проще?

И каждый раз, собираясь отказать кому-то в чем-то мы сталкиваемся с этой дилеммой - что для меня более выносимо, менее неприятно - напрягаться, соглашаться с тем, что мне не нужно/не нравиться/не подходит или сталкиваться со страхом/стыдом/одиночеством.

Почему важно уметь говорить “нет”

Умение говорить “нет”, отказываться от чего-то - это важная составляющая личности человека. “Нет”, отказ показывают четкую границу между мной и другим человеком, между мной и окружающим миром. Когда я говорю “нет”, я делаю личностный выбор - где здесь, в этом контакте, Я и мои потребности, где мои ценности и принципы.

Первый кризис взросления ребенка связан с отказом - ребенок начинает отказываться от всего, что предлагает мама - он хочет сам выбирать, что ему кушать, куда идти, во что играть. И именно тогда, когда появляется личный выбор, можно говорить о формировании личности. Именно отказом от чего-то мы обозначаем собственные границы, отделяем себя от других и проявляем себя.

Конечно, иногда действительно нужно соглашаться с чем-то, что не устраивает, чтобы не обидеть человека, иногда приходиться делать то, что не нравиться и не всегда есть возможность отстоять свое мнение. Бывают ситуации, в которых стоит промолчать и выслушать (например, критику начальства), уступить и сделать как просят (выполнить просьбу больной бабушки). Главное, чтобы отказать или согласиться - было вашим собственным выбором в конкретной ситуации.

Иметь внутреннюю свободу в общении с окружающими людьми, быть гибким в разных ситуациях, уметь где-то настоять на своем, а где-то уступить, отказывать или соглашаться не из страха, неловкости, вины, а исходя из своего личного выбора, желания, учитывая свои потребности и возможности - это дает внутреннюю гармонию и радость в отношениях с окружающими людьми.опубликовано econet

Автор Анна Травникова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet