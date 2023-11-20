Все просто хотят быть счастливыми в собственных историях, а не бессмысленно несчастными в историях, прах которых пришла пора развеять по ветру...

Сколько новых счастливых историй не начинается только потому, что одиночество многих, в нём пребывающих, ущербно зацепилось за истории старые, давно прошедшие, и давно себя изжившие... Я часто вижу, как люди, даже сами добровольно вышедшие из отношений, продолжают оставаться в них на низком эмоциональном уровне - мониторя жизнь своих бывших партнёров, и собственнически оценивая любые перемены... Низком - потому что он ничего не создаёт, и ничего не приносит ни тому, кто в нём сидит, ни тому, на кого он направлен...

Это патология, друзья мои...

Это не уровень привязанности, и уж точно не уровень любви...

Иногда это так называемое необходимое тщеславие, вся необходимость которого завязана на потребности компенсировать отсутствие личного успеха в настоящем тем успехом, который в реальности остался в прошлом, но в представлении его носителя должен длиться бесконечно...

То есть, людям кажется, что те, кого они однажды завоевали, будут пожизненно любить их и принадлежать их воле...

Это патология, друзья мои... Блокирующая патология....

Потому что она занимает большую территорию эмоционального пространства и выедает изрядный ресурс, который при лучшем раскладе вполне можно было бы потратить на истории СОЗДАНИЯ, а не РАЗРУШЕНИЯ...

Не стоит превращать свою единственную жизнь в игровой полигон по проверке собственной неотразимости, и развязывать боевые действия там, где уже давно никто не воюет - все просто хотят быть счастливыми в собственных историях, а не бессмысленно несчастными в историях, прах которых пришла пора развеять по ветру...

Уходя, не забывайте ставить точки...

И уходите только тогда, когда точно знаете, что не вернётесь даже на уровне любопытного носа...опубликовано econet

Автор Лиля Град

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