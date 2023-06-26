Уходите, если вам не дают повода остаться

✅Вы вправе уйти оттуда и от того, что делает вас действительно несчастными. Ведь жизнь только одна - не нужно растрачивать её так по глупому. Уходите, если вам не дают ни единого повода остаться ... Просто уходите.

Мы так часто придумываем себе то, чего и в помине нет. Отношения там, где есть только удобство и хорошее времяпровождение. Видим любовь там, где есть только желание обладать и страх снова остаться одиноким. Мы так часто остаемся даже тогда, когда нам не оставляют никакого повода это делать. А потом очень страдаем от этого.

Уходите из отношений, если...

Уходите из отношений, где вы чувствуете себя невидимкой не стоящей любви и уважения вашего партнера.

Уходите, если "у вас кто-то есть, но вы одни".

Уходите если вам не дают ни единого повода остаться

Уходите, если вы не можете достучаться до своего партнера, потому что он и не желает впускать вас дальше, чем в свою постель.

Уходите, если выход из конфликтных ситуаций и компромиссы всегда ищете только вы одни.

Уходите, если вам говорят, что "твои проблемы - это твои проблемы, разбирайся с ними самостоятельно".

Уходите, если вам постоянно говорят, что хотят побыть одни и разобраться, что же к вам испытывают. Уходите, дайте человеку так возможность. Пусть остается и разбирается, но уже без вас.

Уходите, если на вас никогда не находится время, сил и желания прикладывать усилия, но зато все это в полной мере всегда требуется от вас.

Уходите, если не чувствуете себя важными и действительно нужными этому человеку. Уходите, пока не поздно. Пока вы еще можете собрать себя воедино, собрать остатки своего самоуважения и идти дальше.

Уходите, если видите, что все, что вы делаете и то как вы стараетесь - полностью обесценивается и принимается как должное и само собой понимающе.

Уходите, если вы уже не чувствуете в себе сил бороться дальше, да и, честно говоря, и смысла это делать, вы тоже уже не видите.

Уходите, если эти отношения приносят вам только одну боль и разочарование и вам кажется, что вы уже и забыли, когда в последний раз действительно искренне смеялись и веселились вместе.

Уходите, если все, что держит вас в этих отношениях, рядом с этим человеком - это ваши воспоминания и мечты, как все было и еще могло бы быть, если бы только ...

Запомните, не уходят, если вместе вам обоим действительно хорошо, поэтому не вините себя в том, что вы решили как будто сдаться, опустить руки, вывесить белый флаг и просто уйти.

Вы имеете на это полное право. Вы вправе уйти оттуда и от того, что делает вас действительно несчастными. Ведь жизнь только одна - не нужно растрачивать её так по глупому.

Уходите, если вам не дают ни единого повода остаться ... Просто уходите.

У вас все еще будет хорошо. Просто ни с этим человеком и ни в этих отношениях. Удачи!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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