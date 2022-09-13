Удушающая любовь: Люди, с которыми опасно вступать в отношения

Вампирическая любовь - такое тоже бывает. И самое печальное, что вампир не осознаёт своей сущности. Он считает себя добрым, порядочным, великодушным, щедрым, любящим… Может, он такой и есть. Но он болен, энергетически болен, он вампир. Это метафора, конечно, суть которой понятна: такой человек восполняет свою энергию за счёт другого, того, кого он любит.

Мне довелось читать материалы одного психологического консультирования. Молодой человек приятной наружности, добрый и воспитанный, жаловался на то, что все отношения с девушками у него развиваются по одному сценарию: сначала все просто отлично. Девушке он нравится. Она считает его "славным парнем", возникает симпатия и взаимная влюбленность. Нет, молодой человек не торопит события. Не пристает грубо к девушке. Он берет ее за руку, целует в щечку, дарит цветы… Потом они сближаются все больше. Молодой человек звонит и пишет сообщения. Заботится. Проявляет массу внимания.

Вампирическая любовь

Он говорит о чувствах; происходит близость. Мужчина ещё больше внимания девушке уделяет; ещё чаще звонит, пишет, дарит подарки, интересуется делами, знакомится с родственниками девушки. А потом девушка начинает отдаляться. Молодой человек усиливает внимание и посвящает девушке ещё больше заботы. Он начинает недоумевать и проявлять неудовольствие, спрашивать, в чем дело? Разве его больше не любят? Вчера на письмо не ответила два раза, сегодня собралась с подругой в театр. Или ещё куда-то. И прислала в ответ на тридцать сердечек только три. Он пытается поговорить. Его мучает ревность. А потом все девушки говорят одну и ту же фразу: "тебя слишком много в моей жизни".

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Это проклятье какое-то. Или его тянет к неподходящим женщинам, к эгоисткам, которые играют его чувствами? Почему все отказываются продолжать отношения?

Да потому, что этот мужчина - вампир. И девушки отлично это чувствуют. Ему постоянно нужна подпитка: признания в любви, ласковые слова, одобрение и восторги. Он же славный парень, правильно? Он подарил букет - где поцелуи и крики радости? Он послал сердечко - где признание в любви и картинка? И вообще, где ты была? У друзей? Давай ездить к друзьям вместе. И с работы я буду тебя встречать и забирать. И проверять, где ты, каждые полчаса. И требовать подтверждений любви, слов и действий. А если я их не получу, я устрою серьезный разговор и мы выясним, в чем дело, почему такая неблагодарность и безразличие. И вообще, давай поженимся и заедем пятерых детей. Как минимум.

Этот мужчина просто душил жертву в объятиях, как питон. Ему надо было все больше и больше внимания и любви. Он заполнял пространство жизни другого человека, но не понимал этого. Или не желал понимать. Он хотел любви. И не давал вздохнуть. Это был настоящий террор.

Если в отсутствие любящего человека вам легче дышится и повышается настроение, это странно. Это признак того, что он поглощает энергию.

Если вам приходится все время объясняться и оправдываться, и вы чувствуете себя постоянно виноватым, - это нехороший признак тоже.

Если вам не хочется рассказывать любящему человеку о своих делах и отвечать на его постоянные вопросы о вашей жизни, - это тоже тревожный признак.

Вы отвечаете на звонки и сообщения не потому что хотите этого, а потому что будет тихий скандал и обида, если вы не ответите тотчас.

У вас обострились заболевания, постоянно что-то болит, проявились вредные привычки или вернулись те, от которых вы избавились.

Подарки любящего человека не доставляют удовольствия. Десятый плюшевый медвежонок или очередной букет начинают раздражать. Даже дорогие подарки не хочется брать. Вообще хочется все отдать обратно.

Любящий человек следит за вами. Все. Это последняя стадия вампиризма.

Самое печальное вот что: если условный вампир все же встретит того, кто будет вести себя "правильно" и согласится на такие отношения, вампир быстро потеряет интерес к верной доброй жене или любящему терпеливому мужу. Он их выпьет до дна моментально. И все равно будет жаждать. Жажда его неутолима; он найдёт новый объект и начнёт любовное преследование.

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Таких людей надо остерегаться. Они могут быть хорошими, добрыми, славными. Но они больны вампиризмом. Опасно находиться рядом с ними.опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

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