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Удушающая любовь: Люди, с которыми опасно вступать в отношения

Источник: zen.yandex.ru 13 сентября 2022 7458
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Вампирическая любовь - такое тоже бывает. И самое печальное, что вампир не осознаёт своей сущности. Он считает себя добрым, порядочным, великодушным, щедрым, любящим… Может, он такой и есть. Но он болен, энергетически болен, он вампир. Это метафора, конечно, суть которой понятна: такой человек восполняет свою энергию за счёт другого, того, кого он любит.

Удушающая любовь: Люди, с которыми опасно вступать в отношения

Мне довелось читать материалы одного психологического консультирования. Молодой человек приятной наружности, добрый и воспитанный, жаловался на то, что все отношения с девушками у него развиваются по одному сценарию: сначала все просто отлично. Девушке он нравится. Она считает его "славным парнем", возникает симпатия и взаимная влюбленность. Нет, молодой человек не торопит события. Не пристает грубо к девушке. Он берет ее за руку, целует в щечку, дарит цветы… Потом они сближаются все больше. Молодой человек звонит и пишет сообщения. Заботится. Проявляет массу внимания.

Вампирическая любовь

Он говорит о чувствах; происходит близость. Мужчина ещё больше внимания девушке уделяет; ещё чаще звонит, пишет, дарит подарки, интересуется делами, знакомится с родственниками девушки. А потом девушка начинает отдаляться. Молодой человек усиливает внимание и посвящает девушке ещё больше заботы. Он начинает недоумевать и проявлять неудовольствие, спрашивать, в чем дело? Разве его больше не любят? Вчера на письмо не ответила два раза, сегодня собралась с подругой в театр. Или ещё куда-то. И прислала в ответ на тридцать сердечек только три. Он пытается поговорить. Его мучает ревность. А потом все девушки говорят одну и ту же фразу: "тебя слишком много в моей жизни".

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Это проклятье какое-то. Или его тянет к неподходящим женщинам, к эгоисткам, которые играют его чувствами? Почему все отказываются продолжать отношения?

Да потому, что этот мужчина - вампир. И девушки отлично это чувствуют. Ему постоянно нужна подпитка: признания в любви, ласковые слова, одобрение и восторги. Он же славный парень, правильно? Он подарил букет - где поцелуи и крики радости? Он послал сердечко - где признание в любви и картинка? И вообще, где ты была? У друзей? Давай ездить к друзьям вместе. И с работы я буду тебя встречать и забирать. И проверять, где ты, каждые полчаса. И требовать подтверждений любви, слов и действий. А если я их не получу, я устрою серьезный разговор и мы выясним, в чем дело, почему такая неблагодарность и безразличие. И вообще, давай поженимся и заедем пятерых детей. Как минимум.

Удушающая любовь: Люди, с которыми опасно вступать в отношения

Этот мужчина просто душил жертву в объятиях, как питон. Ему надо было все больше и больше внимания и любви. Он заполнял пространство жизни другого человека, но не понимал этого. Или не желал понимать. Он хотел любви. И не давал вздохнуть. Это был настоящий террор.

  • Если в отсутствие любящего человека вам легче дышится и повышается настроение, это странно. Это признак того, что он поглощает энергию.

  • Если вам приходится все время объясняться и оправдываться, и вы чувствуете себя постоянно виноватым, - это нехороший признак тоже.

  • Если вам не хочется рассказывать любящему человеку о своих делах и отвечать на его постоянные вопросы о вашей жизни, - это тоже тревожный признак.

  • Вы отвечаете на звонки и сообщения не потому что хотите этого, а потому что будет тихий скандал и обида, если вы не ответите тотчас.

  • У вас обострились заболевания, постоянно что-то болит, проявились вредные привычки или вернулись те, от которых вы избавились.

  • Подарки любящего человека не доставляют удовольствия. Десятый плюшевый медвежонок или очередной букет начинают раздражать. Даже дорогие подарки не хочется брать. Вообще хочется все отдать обратно.

  • Любящий человек следит за вами. Все. Это последняя стадия вампиризма.

Самое печальное вот что: если условный вампир все же встретит того, кто будет вести себя "правильно" и согласится на такие отношения, вампир быстро потеряет интерес к верной доброй жене или любящему терпеливому мужу. Он их выпьет до дна моментально. И все равно будет жаждать. Жажда его неутолима; он найдёт новый объект и начнёт любовное преследование.

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Таких людей надо остерегаться. Они могут быть хорошими, добрыми, славными. Но они больны вампиризмом. Опасно находиться рядом с ними.опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

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Источник: https://econet.by/

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